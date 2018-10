BEDRE FORBEREDT: Eks-politimannen Eirik Jensen forsøker å renvaske seg fra korrupsjons-og narkotiltalen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Jensens nye forklaringer

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen husker mer og mer. Det handlet om tysting og trusler. Også været, da.

Såpass mye hadde Jensen å gjøre med Cappelens trusselsituasjon, at han i en e-post til narkosmugleren skrev under med «konsulenten». Det begynner å avtegne seg et tydeligere bilde av den pensjonerte politimannens forsvar i ankesaken.

- Jeg følte meg litt som en sikkerhetskonsulent, med det kontaktnettet jeg har var jeg en som demmet opp for trusler, sa Jensen, som forklarer mye av blomsterpråket han og Cappelen imellom nettopp slik.

I tillegg har han nye forklaringer sentrale tekstmeldinger i saken . I tingretten mente dommerne det dreide seg om mas om penger da Jensen sendte Cappelen sms med «måtte bruke 20 av de 30 flammesikre platene.» Jensen sa først dette handlet om oppussing av garasjen. Senere at det handlet om en MC-klubb.

- Jeg må bare beklage at jeg har surra, sier Jensen nå. Hans nye forklaring er at platene ble brukt på badet i Sverige. På spørsmål om hvorfor han fortalte Cappelen om dem, sier Jensen at det var snakk om en hvit løgn for å unngå å møte Cappelen.

Aktor slo seg ikke til ro med den tungforståelige forklaringen.- Hvorfor kan det ikke være som jeg sier, svarte Jensen irritert. Så ble det med det.

For Jensen er oppdraget å skape tilstrekkelig tvil hos juryen. Når han endrer forklaring, sier Jensen det er fordi han er i bedre form og at han husker mer fordi han har lest dokumenter.

Og det virker sånn. Jensen er mer offensiv og ta oftere regien i vitneboksen. Når han forklarer kontakten med Cappelen, peker han også på alt som ikke er sagt, og viser til at han ikke tekstet med Cappelen samtidig som resten av nettverket gjorde det etter en innførsel. Jensen viser også til at han var på ferie eller på hytta når Cappelen fikk inn narkotika, og at han derfor ikke kan han kan ha bistått.

Og resten av kommunikasjonen mellom dem handlet om å få informasjon fra Cappelen, hevder Jensen.

I åpen rett har ikke Jensen kunnet vise til mange konkrete kriminalitetsbekjempende prosjekter han og informanten Cappelen drev i tiltaleperioden. Han nevner vagt land og narkotype.

Men mesteparten av forklaringen om informantvirksomheten har gått bak lukkede dører. Det er denne delen av saken allmennheten har minst oversikt over.

Om juryen lar seg overbevise om at det Jensen og Cappelen drev med var narkotikabekjempelse, så må den selvsagt frikjenne Jensen.

Og slik er det altså ifølge Jensen, som dessuten forklarer at han var en personlig samtalepartner. Og at han var opptatt av været. Når han sendte Cappelen meldinger om finvær var det for eksempel fordi han var på motorsykkelferie: - Det pleier alltid å regne gjennom Tyskland. Men det var meldt fint vær, sa Jensen.

-En værprognose altså, spurte aktor. Noe Jensen bekreftet.

Og det å ha oppheng været er jo ikke helt uvanlig.