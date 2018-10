Brevbomben som ble sendt til CNNs kontor i New York City. Foto: - / Courtesy of CNN

Bomber mot nyheter

MENINGER 2018-10-25T12:31:03Z

Det er selvfølgelig skremmende at en nyhetsredaksjon som CNN mottar en bombe i posten. Enda mer skremmende er det at den amerikanske presidenten sier at de kan takke seg selv.

leder

Publisert: 25.10.18 14:31 Oppdatert: 25.10.18 14:51

«En veldig stor del av raseriet vi ser i sag i samfunnet vårt er forårsaket av den bevisst falske og unøyaktige journalistikken i mainstream mediene som jeg kaller for falske nyheter», skriver USAs president Donald Trump på Twitter. «Det har blitt så ille og hatfylt at det unndrar seg enhver beskrivelse. Mainstream mediene må endre atferd, RASKT!».

Bannbullen kommer mindre enn et døgn etter at noen leverte en brevbombe til tv-kanalen CNNs kontor på Manhattan i New York City. CNN deler førsteplassen med Washington Post over Trumps hatobjekter blant amerikanske nyhetsredaksjoner. Så sent som natt til torsdag, bare timer etter at nyhetskanalen hadde måttet evakuere sine redaksjonslokaler på grunn av bomben, begynte publikumet på et stort Trump-møte i Wisconsin med det taktfaste ropet «CNN SUGER!» under presidentens tale.

CNN var ikke de eneste som har mottatt en slik bombe de siste dagene. Ekteparet Bill og Hillary Clinton har fått tilsendt en brevbombe, i likhet med Barack Obama, Joe Biden, den liberale mangemilliardæren George Soros, skuespilleren Robert De Niro , tidligere justisminister Eric Holder de fremtredende demokratiske toppolitikerne Debbie Wasserman Schultz og Maxine Walters. Alle har det til felles at de er uttalte kritikere av Trump og de er også på listen over de presidenten oftest angriper. Til forskjell fra ekspresidenter og mangemilliardærer er ikke den jevne CNN-ansatte omgitt av livvakter og er dermed mer sårbar for denne typen terror.

Trump er ikke alene om å angripe det såkalte «mainstream mediene», altså de tradisjonelle medieinstitusjonene for tiden. Alt fra tyranner til små konspirasjonsmiljøer fra ytterste høyre til ytterste venstre – også her i Norge – har gjort det til en standard øvelse å beskylde mediene for bevisst løgn og manipulering av sannheten.

Vi vet ikke noe om personen eller personene som står bak brevbombene i USA. Men denne formen fra terror kan ikke sees løsrevet fra det hatet som piskes opp mot tradisjonell journalistikk i diverse miljøet for tiden. At verdens mektigste mann er leder for talekoret, er intet mindre enn skremmende.