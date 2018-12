KRITISK TIL NRK: Tidligere TV-programleder Finn H. Andreassen. Foto: Jan Petter Lynau

– Noe av det pinligste jeg har sett på Dagsrevyen

Som gammel (og for mange kanskje klassifisert som sur gubbe) satt jeg hoderystende og forsøkte å forstå hvilke vurderinger som lå til grunn da Dagsrevyen sendte innslaget «tenåringssjokket».

FINN H. ANDREASSEN, journalist/tv-produsent

Sist lørdag viet Dagsrevyen 17 minutter av den 40 minutter lange nyhetssendingen til å promotere et dokumentarprogram på søsterkanalen P3, der en overklassefamilie fra Bergensregionen opplevde en familiekrise, der familiens to tenåringer var i konflikt med sine foreldre.

Tittel var «Tenåringssjokket».

Det spørsmålet jeg satt igjen med etter å ha lidt meg gjennom Dagsrevyen var dette: Er dette det viktigste av nyheter fra inn- og utland som statskanalen ifølge sin samfunnskontrakt med lisensbetalerne finner verd å vie oppmerksomhet?

Som gammel (og for mange kanskje klassifisert som sur gubbe) satt jeg hoderystende og forsøkte å forstå hvilke vurderinger som lå til grunn.

Jeg har vært nyhetssjef i Dagsrevyen og jeg har vært øverste ansvarlig for nyhetene i TV 2 i mange år, men aldri før har jeg opplevd at en nyhetssending har brukt halvparten av sendeflaten til å lage reklame for et egenprodusert program med marginal interesse.

Jeg har vært med på mange og lange diskusjoner om hvor mye en skal vektlegge politikk, hva med fordelingen av stoff fra inn- og utland, hva skal være den viktigste saken på topp, og hva skal flyttes ned på sendeskjemaet. Hvor mye er verd tre minutter, og hvor mye er verd to minutter? Hva med politiske utspill og hva med internasjonale hendelser?

Dette er diskusjoner som har gått heftig innad i nyhetsredaksjonene foran hver eneste sending, der jeg har jobbet i gjennom et langt arbeidsliv.

Men aldri før har jeg opplevd at en har viet halve nyhetsendingen til å lage reklame for et egenprodusert program om tenåringskonflikter i et privathjem.

Dette er så sjelden at det reiser et interessant spørsmål: Er dette en ny vinkling og prioiriteringspolitikk innen journalistikken fra Norges viktigste nyhetsmedium, NRK?

I så tilfelle: Hva blir det neste? Og kan en stole på at monopolbedriften gir oss et riktig nyhetsbilde?

Etter å ha sett flere slike innslag de siste ukene i Lørdagsrevyen lurer jeg på om den redaksjonelle ledelsen har lagt opp til en helt ny og annerledes journalistikk? Hvis så er tilfelle, hva ligger bak – og hvilke vurderinger er gjort?

Det sies internt i NRK at en vil «eksperimentere med ulike formater». Men ærlig talt: Betyr dette at landets viktigste nyhetskanal skal bli en pinlig reklamekanal for egenproduserte programmer, eller skal vi som seere kunne stole på at det er gjort en kritiske og intern profesjonell vurdering av hva som er det viktigste i nythetsbildet det siste døgnet å formidle til lisensbetalerne?

Lørdagsrevyens 17 minutter lange historie om tenåringssjokket fra Bergen er etter mitt skjønn noe av det pinligste jeg har sett servert på en TV-skjerm under dekke av å være «nyheter».

At redaksjonen fylte halve Dagsrevyen med klipp fra dokumentarprogrammet får meg til å undres om redaksjonsstaben har hatt julebord og ikke maktet å lage en profesjonell nyhetsssending til sine seere.