DET UFRIE ORD: – Den store samtalen forstummet i Russland. Taushetens ekko hadde en undertone av moll, skriver Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Lech, Klaudia

Russland i ord og toner

MENINGER 2018-10-04T10:49:05Z

Det frie ords skjebne i Russland gjennom 200 år forklarer mye av dagens Russland. Dikternes tragedie gjorde at den store samfunns-samtalen forstummet.

debatt

Publisert: 04.10.18 12:49

HANS-WILHELM STEINFELD, cand.philol., partner i Corporate Communications

«Det var rundt 4 om morgenen da jeg kom hjem. Raisa Maksimovna ventet på meg ute på landstedet: Helt fra første stund av vårt liv i Moskva , førte vi aldri alvorlige samtaler innendørs, hverken i leiligheten i byen eller på landstedet, for man visste jo aldri…»

Dette innledet Mikhail Gorbatsjov kapitlet «Vi kan ikke leve slik videre», i sin siste bok «Jeg forblir optimist». 300 millioner sovjetborgere kunne vitsen om hvorfor tennene ble trukket ut gjennom bakenden på folk, for ingen turte å åpne munnen! Heller ikke Sovjetunionens siste partisjef og siste president turte altså snakke. Den store samtalen forstummet. Taushetens ekko hadde en undertone av moll.

Tenkende russere visste, at tsaren selv sensurerte nasjonalskalden Alekandr Pusjkin, som svarte med ordene «den bitre sannhets mørke er meg kjærere enn det opphøyde selvbedrag!» En fransk offiser ved hoffet tvang Pusjkin til duell, hvor romantikeren ble drept. I diktet «Poetens død» skrev Mikhail Lermontov:

Poeten omkom som ærens fange

Falt, baktalt av mumling

med bly i brystet og hevnens tørst,

etter å ha hevet sitt stolte hode

Pusjkins venn Nikolaj Gogol udødeliggjorde den lille manns tørst etter rettferdighet i novellen «Kappen». Pusjkin selv ba Gogol om å skrive skuespillet «Revisoren». Alle russere vet, at dramaet var første felttog mot korrupsjonen. Fjodor Dostojevskij ble en del av opposisjonen mot tsaren, som ble kalt «Europas illiberale gendarm» i 1848. Da slo den russiske armé ned den sosiale uro i Sentral-Europa. I 1850 ble den store dikter utsatt for narre-henrettelse på Marsmarken i St. Petersburg før han vansmektet i fangehullet lenge. Dostojevskij kvitterte med verket «Nedtegnelser fra det døde hus»! Anton Tsjekhov valgte galehuset som ramme for sin russiske samfunnskritikk i novellen «6. avdeling». Tenkende menneskers fortvilelse formulerte Nikolaj Tsjernysjevskij med sin bok i 1887, «Hva må gjøres?». Lenin gjentok spørsmålet, som forblir ubesvart den dag i dag.

Gjennom bevegelsen «Proletkult» ville kommunistene forby alt og alle med røtter før oktoberrevolusjonen i 1917. Det gjaldt også Maxim Gorkij. Men Lenin reddet ham. Derimot døde poeten Osip Mandelstam på lasarettet i en fangeleir i 1938, en klar, politisk fengsling. To år før skrev Mikhail Bulgakov «Mesteren og Margarita», en roman om hvordan det onde slo rot i Moskva. Han skrev for skrivebordsskuffen, og boken så først dagens lys i 1968. Da Taganka-teaterets legendariske sjef Jurij Ljubimov dramatiserte romanen i 1981, ble han landsforvist og slapp først hjem under Gorbatjov i 1986. I 1943 ble genetikeren Nikolaj Vavilov myrdet av KGB. Broren Sergej som Stalin gjorde til president i Vitenskapsakademiet, gikk forgjeves i forbønn for sin bror.

Tøværet under Nikita Khrustsjov ga russerne flere store diktere etter Stalins død som Jurij Trifonov og Aanatolij Rybakov. Men da Boris Pasternak skrev sin «Dr. Zhivago» med tema fra fangeleirene, rant det over! Khrustsjov tvang Pasternak til å frasi seg Nobelprisen i litteratur! I 1964 hadde krigskorrespondenten fra Stalingrad, Vasilij Grossman, klar romanen «Liv og skjebne» Egentlig handlet den om hvilke «incest»-forbrytelser sovjetmakten begikk mot eget folk under den andre verdenskrig. «Denne boken m å bare ikke komme ut på 200 år i Sovjetunionen!» - utbrøt Partiets sjefsideolog Mikhail Suslov da han så teksten.

Det skulle bli verre. I 1965 ble poeten Iosif Brodskij dømt for løsgjengeri og sperret inne på et galehus. Dommeren mente det skjerpet behovet for straff fordi tiltalte påsto han var poet. Brodskij fikk Nobelprisen i litteratur in1987 fra sitt eksil i USA. I 1965 kom også straffesaken mot litteratene Julij Daniel og Andrej Sinjavskij. Dommen mot dem skapte munnhellet om at samfunnet gikk to skritt frem og ett tilbake i løpet fra Stalin over Khrustsjov til Bresjnev. «Overlever Sovjetunionen til 1984?» - skrev Andrej Amalrik i 1969. Ja, med sju magre år!

Alexandr Solsjenitsyns verk Arkhipelàg GuLag fra Stalins dødsleire ga åndsstyrke til dissidentene. Folk leste hans bøker innpakket i gråpapir. Etter tiår i landflyktighet, ble Nobelprisvinneren tatt til nåde mot slutten av sitt liv- som stram nasjonalist. I 1981 skrev sovjetlitteraturens svar på Ernest Hemingway, Jurij Nagibin seg ut av litteraturhistorien. Med novellen «Tålmodighet» rettet han etsende kritikk mot behandlingen av krigsveteranene, som fikk masse medaljer men aldri en proteste. Nagibin ble brennmerket som en baktaler av sovjetisk virkelighet, og nektet å skrive mer etter kampanjen mot ham. Dagens sjef for Stanislavskij-teateret i Moskva heter Jurij Beljakòvitsj. Han dramatiserte novellen «Dragen» av Jevgennij Schwarts fra krigstiden, slik at fabelen lignet på Bulgakovs nevnte men fortiete verk om det onde som slo rot i samfunnet. I 1982 nedla myndighetene «Teateret i Sørvest-Moskva» som avangarde-teateret på Prospekt Vernadskogo het.

Dette var min ungdom. Nå har jeg som gammel mann fått to unge, russiske og meget begavete, klassiske musikere med meg til min hjemby Bergen. Da skal jeg fortelle denne historien i større detalj. Mens Aleksander Rybak og Marina Kan Selvik akkompagnerer meg med russisk musikk i Grieghallen. Det blir en kveld i moll, men hva kulturens livskraft i Russland angår, kan jeg si med dikteren Fjodor Tjutsjevs selvoppgivende ord:

Forstanden fatter Russland ei

Å tenke i vanlig mål – ånei!

Det er et eget land, må vite

På Russland må man bare lite