Nå kan alt skje

Denne helgen kan bli avgjørende for norsk politikk de neste tre årene. I sin ytterste konsekvens risikerer Jonas Gahr Støre å ende opp som statsminister.

De neste dagene kommer statsminister Erna Solberg og KrF-leder Knut Arild Hareide til å måle krefter. Hareide vil ha justisminister Sylvi Listhaug ut av regjeringen. Erna Solberg ønsker ikke å la seg presse . Og Frp slår ring om Listhaug – særlig når hun er under press , slik hun er nå.

Både Hareide og Solberg har mye å tape – og lite å vinne på situasjonen som er oppstått. Hareide ønsker ikke regjeringsskifte nå. Men han ønsker heller ikke å være mannen som redder Sylvi Listhaugs plass i regjeringen. Tvert om. Hareide gikk inn i stortingsvalget i fjor høst med et uttalt mål om å få Sylvi Listhaug ut av regjering.

Solberg på sin side har denne uken blitt ydmyket av sin justisminister, gang etter gang. Hun er sannsynligvis rasende på Listhaug. Hele hennes regjeringsprosjekt står i fare for å revne. Hun risikerer å få mistillit mot seg i Stortinget neste uke. Det er KrF som avgjør om det blir flertall for å det mistillitsforslaget som foreligger.

Derfor vil de to, Hareide og Solberg, kjøre hardt mot hverandre denne helgen. Hareide vil etter alt å dømme presse på for å få Solberg til å kaste Listhaug, med trusselen om mistillit i bakhånd. Solberg på sin side vil satse på at Hareide ikke våger når det kommer til stykket. Det er som i en gammel amerikansk film, der to biler kjører mot hverandre på en rett vei. Den som viker først, taper. Hvis ingen viker, blir utfallet fatalt. For begge parter.

Det mest sannsynlige utfallet er at landet mot slutten av neste uke fortsatt har en regjering ledet av Erna Solberg, med eller uten Listhaug som justisminister. Det minst sannsynlige er at det hele ender med at regjeringen faller, og at Ap-leder Jonas Gahr Støre tar over som statsminister. Men helt usannsynlig er det faktisk ikke. Utrolig nok. Dersom Hareide og KrF stiller seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug, og Solberg-regjeringen går av, så kan resultatet, i hvert fall teoretisk, bli en ny rødgrønn regjering, ledet av Støre, med KrF som en uformell del av en ny regjering sitt parlamentariske grunnlag i Stortinget.

Både KrF-leder Knut Arild Hareide og Ap-leder Jonas Gahr Støre er i trøbbel. Det er vanskelig å se for seg at situasjonen kan bli enda verre for de to partiene enn den har vært de siste månedene. Ingen av dem har klart å skape entusiasme og glød i sine partier etter valgnederlagene i fjor høst. Støre har brukt hele forrige stortingsperiode på å bygge opp Ap til igjen å ta ansvar. Det endte dårlig. Nå er utsiktene for Støre at det blir ytterligere tre drøye år i opposisjon. Det er blytungt for Ap.

Hareide er i samme situasjon. Ikke noe av det han har gjort de siste årene, har løftet partiet. Et skikkelig politisk jordskjelv, der partiet igjen kan spille en rolle, og kanskje til og med gå inn i en regjering uten Frp en gang i løpet av denne stortingsperioden, kan fremstå som et mindre dårlig alternativ enn å bli hundset med av regjeringspartiet Frp i tre år til.

Enden på det hele kan bli at Listhaug selv trekker seg. Det er ikke sannsynlig, gitt det vi har sett så langt. Hun er hverken typen som lett beklager, eller som gir seg under press. Men dersom det er den eneste utveien for en fortsatt Høyre-Frp-regjeringen, kan det være at de to partilederne, Høyres Erna Solberg og Frps Siv Jensen, presser på så massivt at Listhaug ikke har noe valg.

Det eneste som er sikkert, er at politiske prosesser av og til får sin egen dynamikk. At det ene tar det andre, inntil det plutselig skjer noe som ingen hadde sett for seg på forhånd. Som et regjeringsskifte. Eller et parti i oppløsning. Eller nye ledere som stiger frem. Og gamle ledere som faller.

