DÅRLIGE NYHETER: Både handelsunderskuddet og statsgjelden øker raskt med Donald Trump i Det hvite hus. Foto: JIM WATSON / AFP

Leder

Taper på handelskrig

I mars 2018 skrev president Donald Trump på Twitter at handelskriger er gode, og enkle å vinne. Men så langt har Trump tapt på alle fronter i de handelskrigene han selv har startet.

Publisert: 08.03.19 04:22







Trump har innført høyere avgifter på importert stål og aluminium. Han har pålagt straffetoll på en lang rekke kinesiske eksportprodukter. Trump vraket NAFTA, den tidligere stabile handelsavtalen med Mexico og Canada, og forhandlet frem en ny. Han truer Europa med nye sanksjoner. Dette er landene Trump mener økonomisk har utnyttet USA i en årrekke.

les også USA og Kina med 90 dagers «våpenhvile» i handelskrigen

Hovedmotstanderen er likevel Kina, men det amerikanske underskuddet med Asias økonomiske gigant har aldri vært større enn i 2018, ifølge nye tall fra det amerikanske handelsdepartementet. USAs underskudd med to andre av Trumps rivaler, EU og Mexico, økte også med mer enn ti prosent. Det totale amerikanske handelsunderskuddet økte i fjor med 12,5 prosent til 621 milliarder dollar, eller nær 5 385 milliarder kroner. Det er det høyeste på ti år. Trump har nesten utelukkende fokusert på handelen i varer, men på dette området er underskuddet hele 891,3 milliarder dollar, det høyeste noensinne.

les også Økonomiske faretegn

Et av Trumps tydeligste valgløfter var å fjerne USAs handelsunderskudd med andre land ved å innfører tollmurer, reforhandle avtaler og gjenoppbygge amerikansk industri. Den økonomiske veksten hadde pågått i flere år i USA før Trump ble valgt til president, men han stimulerte den ytterligere ved store skattekutt. Han bruker ofte sterke amerikanske vekst- og sysselsettingstall for å vise at hans politikk virker.

les også Frykt ved årets slutt

Han snakker ikke om det raskt økende handelsunderskuddet. Noen av årsaken er utenfor hans kontroll. Veksten i Kina er avtakende, Europa sliter med å skape vekst og dollaren står sterkt. Da blir det mindre etterspørsel etter amerikanske varer. Men Trump snakker heller ikke om den amerikanske statsgjelden som for første gang er kommet opp i 22 billioner dollar. Den har på to år økt med to billioner dollar. En av årsakene er de store skattelettelsene, som forøvrig har bidratt til at amerikanerne har råd til å kjøpe flere importerte varer fra blant andre Kina og Europa. Det svekker også USAs budsjettbalanse.

USA og Kina er nå inne i en avgjørende fase av forhandlingene om nye handelsavtaler. Alternativet er en opptrapping av handelskrigen som vil få store negative ringvirkninger for verdensøkonomien. Handelskriger er ikke et gode og heller ikke enkle å vinne. På sikt vil alle tape.