MANGE STEMMER: Her er noen av dem som har skrevet kronikker og debattinnlegg i VG det siste året.

Debatt

Slik sender du debattinnlegg eller kronikk til VG!

Debatt-redaksjonen tar imot korte og lange innlegg på mail-adressen debatt@vg.no. Her er noen tips, råd og kjøreregler til deg som vil komme på trykk med meningen din.

Publisert: 19.03.19 15:32







Send ditt innlegg til oss på mailadressen debatt@vg.no.

Hovedkronikker kan være opptil 5000 tegn. En replikk på ca 1500 tegn, og et kortere debattinnlegg opp mot 3000 tegn. Av og til hender det at vi må kutte i teksten din.

Innleggene ditt må signeres med fullt navn.

All kommunikasjon skal foregå skriftlig via e-postadressen vår.

Send med et portrettbilde av deg selv, samt opplys om hva som er din tittel. Tittel som i f eks lege, sjåfør eller barista e.l.

Hvis du er under 25, kan du bli med i kronikkserien «25 under 25». Da merker du mailen din med «25 under 25», men sender til samme mailadresse.

Her kan du se hva som var de 25 mest leste innleggene i fjor.

Debatten om foreldrepermisjon ble også mye debattert.

Og her kan du se alle meningene VGs debatt og kommentaravdelingen publiserer. Noen av dem er skrevet av VGs egne kommentatorer, andre av folk utenfor huset.

Lykke til med skrivingen :)