Å være «en av gutta» handler ikke om å være en drittsekk, Løke!

Frank Løkes «julelåt» gjør meg skamfull som mann, som medmenneske og ikke minst som juleelsker.

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, skribent

Serveringspersonale i Norge har god grunn til å grue seg til julebordsesongen . Frank Løke viser hvorfor med sin hjemmesnekrede julevise. I løpet av en kort videosnutt og noe som skal forestille et musikalsk innslag klarer harrytassen fra Sandefjord å vise frem et mannssyn som bør få de fleste til å rødme. Om ikke av flauhet, så av skam.

Videoen er spilt inn i det som ser ut til å være et slags vorspiel fra helvete, men det er hverken fyll eller seksuelt aktive nisser som er problemet her. Tvert imot klarer filme å omfavne det aller meste av kjip oppførsel menn måtte utvise mot damer i løpet av desember måned. VGs duo Harm og Hegseth har for øvrig rett når de påpeker at det meste progressive i innslaget er hovedpersonens leking med en dobbeltsidig dildo.

Om vi ser bort fra potensielt likestilte sexleketøy er det imidlertid lite som er likestilt med Løkes julelåt. Tvert imot blir man usikker på om de i det hele tatt har hørt om moderne fenomener som samtykke og stemmerett for kvinner. Om man skal kåre de aller verste øyeblikkene er det kanskje når hovedpersonen ber en av korpikene om å holde kjeft eller når den samme forvokste guttevalpen, tilsynelatende døddrukken, på et ekstremt gubbete vis insisterer på å bli fulgt i seng av en annen av vorspielets kvinner.

Å kritisere Frank Løke for ikke å være feminist er riktignok som å kritisere Paven for å være katolikk. Noen vil sikkert også mene at bare det å gi denne steinalderlåten nok en runde med ufortjent oppmerksomhet er direkte destruktivt i seg selv.

Selv er jeg langt på vei enig i at det meste behagelige hadde vært å gjemme denne låten under en stein og aldri tenke på den igjen. Likevel er jeg ikke sikker på om det er så enkelt. I hvert fall er jeg personlig grådig lei av at det er de aller mest neandertalske utgavene av oss som skal få lov til å definere hva det vil si å være mann.

Den trange og usympatiske mannsrollen som Frank Løke og hans team står for er nemlig ikke bare klein, rølpete og usympatisk. Den kan være direkte skadelig.

Tallenes tale er klar. Det er tøft å være på jobb i julebordsesongen og trakasseringen av folk som jobber i utelivet er omfattende . Alle som har vært ute på byen i desember måned vet at det er ekstra tett mellom tafsingen, grafsingen og de uanstendige og ubehagelige forslagene. Ofte fra godt voksne menn mot yngre kvinner, ikke rent sjeldent folk som bare prøver å gjøre jobben sin.

Mye av dette kunne vært unngått om vi var flinkere til å dyrke de beste, fremfor de verste sidene av hverandre. Å være med på å juble frem en stemning som tar lett på samtykke, behandler damer som rekvisitter og ikke sanksjonerer drittsekkoppførsel er med på å styrke opp under denne destruktive rollen.

Også menn taper imidlertid på mannssynet som tegnes opp av Løke og hans likesinnede. Min erfaring er at de aller færreste trives i rollen som brautende, klående og totalt endimensjonale karakterer.

Tvert imot ser vi at depresjoner, selvforakt og andre psykiske lidelser er svært utbredt blant menn i alle aldre . Hva som hjelper best skal fagfolk få lov til å uttale seg nærmere om, men vi vet at sosiale nettverk og folk å snakke med i hvert fall ikke kan skade.

Kanskje kunne vi gjort hverandre en viktig tjeneste ved å la hverandre være hele mennesker. Om du virkelig vil være en av gutta kan en god start være å skape et miljø der det er mulig å snakke om vanskelige ting, være lei seg eller å ha det kjipt.

Frank Løke representere riktignok et lite mindretall, men kulturen han bygger oppunder har reelle konsekvenser.

Folk av begge kjønn betaler hver dag prisen for en gammeldags og trang mannsrolle kombinert med manglende respekt for både kvinner og konseptet samtykke.

Frank Løkes låt er klein, men ikke den eneste av sitt slag. Jeg gidder ikke å la rollelisten tegnes opp av folk som spiller på de aller verste strengene i oss. Julen kan gjerne involvere både rølp, akevitt og frivillig sex.

Men å være en av gutta handler ikke om å være en drittsekk. Det er det på tide å stå opp for.