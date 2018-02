Ida Børresen trakk seg denne uken som Stortingets direktør. Foto: Sandblad, Mattis

Skandaløs stortingspresident

leder

Publisert: 17.02.18 03:56

MENINGER 2018-02-17T02:56:49Z

Olemic Thommessen skulle aldri vært gjenvalgt som stortingspresident. Enda en gang har har vist at han ikke har format til å fylle dette symboltunge vervet. Thommessens håndtering av Stortingets byggeprosjekt er en skandale.

Torsdag denne uken trakk Stortingets direktør Ida Børresen seg fra jobben . Det ble til slutt uunngåelig. Men hun skulle uansett gå av innen kort tid. Alt i fjor høst ble det klart at 67-åringen slutter i jobben i april.

Børresen synes å være en beleilig syndebukk. Ikke for det, Børresen har en stor del av ansvaret. Hennes varemerke har dessuten ikke vært ydmykhet og signaler om at man nå tar lærdom av skandalene. Tvert om har hun gått til angrep på sine kritikere offentlig, blant annet på Riksrevisjonen som i en rapport slaktet styringen av prosjektet.

Stortingspresident Olemic Thommessen har også vært opptatt av å skylde på andre i denne saken. Han har pekt på det forrige presidentskapet, på entreprenør og konsulentselskap. Føringene for prosjektet ble lagt under den forrige stortingspresidenten, Dag Terje Andersen.

Likevel er det vanskelig for Thommessen å skylde på sin forgjenger nå. Da Stortinget i 2013 vedtok å sette i gang byggeprosjektet, var det beregnet til å koste 1,1 milliarder kroner. I dag ligger det an til å komme på 2,3 milliarder , kanskje mer. Det er kjent at prosjektet har blitt anslagsvis en halv milliard kroner dyrere bare de siste to månedene. Stortingets presidentskap og administrasjon er byggherre. Dette er svært uvanlig. Det naturlige hadde vært at Statsbygg styrte et så omfattende og komplisert prosjekt.

Allerede i Thommessens første presidentperiode ble det tydelig at han var feil mann på feil plass. Da Dalai Lama besøkte Norge i 2014, foreslo Thommessen å smugle den tidligere Nobelprisvinneren inn bakdøren til Stortinget. Thommessen, som tidligere ledet Stortingets Tibet-komite, ønsket ikke å støte Kina. Senere samme år holdt han svulstige taler om demokrati og menneskerettigheter i forbindelse med grunnlovsjubileet. Det låt hult.

I januar i fjor fikk Thommessen en kraftig skrape av Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite i forbindelse med en sak om kontrollen med de hemmelige tjenestene. Komiteen brukte ord som “feil” og “uskjønnsomt” i sin omtale av Thommessens opptreden.

Thommessen ble såvidt gjenvalgt da Stortinget trådte sammen igjen etter høstens stortingsvalg. Det har knapt skjedd at en stortingspresident har så få stemmer bak seg. I en tid da institusjonene er under press, er tillit avgjørende. Stortingspresidenten er i vår statsskikk nummer to etter Kongen. Vi kan ikke se at Thommessen har det som trengs til å fylle dette tunge vervet.