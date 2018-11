VARAORDFØRER: Kamzy Gunaratnam er valgt til å lede 17. mai-komiteen i Oslo. Foto: Annemor Larsen

«Kronisk norsk»

Frp-politiker Inger-Marie Ytterhorn mener Oslos varaordfører ikke bør lede hovedstadens 17. mai-komité fordi hun har innvandrerbakgrunn.

I en Facebook-post skriver Ytterhorn at det er «litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen (sic!). Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?».

At en erfaren parlamentariker og nåværende bydelspolitiker i Oslo uttrykker grums som dette i et offentlig innlegg i 2018, burde bekymre oss alle. Inger-Marie Ytterhorn er ingen novise, hverken i politikken eller den opplyste samfunnsdebatten. I den grad noe er «litt spesielt» i dette, er det helst at et mangeårig medlem i Den norske Nobelkomité mener at etnisitet er grunnlag for skikkethet i et folkevalgt verv.

Når vi likevel ikke lar oss opprøre av slike antikverte holdninger, er det fordi hun i denne debatten fremstår med et marginalt menneskesyn, som stort sett bare får tilslutning i kommentarfeltet på det ytterliggående nettstedet Resett. Talende nok får Siv Jensen og Sylvi Listhaug det glatte lag i samme forum for å ha kritisert Ytterhorns utfall mot varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap).

«Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken», sier Frp-leder Siv Jensen. Aina Stenersen, som er innstilt som 1. kandidat fra Oslo Frp til kommunevalget, tar også avstand fra Ytterhorns uttalelser, og presiserer: «Dette er ikke representativt for Oslo Frp. Kamzy er en flott representant for Oslo.»

Også Sylvi Listhaug reagerer: «Dette er grovt og langt over streken! Det er uakseptabelt. Jeg kjenner Kamzy som en dyktig politiker fra min tid i Oslo-politikken! Hun kommer til å gjøre en utmerket jobb med å lede 17.mai komiteen», skriver Listhaug på Facebook.

Til avisen Akersposten sier Inger-Marie Ytterhorn at innlegget hennes er «blitt oppfattet helt feil» og at «det var ikke ment som et rasistisk innlegg». Hvordan det egentlig var ment, vet hun vel bare selv. Vi registrerer imidlertid at Siv Jensen og andre profilerte partifeller av Ytterhorn har reagert raskt, tydelig og forbilledlig uforbeholdent på den nedlatende meldingen.

I så måte markerer det nær samstemte oppgjøret med Ytterhorns brunskvetting at en gjerdestolpe er satt ned i det offentlige ordskiftet. Saklig uenighet og politisk debatt er én ting. Å desavuere mennesker på bakgrunn av etnisitet er noe helt annet.