Ta EØS-lærdom av Brexit

Storbritannia vil komme dårligere ut økonomisk etter at landet forlater EU.

Britene må forberede seg på svakere vekst og nedgangstider de kommende 15 år etter at skilsmissen er fullbyrdet, konkluderer nye rapporter.

Anslagene varierer ut fra ulike scenarier om landet går ut av Europaunionen med en avtale, eller ikke. De vurderer også hvilke mulige tilknytninger og handelstraktater Storbritannia kan inngå, og hvilke utsikter det enkelte tilfelle kan innebære.

Et fellestrekk går imidlertid igjen i analysene: De langsiktige konsekvensene for britisk økonomi er ensidig negative, og kan redusere veksten i Storbritannias brutto nasjonalprodukt opp mot ti prosent (uten avtale). I beste fall «bare» 1,2 – 3,75 prosent, med avtale.

Høyrefløyen i Frp og venstrefløyen i Ap/SV og fagbevegelsen som mener at tiden er inne for å skrote EØS-avtalen, bør følge ekstra godt med i den britiske Brexit-debatten nettopp i disse dager.

Tallene og fremskrivningene som nå er presentert er ingenlunde nye. Dette er prognoser som analysebyråer og tenketanker har grunnet over helt siden daværende statsminister David Cameron i februar 2016 utlyste den ulykksalige folkeavstemningen om britenes tilslutning til EU.

Det som skiller de nye rapportene fra foregående gjennomganger, er at dette ikke er bestilte partsinnlegg for den ene eller andre side. Dette er den endelige vurderingen av Brexits konsekvenser slik den britiske nasjonalbanken, Bank of England, har regnet seg frem til .

Den andre analysen er utredningen fra det britiske finansdepartementet. Om noe er det Statens posisjon. Det er det offisielle dokumentet fra den regjeringen som har vedtatt å ta Storbritannia ut av EU.

Rapportene er rimeligvis bygd på prognoser og kvalifiserte antakelser ut fra gitte forutsetninger. De mest uforsonlige EU-skeptikerne på det konservative regjeringspartiets høyreside har rituelt avvist fremskrivningene som «politisk motiverte», men har så langt ikke evnet å komme opp med et eneste alternativt regnestykke som sannsynliggjør et positivt utfall.

Slik heller ikke fløypolitikerne på hesteskoens ytterkant her hjemme makter å godtgjøre hvordan oppsigelse av EØS-avtalen skal gi Norge en bedre forhandlingsposisjon overfor EU og til sist en enda bedre overenskomst.

Et vesentlig poeng som både de mest enøyde Brexit-forkjemperne og den antieuropeiske bevegelsen her hjemme har til felles, er den grunnleggende misforståelsen om hva EU og EØS faktisk regulerer. Å isolere disse avtalene til kun å dreie seg om handel, er i beste fall uvitenhet. Det er en grunn til at britene har forhandlet om utmeldelsesbetingelser i to år og trengte nær 600 sider for å utdype avtaleteksten.

Riktig nok er det snart desember, men EØS-motstanderne bommer grundig hvis de tror at julenissen bor i Brussel.