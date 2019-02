SVARER VG: – Ja, vi trenger også sportskommentatorene, selv om de er kompromisser, skriver forfatteren. Foto: Norges Triatlonforbund

Debatt

Trenger vi sportskommentatorer?

VGs Leif Welhaven skriver mye bra, men roter det litt til i kommentaren «Trenger vi kombinert?»

Publisert: 27.02.19 15:35







ARILD MJØS ANDERSEN, president Norges Triatlonforbund og kandidat til Idrettspresident

Da Daley Thompson fikk spørsmål om hvem som var den største atleten av ham og Carl Lewis svarte han: «Carl Who?» Mangekjempere føler seg ikke underlegne andre friidrettsutøvere, med rette. Hvis Karstein Warholm hadde fortsatt med 10-kamp og blitt verdensmester, hadde han blitt mindre folkehelt i Norge?

Leif Welhaven stiller spørsmål ved om kombinert har livets rett, fordi det er en «kompromissidrett», hvor utøverne er litt dårligere enn spesialistene i hver enkelt disiplin. Kommentaren blir for enkel og TV-popularitet kan ikke forklares med om idretten er en såkalt kompromissidrett. Skiskyting er også en hybrididrett. Ole Einar Bjørndalen har fått mye respekt for å være i verdenstoppen i langrenn også, men ingen har vel stilt spørsmålet om han hadde gjort det bra på Landsskytterstevnet?

les også Kokslien opprørt over VG-kommentar: – Hva er det for noe piss?

Allsidighet blir dyrket i mange idretter og ved at man slår sammen ulike disipliner. I mangekamp i friidrett må man både løpe, kaste og hoppe. I triatlon svømmer, sykler og løper ekstreme utholdenhetsutøvere. Vi har allroundmesterskap på skøyter, mangekamp i turn og svømmerne har medley. Og vi har kombinert. Øvelsen som er svært kompleks fordi man må kombinere eksplosivitet med utholdenhet. Øvelsen som mellom 1879 og 1954 var den eneste som ble belønnet med kongepokalen, fordi det var allsidigheten som ble belønnet. I barne- og ungdomsidretten er det en selvfølge at allsidigheten blir dyrket. Jeg mener at allsidighet også hører hjemme i toppidretten.

Kan man så få TV-vennlige «hybrid-idretter»? Definitivt. En enkel analyse viser imidlertid at det kan være forskjell på idretter hvor man har lange avbrudd og idretter med kontinuerlig flyt.

Utøvere vil ha ulike styrker og svakheter som kommer til syne i hybrididretter. Dette fører gjerne med seg at konkurransene blir mye mer spennende, ved at ledelsen stadig skifter. 4x100m medley er som regel mer spennende å se på enn 400m fri. Triatlon er mye kulere å følge (her er jeg selvsagt helt nøytral) enn et maratonløp eller open water svømming. De fleste ikke-nordmenn vil mene at skiskyting er mer spennende enn langrenn. Nettopp fordi utøverne må være komplette og svake sider blir straffet brutalt.

les også Trenger vi kombinert?

Utfordringen til kombinert og friidrett mangekamp er først og fremst knyttet til tidsavbrudd og at konkurransene dermed tar lang tid. Dette er en utfordring som de respektive forbundene må løse for å gjøre produktet mer publikums- og TV-vennlig. Det må alle idretter gjøre hvis de ønsker å overleve på sikt, helt uavhengig av om de fremdyrker allsidige eller spesialiserte utøvere.

Vi trenger sport. Vi trenger kommentatorer. Trenger vi sportskommentatorer? Ja, vi trenger dem også, selv om de er kompromisser.