Foto: Bjørn S. Delebekk

La EM inspirere

leder

Publisert: 13.08.18 03:22

MENINGER 2018-08-13T01:22:47Z

Det er en mild overdrivelse å si at skinasjonen Norge over natten også er blitt en friidrettsnasjon.

Men den eventyrlige norske EM-innsatsen de siste dager har vekket en enorm optimisme og entusiasme, ikke minst. Forhåpentlig vil de imponerende bedriftene i Berlin også inspirere våre politikere, slik at det kan legges til rette for flere slike opplevelser.

Resultater som de vi har sett under EM er selvfølgelig ikke noe som kan vedtas politisk. Stater som har drevet med det, og muligens fortsatt gjør det, er ikke noe vi ønsker å sammenligne oss med. Suksessen i Berlin skyldes talentfulle utøvere, beinhard innsats og trenere som vet hva de holder på med.

Men også i idretten, i likhet med alt annet som fordrer individuelle ferdigheter for å nå helt til topps, er det få som kommer fra ingen ting. Det ligger et miljø eller en bredere plattform til grunn. Vår fremste pianist, Leif Ove Andsnes, sier han kan takke den kommunale musikkskolen for starten på det hele. Våre beste fotballspillere og vinteridrettsstjerner begynte i lokale klubber.

I hele landet er det skrikende behov for adekvate idrettsanlegg. Især haller. Verst stelt er storbyene, med hovedstaden på bunnivå. Aller dårligst dekning har Oslos sentrumsområder. Her finnes bydeler med en befolkning på størrelse med norske byer og tettsteder. Mens disse gjerne har fem -seks offentlige idrettshaller, har sentrumsbydelene ingen.

Gode idrettsanlegg er en investering på mange plan. Det gir barn og unge bokstavelig talt en arena å utfolde seg på, det bidrar positivt til folkehelsen – og som en gullbonus kan det være med og frembringe nye Ingebrigtsen-brødre eller den neste Karsten Warholm.

I tillegg kan idrettsanlegg og organisert aktivitet være med å gi unge med ulike sosiale utfordringer en mulighet til å klare seg. Den etter hvert nokså kjente Island-modellen med økt offentlig satsing på slike arenaer har gitt tydelige resultater.

For 20 år siden var islandsk ungdom blant de som drakk aller mest av europeiske jevnaldringer, de var på narkotikatoppen og røykte også mer tobakk enn mange andre. Ifølge den britiske avisen Independent, er ungdommene på Island nå blant de sunneste i Europa. Det radikale omslaget tilskrives blant annet en massiv satsing på å gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle.

Norge har et stort etterslep når det gjelder idrettsanlegg. Mange kommuner vegrer seg for å ta det økonomiske løftet. Samtidig trenger man ingen glasskule for å se at det alltid er billigere å forebygge enn å reparere.