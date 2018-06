SAMMENSLÅINGSMINISTER: Monica Mæland (H) presser på for å få Finnmark og Troms til å slå seg selv sammen. Foto: Hallgeir Vågenes

Fadesen i Finnmark

Publisert: 23.06.18 04:58

Regjeringen presser gjennom en sammenslåing av Finnmark og Troms knapt noen ønsker. Kanskje aller minst regjeringen selv.

Sammenslåingen av Finnmark og Troms ble vedtatt av Stortinget i fjor sommer. Til forskjell fra for eksempel Trøndelag, var det ikke frivillig. I nord håpet fylkespolitikerne dette ville gå over av seg selv med et regjeringsskifte. Men regjeringen ble gjenvalgt. Og i desember var det endelig. KrF gikk med på å reversere en håndfull kommunesammenslåinger. Regionreformen ble ikke rørt.

Det hele gikk litt under radaren. Plutselig skulle våre to nordligste fylker begynne det konkrete arbeidet med å slå seg sammen. Men det var ikke gjort noe forankringsarbeid. At finnmarkingene er sinte, forstår vi godt.

Regionreformen gjennomføres av en regjering som ikke vil ha den, og det til sterke protester fra opposisjonen. Moderniseringsminister Monica Mæland må ty til rå maktbruk fordi statens autoritet utfordres. Hun er en av de få som argumenterer for fylkessammenslåingen nå. Det gjør hun uten entusiasme. Hun fører en beinhard kamp for noe hun ikke vil ha.

Regionreformen er et resultat av en hestehandel mellom regjeringen og Venstre og KrF. Støttepartiene lot regjeringen få kommunereformen, mot at de fikk ja til regionreformen. Regjeringen ville egentlig legge ned fylkeskommunen.

Mæland gjør sitt for å vise hva som formelt – og reelt – er situasjonen. Dette er noe Stortinget har bestemt. Men på Stortinget er entusiasmen fordampet i sommervarmen. Og både i Finnmark og Troms nekter politikerne å delta i prosessen.

Det er vanskelig å se for seg at Troms og Finnmark blir en funksjonell enhet med det konfliktnivået som er oppstått. Kranglingen vil fortsette, vi får samarbeidsproblemer både innad i fylket og med staten. Det vil måtte gå ut over tjenestene til folk.

Uansett hvordan man vurderer skyld, har regjeringen kommet på kant med alle andre. Det er en ganske alvorlig konflikt, og spørsmålet er hvordan staten skal få dette igjennom.

For å få til noe så vanskelig, må en i det minste ønske det selv. Det gjør ikke Monica Mæland. Hun kan nok fortsatt vinne – om hun vil. Men det blir en seier med en kraftig bismak. En kan knapt tenke en dårligere start for prosjektet som var ment å skape ny giv og samle regionen.