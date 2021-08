ALS: Hvorfor er det bedre at ALS seigpiner kropp og sjel enn at vi som ønsker det får prøve medisiner, spør Cathrine Nordstrand i dette innlegget. FOTO: Privat

Kjære Statsminister, Helseminister og Stortingets helse- og omsorgskomité

Den 28.07.21 skjedde en av de tingene jeg har fryktet mest de siste 6 årene. Jeg falt. Kan ikke si jeg slo meg, det var tøffest mentalt. Problemet er at bena mine etter dette ikke har fungert som de gjorde før jeg falt.

CATHRINE NORDSTRAND, Oslo

Så nå sitter jeg brått i en situasjon der jeg ikke fungerer i hjemmet mitt og må se på hva som finnes av alternativer. Det har skapt angst av store dimensjoner. Jeg trenger mye hjelp. I en alder av 51 år er sykehjem utelukket. Vi er mange som har engasjert oss i å få ALS-hjemmet Rosenlund på plass.

Nå står det klart, jeg har søknad om korttidsopphold inne. Saken ligger hos Statsforvalteren sammen med flere liknende søknader. Der har saken ligget i en del måneder nå.

Er det ikke bare å bestemme seg for å legge politisk vilje bak og sørge for at det blir et tilbud til de som trenger og ønsker det? Eller mener dere at sykehjem er det eneste tilbudet ALS-syke i alle aldre skal ha? Vi har nok penger i Norge til helse, det handler om prioriteringer.

Hvorfor får vi ikke til bedre tilbud for ALS-syke? Hvorfor er det bedre at ALS seigpiner kropp og sjel enn at vi som ønsker det får prøve medisiner? Hva er logikken i dette?

Jeg har jobbet og stått på de siste fem årene for å få til positive endringer. Og jeg har gjort alt i min makt for å holde meg på bena slik at jeg kunne fungere på et visst nivå, for å hindre at jeg skulle bli så syk som jeg er blitt. Nå føles det som både jeg og familien min ligger radbrukket.

Det er ikke mye hyggelig å se for seg at foreldrene mine, sønnen min og søsteren min skal besøke meg i en omsorgsbolig, hvis det er det det ender med. Sykdommen ser ut til å ville ta sin tid med meg, så det kan jo bli en del år i en bolig som ikke er min og som jeg aldri har ønsket meg.

Jeg ber om at noe må skje nå. Dere må ta tak. Det holder ikke å vise til forskningssenteret i Bergen som kom på plass for et par år siden. Eller at det jobbes for flere studier på ALS. Nå er jeg så syk og sliten at jeg ikke hadde orket å møte opp med jevne mellomrom. Og kanskje i tillegg risikere å få placebo…

Jeg og vi trenger et tilbud nå.

Den 30 juli var det høring i den amerikanske kongressen. Et ektepar fikk legge frem det de hadde på hjertet om ALS. Det er ektemannen som er syk, Brian Wallach. Innlegget deres ligger på YouTube.

Kona holdt et fantastisk innlegg fordi mannen har mistet det meste av stemmen. Hun sa at nå MÅ FDA godkjenne medisiner som i kliniske studier har vist at de har effekt. Folk dør mens de venter på medisiner!

Og som hun sa: det sitter mennesker som har utsatt å ta livet sitt, fordi de venter på utfallet av høringen i kongressen. Også norske ALS-syke velger å ta eget liv eller å reise til Sveits. Noe må skje og det må skje nå. Det er en skam at det norske samfunn ikke har et fnugg av håp å tilby ALS-syke.

Som jeg har sagt før: jeg forventer ikke utrettelse av mirakler, men jeg forventer at det jobbes hardt for å ha noe å tilby oss, annet enn best mulig pleie, frem til død.

Det ser ut som jeg skal ha noen år til her på jorden. Jeg kommer ikke til å slutte å ta disse spørsmålene opp. Hadde dere selv hatt en dag i en så syk kropp som min, så hadde dere agert. Dette er helvete på jord.

Det finnes noen mennesker som har hørt og forstått og som har prøvd å gjøre livet litt enklere for ALS-syke. Det er Helsepartiet, Sylvi Listhaug og støttegruppene. Det er på tide å få flere på banen. DERE må på banen. Den dagen historien om ALS i Norge skal skrives vil Listhaugs navn stå med gullskrift.

Er det for vondt å se oss? For vanskelig å forholde seg til en så fryktelig sykdom? Lettere å se en annen vei?

Er det virkelig så vanskelig å forstå at noen av oss vil kjempe med alt vi har for å være her lengst mulig, samtidig som vi også forstår at andre tar et annet valg?

Noen av oss vil kjempe: For barna våre. For andre nære pårørende. For å slippe å føle at vi blir kvalt av slim, blir helt lam og pleietrengende som en baby… miste stemmen… ikke få puste og måtte ha pustestøtte for å leve litt til. Ikke kunne svelge så vi må få næring gjennom sonde i magen.

Så vær så snill, kjære politikere, kan dere komme på banen nå? Vi har ikke mer tid å miste. Eneste håp for oss er medisiner og de fleste av dere stemte ned «Right to try». Kan dere begynne med å ta den saken opp på nytt og revurdere standpunktet deres? For ALS-syke og alle andre i Norge i liknende situasjoner uten håp: få håpet på plass.