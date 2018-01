Ny regjeringsstruktur

Publisert: 18.01.18 05:49

MENINGER 2018-01-18T04:49:47Z

Samtidig med at statsminister Erna Solberg (H) utvider sin regjering, gjøres det noen interessante endringer i departementsstrukturen og statsrådenes ansvarsområder. To grep peker seg spesielt ut.

Det første er at den nye kunnskapsministeren Jan Tore Sanner (H) tar over ansvaret for integrering. Det andre er at ordningen med Europaminister avvikles og at man gjeninnfører en egen statsråd for utvikling i Utenriksdepartementet. Erna Solbergs første utviklingsminister er partifellen Nikolai Astrup .

En bedre integrering av dem som kommer til Norge er avgjørende for bærekraften i den norske velferdsstaten. Den borgerlige regjeringen har foretatt nødvendige innstramminger i norsk innvandringspolitikk, og fått bred støtte for dem i Stortinget. I møtet med flyktningkrisen og den kraftige økningen i antallet migranter som kom i kjølvannet, har regjeringen sørget for å føre en stram men rettferdig politikk. Det har vært viktig. Hadde for mange kommet til Norge i denne perioden ville vi slitt med integreringen. Å ha kontroll på innvandringen er en av regjeringens viktigste oppgaver. Men fortsatt kommer det mange til Norge, og den store oppgaven i årene som kommer blir å sørge for at de blir fullverdige medlemmer i samfunnet vårt.

Integreringen må derfor blir bedre. Et av de viktigste målene på det er hvor mange av dem som finner arbeid og blir i jobb. I dag faller for mange utenfor arbeidslivet. Det er synd for dem, og på sikt vil vår velferdsstat ikke ha økonomisk bærekraft til å kunne håndtere et for stort antall som ikke jobber. Arbeid er nøkkelen til en fullverdig deltagelse i det norske samfunnet. Andelen i arbeid er det viktigste måltallet for integrering.

Vi vet at mange faller utenfor allerede i skolen. En stor andel med utenlandsk bakgrunn fullfører ikke videregående på normert tid. Det forplanter seg videre i livet. Å legge ansvaret for integrering til Kunnskapsdepartementet kan derfor ha noe for seg. Men det gjenstår å se om dette er den rette plassen for feltet. Det kunne også ligget hos statsråden som har ansvar for arbeidslivet. Jan Tore Sanner har fått en viktig jobb, og alle bør følge nøye med på om han klarer å levere.

At Norge igjen får en utviklingsminister er på høy tid. Det norske bistandsbudsjettet er stort, og bruken av den bør ansvarliggjøres gjennom en egen statsråd. I årene der vi ikke har hatt det, har flere avvik og skandaler blir avdekket på dette feltet. Astrup må reformere og fornye norsk utviklingshjelp. Det må komme bedre resultater ut av alle milliardene som bevilges. Bistand og utvikling er relativt tverrpolitisk prosjekt i Norge, derfor er det også naturlig at en borgerlig regjering synliggjør det gjennom å holde seg med en egen statsråd for slike saker.

Ved regjeringsutvidelsen gikk også fire politikere av som statsråder. De fortjener takk for den innsatsen de har lagt ned i krevende jobber. Norge har en rekke hardtarbeidende politikere som tar på seg krevende verv på vegne av oss andre. Å være statsråd er noe av det mest krevende. Takk for innsatsen.