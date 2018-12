BALL-GALSKAP: – Det ble altså solstrålen sjøl, Sunny Boy, Fergies norske gullgutt, som skal få sola til atter å skinne over rainy Manchester. Mannen som nesten ga meg et tidlig hjerteinfarkt den maidagen i 99, da han puttet ballen i tyskernes nett. Foto: Fredrik Solstad

Derfor elsker vi fotball

Jeg drømte om ham i natt. Ole Gunnar Solskjær.

TROND RASMUSSEN, filosof

Det er, når jeg starter denne teksten, mandag morgen, følelsen i kroppen er fortsatt uggen. Det kjennes som om jeg har vært kraftig på fylla i helga, med dertil hørende symptomer. Mild skallebank, rastløshet, tom- og tunghetsfølelse. Urolig, men også apatisk. Som dagene med væromslag og kraftig lavtrykk.

Jeg er mørbanket – uten å ha slåss. Jeg har dagen derpå – uten å ha rørt alkohol.

Jeg har bare sett en fotballkamp. Liverpool- Manchester United , 3-1. Faen i helvete.

Trond Rasmussen.

For oss som ble tatt av den anglofile fotballen på 80-tallet, tatt av United, finnes det ikke noe verre. Å tape for Liverpool. Tape for scouserne. Rundspilt, utspilt og pissa på. Forbanna scousebastards.

Det er totalt barnslig, selvfølgelig er det det. Egentlig helt latterlig, det skjønner selv vi, vi som har det sånn. Vi som får helga ødelagt av at 11 guttevalper ikke klarer å levere når det gjelder som mest. Vi som svarer et mutt «ja» til fruen, når hun etter et tap spør om det står bra til, selv om det lyser potte sur av oss i mils omkrets. Vi som ljuger så det renner av oss når kamper kolliderer med bursdager, besøk til svigers og andre familieevenementer. Vi som i barndommen hadde postere av Bryan Robson og Lee Sharpe på veggene, og som aldri har vokst ut av gutterommet.

Vi som er like trofaste mot laget vårt, som den mest kjærlige mor er mot sitt nyfødte barn.

Det er tirsdag formiddag. Jeg må skrive om dette, om ikke annet som en øvelse i introspeksjon inn i egen psyke. En katarsis for sjelen, om du vil, etter tapet for Liverpool. Få ut dritten.

Det tikker inn en SMS fra en kompis; «Mou er ute!!». Jeg tror det ikke. Hamrer inn vg.no på tastaturet, og får bekreftelsen. Dobbeltsjekker på Uniteds offisielle hjemmeside. Der står det. Det er over, Mourinho er ute. To motstridende følelser velter fram, de konkurrerer om å vinne. Det er trist, men likevel så godt. Det er jævlig og det er deilig.

Alt dette svermeriet for en engelsk fotballklubb er sjukt, derom er vi enige. Men det er nå en gang sånn. Spørsmålet er: Hvorfor? Hva er det som gjør at vi som elsker fotball, elsker fotball? En aktivitet som opptar så mye tid og tankekraft, så mye mentalt, kan jo ikke bare begrunnes med at «det er moro». Det må jo være noe mer, noe dypere, må det ikke?

Jeg ser flere grunner, noen vil kalle det rasjonaliseringer, som kan forklare kjærligheten til fotball. Den mest åpenbare og umiddelbare årsaken til at så mange nordmenn er anglofile, skyldes rett og slett at vi fikk den engelske fotballen inn med morsmelka. De fleste finner laget sitt i yngre år. Det startet kanskje med Arsenal-capen du fikk fra onkel som hadde vært på balløya, eller med at kompisen din hadde en pappa som var gal etter Leeds. Små ting var gnisten som satte full fyr på forholdet til laget som siden har fulgt deg, i gode og onde dager. For mange voksne nordmenn representerer derfor favorittlaget, og engelsk fotball generelt, linken til barndommen. Den røde tråden, sammenheng, kontinuitet – det motsatte av brudd og endring, i en tid som mange oppfatter som foromskiftelig.

Manchester United og Liverpool blir en voksen manns (eller kvinnes) sutteklut og teddybjørn – klubben er alltid der, trofast og trygg, og den er din. Å følge en klubb er å følge noe større enn akkurat spillerne på dagens lag. Det er å følge en klubbs særegne historie, der identiteten føres videre, fra far og mor, til sønn og datter. Barna innlemmes i de voksnes fotballverden, en verden som komprimerer selve livet i miniatyr. Der inne venter et panorama av ekstase og triumfer, av nederlag og fotballsorg. Fotballen binder generasjonene sammen.

Graver vi oss ett lag dypere, under det som har med barndom å gjøre, finner vi at kjærligheten til fotball er fundamentert i noe enda mer grunnleggende. Fotballens betydning i så mange menneskers liv forklares best ved at vi reduserer den til grunnleggende behov i mennesket. For fotballens vesen er sånn at selv om selve spillet er konkret, er årsakene til at vi elsker fotball abstrakte. Det er nettopp her jeg tror nøkkelen til å forstå fotballen ligger.

For å trenge gjennom fotballens tilsynelatende meningsløshet, billedgjort ved 22 fotballsparkere som tilsynelatende på måfå løper etter ei lærkule, må vi evne å konvertere den til noe meningsfullt. Det første premisset er å anerkjenne at fotball er så mye mer enn det som finner sted på den grønne matta. Det handler blant annet om behovet for å være del av noe større enn deg selv.

Mennesket er et sosialt dyr som søker mening, og som alltid har hatt behov for å leve for noe, ikke bare av noe. I et moderne, sekulært samfunn som det norske, der religionen er på stadig vikende front, fyller fotballen for enkelte menings-tomrommet som fraværet av religion og filosofi etterlater seg, og blir derigjennom svaret på det største av alle eksistensielle spørsmål: Hva skal vi leve for? Som supporter tilhører du en flokk, som finner samhørighet i en felles sak. Dramaturgien løftes ved at det er oss mot dem, våre verdier og tradisjoner, versus deres.

Jeg ser også andre mulige årsaker som kan forklare hvorfor vi elsker fotball:

* I tradisjonell, kjønnsstereotypisk tenkning, fremstilles mannen som den som ikke har så lett for verken å snakke om – eller å dele – følelser. Hvis det fortsatt stemmer kan fotballens popularitet særlig blant menn delvis forklares med at fotballen er en arena nettopp for utslipp av følelser. Når trykket blir for stort, løfter lokket seg, og det er helt greit at det skjer. På stadion er alle følelser ikke bare tillatt, de er også et vitneprov blant medsammensvorne på at du er en genuin supporter.

* Behovet for å beundre noe eller noen, hvis ferdigheter du vet er ekstremt vanskelig å tilegne seg. Mange søker til kunsten for den type erfaringer. Som begrensede vesener har vi stundom behov for å kontemplere ytterpunktene av hva som er menneskelig mulig innen en gitt kategori av ferdighetsutøvelse. Vi vil ha visualisert, i konkret form, aktualiseringen av det menneskelige potensiale. Alle som har spilt fotball på amatørnivå vet hvor hinsides det Messi og Ronaldo driver med er.

* Behovet for å boltre seg på en arena som er dypt alvorlig, men likevel ikke så alvorlig likevel. Bill Shankly er kjent for å ha sagt at «noen tror fotball dreier seg om liv og død, jeg er veldig skuffet over den holdningen. Jeg kan forsikre dere om at fotball er mye, mye viktigere enn som så». Det er et kult sitat, men vi som elsker fotball vet jo at fotball er dødsalvorlig kun innenfor rammene av en nokså trygg kontekst. Sultkatastrofer og fattigdom er et spørsmål om liv og død, fotball er det ikke. På samme måte som når vi sier at vi «hater» en fotballrival. Vi gjør jo egentlig ikke det. Vi hater for eksempel folk som tar livet av flere titalls ungdommer på en øy, vi hater ikke Liverpool, ikke sånn på ordentlig alvor. Jeg gråt da jeg nylig så en dokumentar om tragedien på Hillsborough, der 96 Liverpool-fans mistet livet. I bunn og grunn er vi én fotballfamilie.

* Fotball som livbøye. På tampen av 2018 byr virkeligheten på plenty av det mindre lystige slaget. Det er nok å nevne terror og en koko president i landet som fortsatt kaller fotball for «soccer». I en stadig mer surrealistisk verden blir ikke fotball en virkelighetsflukt, men det motsatte: Et prov på at verden fortsatt henger sammen og at noe er tilnærmet konstant. Managere og spillere kommer og går, og, ja, pengene i fotballen har endret sporten, men klubbene og klubbhistoriene forblir i bunn og grunn de samme. Det er i urolige tider vi trenger fotballen mest. Premier League, selve indrefileten i buffeten på banketten av fotball, burde seriøst vurderes på blå resept når det drar seg til.

* Fotballen overskrider klasser og sosial status. Om du er direktør eller drop-out, konge eller naver; det spiller ingen rolle. Fotballen visker ut sosioøkonomiske skiller. Din fotballmening teller like mye, uavhengig av posisjonen din i samfunnet – så lenge du kan fotball. Fotball er en inngang til smalltalk og vennskap, til deltakelse og sosiale fellesskap. Fotballen på sitt beste er en diger melting pot.

Hvis du lever med en genuin fotballfan, bør du derfor:

* La han eller hun holde på. En ekte fotballsupporter gir seg ikke. Sjansen er like stor for at han eller hun dumper deg, før hen dumper laget sitt. Kartlegg dette tidlig i forholdet, det går nemlig ikke over. Kan du ikke leve med det, stikk med en gang.

* Husk at alternativet er en sur og bitter partner.

* Partneren din ville trolig vært et dårligere menneske uten fotballen.

* Prøv heller å se det fantastiske i at partneren din har en lidenskap, at han ikke er emosjonelt flat.

* Gjør heller sport ut av det. Hver gang laget til partneren vinner med tre mål, forplikter han seg til å spandere middag på deg. Det godtar han garantert.

Det er onsdag morgen, jeg har forsovet meg. «Var vel litt mye å følge med på på United-TV i natt:)», svarer sjefen på SMS-en min. Gårsdagen var klin kokos. Zidane? Nei. Pochettino? Nei. Class of 92? Nei? Conte, Simone, Howe? Nei.

Det ble solstrålen sjøl, Sunny Boy, Fergies norske gullgutt, som skal få sola til atter å skinne over Rainy Manchester. Mannen som nesten ga meg et tidlig hjerteinfarkt den maidagen i 99, da han puttet ballen i tyskernes nett. Og nå er det søren klype meg bekreftet. Det føles som den gangen man var 8 år og julegavene var delt ut og linet opp på rekke, klar til å gyve løs. Neste gang noen hevder det finnes guder og troll og enhjørninger, skal jeg ikke være like kategorisk avvisende. Hvis dette er mulig, ja, da er det til og med mulig at Liverpool kan vinne ligaen.

Jeg drømte om ham i natt, Ole Gunnar Solskjær . Drømte om at han kom inn i United-garderoben og holdt en tordentale om verdien av å holde føttene på jorda og å kjempe for det man tror på i livet. Han havnet i klinsj med Paul Pogba, det var noe med at øredobbene til den franske stjernen var for ekstravagante. Det måtte da holde med noen mer diskré øredobber, mente nordmannen. Det endte med at de to omfavnet hverandre i en felles forståelse av hva som er viktig, og at United vant hele skiten.

Er det rart vi elsker fotball?