Skulle, ville, kunne

Egon Holstads klagebrev til oss i TV 2 er velskrevet og engasjerende. Men hva er det egentlig han ber oss om? Hva er planen?

SARAH C.J. WILLAND, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør

Vi skjønner frustrasjonen. Fotball er dyrt, det vet vi bedre enn de fleste. Vi skjønner også at det er irriterende når man ikke får se favorittlaget sitt på tv. Hvis tjenesten vår i tillegg svikter teknisk, beklager vi selvsagt det. Vi jobber knallhardt for at produktet vårt skal blir stadig bedre, både teknisk og innholdsmessig. Hvis vi ikke gjør det, er vi ferdig.

Men samme hvor mye forståelse vi viser for engasjerte og frustrerte seere, og samme hvor mye vi skulle ønske vi kunne vise hvert sekund av Premier League , så kan vi ikke det. Vi kan ikke bryte avtaler vi har inngått. Vi har ingen rett til å vise mer enn det vi allerede viser.

Så hva gjør vi da? Har du en plan Egon, så del den med oss.

Noen velger da andre løsninger, skriver du. Det kan man kanskje forstå. Men vi kan fortsatt ikke applaudere ulovlig strømming. Vi kan selvsagt slutte å si at det er ulovlig. Og du kan fortsette å fremstille det som en slags nødverge for fotballfans. Men det blir ikke mindre ulovlig av den grunn.

Du reagerer også på at jeg viste til datasikkerhet. Det kunne jeg sikkert latt være. Det er andre aktører som kan forklare enda bedre hva risikoen ved ulovlig strømming er. Men det er nå sant.

Du kaller meg også moralsk. Det må da muligens være den verste krenkelsen man kan utsettes for. Så da får jeg heller si det på en annen måte:

Det er litt som å skylde på dårlig skilting når man blir tatt i fartskontroll. Du så 80-skiltet, men du mener veien burde tåle 120 km/t.

Igjen, vi skulle, ville gjerne ha vist mer. Men vi kan ikke. Sorry. Vi har ingen makt over verken fotballrettigheter eller lovverk. Vi kjøper det første og forholder oss til det siste.

Vi forstår altså frustrasjonen. Vi lever av lidenskap og engasjement. Vi elsker at det er temperatur og følelser. Men fakta må nesten bli avgjørende her. Jeg håper uansett vi får beholde deg som kunde.

Det er jo deg vi jobber for.