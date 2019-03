Foto: Martin Hunter / SNPA

Kommentar

Nyhetskommentar: Den blodige inspirasjonen

Anders Behring Breivik håpet å utløse en blodig «forsvarskrig» mot muslimsk innvandring med sine massedrap i 2011. Terroren på New Zealand kan ha vært en slik respons.

Publisert: 15.03.19 09:48







«Vi er blant de første regndråpene som bærer bud om en voldsom, rengjørende storm over Europa» skrev den høyreekstreme norske terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik i et brev til den tyske nazisten og terroristen naziterroristen Beate Zschäpe i 2012.

Det var slik han hadde forestilt seg det, når man skrellet vekk alle rare uniformer og medaljer og ideer om tempelriddere:

Terrorangrepene hans skulle vekke folket og utløse et skred av «forsvarsaksjoner» mot innvandrere, muslimer, men først og fremst norske A-, B- og C-forrædere, politikere, journalister og multikulturalister som hadde åpnet portene for islam.

Men det gikk ikke slik. Det har vært mange tilfeller høyreekstrem terror rundt omkring i verden etter 22. juli 2011. Men aksjonene har druknet i en lavine av terroraksjoner fra radikale jihadister, stort sett fra IS.

Anders Behring Breivik konverterte i ren frustrasjon over den uteblivende responsen fra anti-jihadist til nasjonalsosialist på cellen.

Men i dag fikk han svar. I manifestet til den antatte hovedmannen bak massedrapet i moskeen på New Zealand har han laget et «intervju» med seg selv, slik Breivik gjorde i sitt manifest. Og der legger han ikke skjul på inspirasjonen:

«Jeg har lest tekstene til Dylann Roof (massedrapsmannen fra South Carolina i 2015) og mange andre, men jeg hentet egentlig min virkelige inspirasjon fra Tempelridder Breivik».

Breivik igjen var inspirert av de konspirative tekstene til den norske bloggeren «Fjordman», som forespeilet en islamsk maktovertagelse i Europa i et forrædersk samarbeid mellom myndigheter og muslimer.

Og han var inspirert av martyrkulturen til terrororganisasjonen al-Qaida, hvor «soldatene» var villig til å ofre livet i sine drapsaksjoner i bytte mot heltestatus og evig liv i folkloren som skulle oppstå når verden var renset for urene elementer.

Slik var Breivik et speilbilde av den religiøse terroren. Og slik er muligens den antatte hovedmannen på New Zealand et speilbilde av Breivik igjen.

For ekstremismen representerer ikke egentlig to forskjellige motpoler. De er bare to sider av samme sak, og gjensidig avhengig og inspirert av hverandre.