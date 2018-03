Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Nytt regjeringskvartal i tre: Er det mulig?!

kommentar

Publisert: 26.03.18 06:48

Alle gode ting er tre. Men betong hører også med. Kan det bli regjeringskvartal av det?

Det rimer dårlig, mener mange, å bygge et gedigent kvartal i trevirke. En hel bydel i flammebjørk og oljet eik, liksom. Hammersborg som furuhelvete på jord. Lønn i himmelen og or for dagen. Hva med Plankebyen? Kjør paneldebatt!

Som offentlige byggeprosjekter gjerne gjør, begynner også denne i feil ende. At Statsbygg steiler når man midtveis i prosjektet får høre at politikerne ønsker å bestemme hva slags bygningsmaterialer de skal få lov til å bruke, er forståelig. Særlig arkitektene havner mellom barken og veden når dette premisset dukker opp så vidt sent i prosessen. Å snu på flisa koster tid og penger.

Skulle andelen av trevirke i nye regjeringskvartalet være en politisk vedtatt brøk, burde byggherren fått beskjed før arkitektkonkurransen ble utlyst. Selv om hverken Statsbygg eller vinnerteamet ville rettet seg etter det, naturligvis, burde de for gammel vanes skyld, om ikke annet, fått anledning til å ignorere politikerne.

Nå blir ikke det like lett. For bordet fanger. Treenigheten mellom de parlamentariske lederne i KrF, Sp, Ap og SV om hvilket bygningsmateriale som skal være et hovedelement i det nasjonale byggeprosjektet til et par-og-tyve milliarder kroner, er ikke lenger en mild henstilling.

Det er konkretisert til et såkalt representantforslag, og går nå sin høringsgang i kommunal- og forvaltningskomiteen. 14. mai skal Stortinget behandle saken i plenum. Og bakom synger skogeierforbundet. Det ledes av Senterpartiets tidligere statssekretær Erik Lahnstein. Kall det stammens hyl.

Uvilkårlig er det lett å tenke at tre er uegnet når dimensjonene er så voldsomme som det vinnerutkastet til nytt regjeringskvartal forutsetter. Vi snakker bygninger rundt 16 etasjer og et totalareal på nærmere 250 000 m². Er det solid og slitesterkt nok? Hva med brann? Og tåler det fysiske angrep utenfra, dersom en radikalisert poet skulle komme til å detonere en bokbombe ved kulturdepartementet?

Bransjefolk mener bekymringene er grunnløse. Entreprenører, sagførere og byggfaglig ekspertise med erfaring fra relaterte prosjekter sier det samme. Tretoppene i næringen kan love både gulv og grønne skoger.

For det første vil den meget kompetente betongindustrien også få sitt å gjøre når Norges største fastlandsinvestering skal realiseres. Grunnmurer, fundamenter og ulike bærekonstruksjoner må støpes i betong. Leverandører av stål, glass, el-installasjoner, vannføring og IKT vil ha gode år foran seg.

For det andre: Regjeringskvartalet blir massivt nok i seg selv. Å forme det i tre, med de tilpasninger som materialvalget vil måtte innebære, kan myke opp det visuelle inntrykket. I savnet av et tydelig signalbygg, som vinnerutkastet til Team Urbis mangler, kan hele kvartalet bli en signalbebyggelse.

Tre fornemmes gjerne som et skandinavisk uttrykk, noe nordisk møbeldesign lenge har visst. Det tidløse materialet inngir en estetikk som både oppfattes som moderne og sofistikert, men som også signaliserer soliditet og innovasjon. Ethvert amerikansk, britisk, tysk eller italiensk trendmagasin med respekt for EØS-avtalen har minst én designartikkel månedlig med tittelen Norwegian Wood.

For det tredje: Miljø- og klimaargumentene er på treskallenes side. Disse vinnerskallene i trebransjen kan noe som byggteknokratiet har glemt: Fotosyntesen. Det er en prosess som får trær til å vokse, og som produserer oksygen. Ikke dumt for den som vil puste. Men det stopper ikke der. Tre fanger karbon livsløpet gjennom, også når tømmerstokken er blitt til hus. Det er treets purpose, for å si det på DnBsk.

For virkelig å få utnyttet dette klimapotensialet optimalt burde Statsbygg naturligvis forkastet den kjønnsløse arkitektkonkurransen, og fått Røkkes hyttearkitekt, Finn Sandmæl, til å tegne hele regjeringskomplekset i stavlaft og oppdalsskifer. Men selv Team Urbis’ konseptuelle prosjekt – med det tilpasningsdyktige navn «Adapt» – har en iboende mulighet til å bli et utstillingsvindu for norsk teknologi og norske miljøvennlige naturressurser, hvis det realiseres i tre.

Dessuten: Historien er på virkets side. Stiftsgården i Trondheim ble oppført i 1770-årene og er et kvart årtusen senere stadig Nordens største trepalé. Siden fikk kunnskapens limtre gode vekstvilkår i Hedmark. Fra 1979 har Moelven Industrier reist idrettshaller fra Karasjok til Egersund.

Samme virksomhet leverte i 1992 Vikingskipet på Hamar. Skøytehallen på 22 000 kvadrat er fortsatt en av verdens største. Året etter ble Hamar OL-amfi og Håkons Hall på Lillehammer bygd, og i 1994 valgte styret i Oslo Hovedflyplass limtre foran stålkonstruksjoner da Gardermoen-utbyggingen tok til. Da Vårherre så behov for nytt Mariakloster på Tautra, ble det ringt til Moelv.

I skrivende stund bygger Arthur Buchardt verdens høyeste trehus i Ringsaker. Mjøstårnet skal rage 85 meter og 18 etasjer til værs og romme hotell, kontorer, forretninger og leiligheter. Innen en planlagt treskyskraper på 350 meter realiseres i Tokyo om noen år, innehar Brumunddal rekorden.

Så Norge er allerede helt i tet når det gjelder nettopp store byggverk i tre. Vi har en leverandørindustri i verdensklasse, og et prosjekt som regjeringskvartalet vil både kunne videreutvikle denne kompetansen og skape nye og klimavennlige arbeidsplasser som også vil være unike i profileringen av Norge.

Spørsmålet er neppe om det er mulig å bygge stort, sikkert og hensiktsmessig i tre, slik landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen hevder det ikke er. Kall det flisespikkeri, men dette handler nok mer om vilje.

