Demonstranter bar bilder av Lenin og Stalin under 1. mai toget i St. Petersburg i 2016. Foto: Henden, Harald

Står opp for Stalin

kommentar

Publisert: 06.02.18 11:53

Beundringen for Josef Stalin har vokst i Putins Russland med patriotisme og Sovjet-nostalgi. En satirisk film om diktatorens død er stoppet.

Til tross for forfølgelsene og terroren på 1930-tallet - som gjorde at millioner av mennesker ble drept eller fengslet - er det mange russere som ser opp til Stalin.

Da en kino i hjertet av Moskva, i nærheten av kunstnergaten Arbat, brøt forbudet og viste filmen, dukket politiet opp dagen etter. Dermed vises ikke "Stalins død" på den kinoen heller.

I februar skal russerne markere 75 år siden den sovjetiske seieren over nazi-Tyskland i slaget ved Stalingrad. Mange beundrer Stalin for hans rolle i nettopp dette slaget, om byen som bar nettopp hans navn den gang.

For oss virker det unektelig merkelig at russerne står opp for en massemorder. Samtidig står lidelsene og seieren i den andre verdenskrig (den store fedrelandskrigen, som de sier) veldig sentralt hos russere i alle aldre. Seiersdagen 9. mai er fortsatt en stor festdag i vårt naboland i øst.

Russlands kulturminister benekter at det er sensur. Han mener det handler om moral.

- Mange i den eldre generasjonen vil anse filmen som en fornærmende hån av vår fortid, sier Vladimir Medinskij.

Han mener altså at filmen forulemper russiske borgere, både de som kjempet under den andre verdenskrig og dem som ble offer for Stalins terror.

Den svarte komedien handler om maktkampen som oppsto i Sovjetunionen etter Stalins død i 1953. Russere i hopetall beundrer Putin, fordi han - som Stalin - styrer med hard hånd. Russerne har alltid hatt sans for «den sterke mann». Alt dette skjer under to måneder før russerne skal gå til valgurnene - og gjenvelge Putin for seks nye år.

Det betyr at Putin trolig blir Russlands sterke mann i 24 år sammenhengende (20 år som president og fire år som statsminister). Til sammenligning satt Stalin ved makten i nesten 30 år.