Kims farlige provokasjon

Publisert: 29.11.17 14:40

Etter enda en rakettutskytning sier Nord-Korea at de har nådd et historisk gjennombrudd ved at de er blitt en atommakt som kan ramme det amerikanske fastland.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) karakteriserer rakettesten som et klart brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjoner og en trussel mot global fred og stabilitet. Det er en presis beskrivelse. Nord-Koreas handlinger er ekstremt uansvarlige og må fordømmes på det skarpeste. Diktator Kim Jong-un har ansvaret for at spenningen og krigsfaren øker på den koreanske halvøy.

Kort tid etter at USAs president Donald Trump plasserte Nord-Korea tilbake på listen over nasjoner som støtter terror svarte Kim Jong-un med å skyte ut en langtrekkende rakett som fløy høyere og i lengre tid enn tidligere forsøk med ballistiske missiler. Slik demonstrerer diktatoren at han ikke bryr seg om Trumps trusler eller internasjonale sanksjoner. Nord-Korea fortsetter ufortrødent med sine bestrebelser på å utvikle langdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder. De har et arsenal av atomvåpen og et avansert atomprogram. Det er uklart om de har oppnådd det historiske gjennombrudd Kim skryter av, eller om det bare er nært forestående. Uansett er Kim i ferd med å gjøre Trumps tidligere garanti til skamme. Den nye presidenten lovet at Nord-Korea aldri ville bli i stand til å true USA med atomvåpen.

Nå sier Trump at USA vil håndtere situasjonen, uten å presisere hva det innebærer. Forsvarsminister Jim Mattis sier det pågår forsøk på å etablere en ballistisk rakett-trussel som setter verdensfreden, regional fred og USA i fare. Etter at Kim Jong-un overtok som leder er atom- og rakettprogrammet blitt intensivert. Tidligere president Barack Obama klarte ikke å stanse Kim. Trumps advarsler og enda flere sanksjoner har heller ikke fått Kim til å endre kurs.

Konsekvensene av en krig vil være så grufulle og vidtrekkende at det eneste alternativet er å forsterke den diplomatiske innsatsen. Nord-Korea har tidligere sagt at de først vil forhandle når våpenprogrammet er fullført. I nær dialog med allierte land i regionen bør USA samarbeide med Russland og Kina om et nytt forhandlingsinitiativ overfor Pyongyang. En ond spiral må brytes med diplomati. Det finnes ingen annen utvei.

