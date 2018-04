Foto: Nils Bjåland

En utstrakt høyre hånd

Publisert: 05.04.18 04:17 Oppdatert: 05.04.18 05:20

Utnevnelsen av Tor Mikkel Wara som justisminister gir et helt annet signal til opposisjonen og Stortinget enn det hans forgjenger og hennes vikar representerte.

Sylvi Listhaug måtte gå i forrige måned etter kalamitetene som fulgte hennes påstand om at stortingsflertallet satte terroristers rettigheter høyere enn nasjonens sikkerhet. Fiskeriminister Per Sandberg gikk inn som midlertidig minister med en programerklæring på Facebook som i humoristiske vendinger gjorde det klart at han ønsket å stevne frem i samme stil og at han derfor anbefalte « sosialistene, med AP i spissen å hastefremlegge mistillitsforslag, eller forfatte et daddelforslag» like godt først som sist.

Det kommer «sosialistene med Ap i spissen» neppe til å gjøre når Tor Mikkel Wara overtar roret. Frp-veteranen har vært lenge ute av aktiv politikk, men har spilt i kulissene som rådgiver for partileder Siv Jensen . Alle som har vært borti ham vet at han tilhører den pragmatiske, resultatorienterte fløyen av partiet. Den delen som Siv Jensen har hatt i ryggen når hun bevisst har søkt makt og innflytelse, og som ikke driver med unødvendig mye teatralsk spill om å være i opposisjon når man faktisk sitter i posisjon. Slik sett er han en styrke for regjeringen og for det borgerlige samarbeidet.

Men Listhaug og Wara er ikke uten fellespunkter. I likhet med sin forgjenger kommer den nye justisministeren direkte fra pr-bransjen og selskapet First House, som har spesialisert seg på å rekruttere talent på vei inn og ut av politikken. Listhaug fikk en skjev start som landbruksminister allerede ved tiltredelsen i 2013 på grunn av sin manglende vilje til å vise åpenhet rundt hvem som hadde vært hennes tidligere kunder. I ettertid viste det seg blant annet at hun hadde vært betalt av Norges Idrettsforbund for å påvirke Fremskrittspartiet til å si ja til OL i Norge - samtidig som hun satt i partiets sentralstyre.

Det sier seg selv at denne typen dobbeltroller er uheldig, spesielt når de holdes skjult. Og vi håper den nye justisministeren i større grad vil vise kortene når han nå tar på seg en av landets viktigste og mest betrodde oppgaver.