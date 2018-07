MOBILAVHENGIG: – Det er bare noe jobbgreier, kunne jeg finne på å si, om samboeren min ba meg legge bort mobilen. Men det kunne like gjerne være en gøyal video av barna til Shakira og Piqué. Foto: Westend61 / Westend61

6 triks for den som er for mye på mobilen

Publisert: 09.07.18 12:14

Tenk om du blir 100 år, og skal se tilbake på livet. Og må erkjenne at du brukte 70 prosent av din våkne tid på å kikke på en skjerm.

Er du eller noen du kjenner for mye på mobilen? Forresten, dumt spørsmål. Jeg vet hvordan det er. Du skal bare en kjapp tur innom Facebook , Yr, VG, mail, Snapchat og Instagram, og plutselig sitter du og studerer feriebildene til en kollega av en du gikk i klasse med på barneskolen. Er det Nice de er i, tro? Der har jo jeg også vært! Jeg syntes nok jeg kjenner igjen den steinstranda, ja.

Før du vet ordet av det, har mobilen stjålet nok en halvtime av livet ditt.

VG har de siste dagene satt fokus på skjermbruken iblant oss. Skjermavhengighet er nye folkesykdommen, likes er verre enn heroin og i USA finnes nå egne rehab-klinikker for barn som ikke klarer seg uten skjerm. 56 prosent av nordmenn føler seg i stor eller ganske stor grad avhengig av mobilen. Nesten halvparten av norske barn mener selv de bruker for mye tid på skjerm.

Forskere er bekymret.

Jeg var egentlig ikke så bekymret, jeg var mest irritert på meg selv, som kastet bort fritiden min på meningsløs scrolling på mobilen.

– Det er bare noe jobbgreier, kunne jeg finne på å si, om samboeren min ba meg legge bort mobilen mens vi så på en TV-serie. Han ble lei av å måtte spole tilbake fordi «jeg falt ut litt», distrahert av mobilen.

Av og til kunne det riktignok være «noe jobbgreier», men av og til kunne det være noen gøyale videoer av barna til Shakira og Piqué.

– Du er like ille selv, du er mer på mobilen enn meg, parerte jeg gjerne fra sofakroken, i det som sannsynligvis er blitt Norges vanligste «blame game».

Tenk om jeg blir 100 år, og skal se tilbake på livet mitt. Og jeg må innse at jeg brukte 70 prosent av min våkne tid på å sitte og se på en skjerm. Uaktuelt. Jeg måtte ta grep.

Siden i fjor sommer har jeg redusert mobilbruken min med 40 %, og du kan gjøre det samme. Første steg er, som alltid, å innse at du har et problem.

Steg 2 var å laste ned en app som heter Moment. Den måler hvor mye tid jeg bruker på mobilen i løpet av en dag, og hvor mange ganger jeg tar opp mobilen «bare for å sjekke». Moment-appen sender deg dessuten varsling når den synes du har vært for lenge på mobilen, så hvert kvarter minner den deg på skjermtiden du har brukt så langt i dag. Veldig virkningsfullt, og enda mer irriterende.

Etter en uke med Moment-målinger gjorde jeg opp status.

Inntil i fjor sommer tok opp mobilen 87 ganger i snitt hver dag. Og jeg brukte mobilen mer enn fire timer hver dag. Dette kommer da i tillegg til de 7,5 timene jeg sitter foran en skjerm på jobben. Det betyr at jeg brukte nesten 12 timer på en skjerm hver dag. Ikke si det til mamma.

Steg 3 var å slå av diverse varslinger på mobilen. Ingenting, eller i alle fall svært lite, skal få stjele oppmerksomheten min når jeg har fri. Ikke en snap fra en kollega som drikker øl på Kontraskjæret. Ikke en beskjed om at Netflix har lagt ut en ny serie de tror jeg vil like. Ikke en ny melding i Facebook-gruppa «Reunion for Bø-russen». Er det viktig nok, får de heller sende en sms. Er det enda viktigere, får de ringe.

Steg 4: Jeg slettet Instagram og Twitter fra telefonen. Jeg har fremdeles tilgang til dem når jeg sitter ved datamaskinen, men ikke på mobilen. Ikke når jeg har fri.

Steg 5: Jeg brukte et program som heter Unroll.Me for å avslutte abonnementene på nyhetsbrev og tilbudsmailer fra alle aktører og kundeklubber som vil ha pengene mine fordi jeg en gang gav dem litt av dem.

Steg 6: Jeg stilte inn mobilskjermen på svart / hvitt. Hypotesen er at de sterke fargene gjør det mer attraktivt for hjernen å se på mobilen. Fjerner man fargene, vil man miste interessen. I alle fall deler av den.

Krisetiltakene fungerte. Jeg sjekker fremdeles mobilen, å være tilgjengelig og oppdatert er både hobbyen og jobben min. Men jeg gjør det mer effektivt. Jeg blir ikke lenger sittende å scrolle i timevis uten mål og mening.

Siden sommerferien i fjor har jeg kuttet den daglige snittiden på mobilen med halvannen time.

Det er 10, 5 timer mer fritid i uka. 550 timer i året. Eller for å sette det i perspektiv nå når vi gleder oss til ferie: 73 ekstra feriedager i året. Fra meg til deg. Jeg skal ned til den steinstranda i Nice. God sommer!