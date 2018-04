Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Nobel røre

Publisert: 13.04.18 18:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-13T16:39:27Z

Det er lett å le av krisen i Svenska Akademien.

Når selvfornøyde akademikere med aristokratiske navn og en oppblåst kulturelite får verbal gjørmebryting til å fremstå som elevert debatt, er det bare å hente frem popkornet og nyte hver forulempende bredside. Men som all god komikk har også farsen i litteraturens høyborg en trist og tragisk klangbunn.

Da ærverdige De Aderton, de eleverte medlemmer i verdens mest noble Nobelkomite torsdag reduserte sin eksklusive klubb til et gruppemøte uten beslutningsmyndighet, satte de også den prestisjetunge litteraturprisen i spill. Pompøsiteten i Nordens eldste vitenskapelige akademi er grenseløs. At også dumskapen er det, kom mer overraskende.

Som i et realityshow fra TV3-universet har de tretten gjenværende av konseptets opprinnelige 18 deltager stemt ut sin leder, Sara Danius, Akademiens såkalte «ständiga sekreterare». I tillegg har stridens kjerne, Katarina Frostenson, tatt sin mössa og gått.

Frostenson er gift med den såkalte «Kulturprofilen» som er anklaget for 18 tilfeller av voldtekt og seksuell trakassering, herunder av kvinner med tilknytning til Svenska Akademien. Vedkommende skal også ha lekket navnet på syv av vinnerne av Nobelprisen i litteratur før de selv visste at de hadde fått den. I tillegg har ekteparet i strid med regelverket mottatt penger fra De Aderton, bevilgninger Frostenson, ifølge Svenska Akademien, har medvirket til å vedta.

Det er drøyt i seg selv at Sara Danius – kvinnen som begynte å rydde opp i Svenska Akademiens gubbevelde – er den som må gå. At krisen som utløste kollapsen er #metoo-initiert, gjør avsettelsen av Danius særdeles illeluktende. Samtidig gjør den moralske nedsmeltingen av Svenska Akademien det nå mulig for De Adertons øverste leder å ta grep som kan lede den historisk viktige institusjonen inn i virkelighetens verden . Så latterlig det hele enn måtte fremstå er det ikke så morsomt lenger.

Svenska Akademien ble grunnlagt av kong Gustav III i 1786, og det er hans selvskrevne statutter som fortsatt gjelder. Av disse fremgår at hvert medlem velges på livstid, er uavsettbar og kan ikke suppleres uten fremleggelse av dødsattest. Første paragraf slår fast at akademiet skal bestå av 18 medlemmer og at dette antall ikke kan endres.

Dagens forvalter av statuttene er Carl XVI Gustav. Som følge av den tillitskrise som har lammet De Aderton må kongen personlig gripe inn. Han må sørge for å gi Svenska Akademien nye regler som gjør at institusjonen overlever. Som adelsmannen Tancredi sier i «Leoparden», Tomasi di Lampedusas berømte verk fra tiden før Italias samling: «Alt må forandres, for at alt skal bli som det er.»