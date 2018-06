REAGERER: VGTVs Morten Hegseth mener Høyres nye kampanje er feilslått. Foto: Skjermdump fra Instagram

Under det blå teppet

kommentar

Publisert: 11.06.18 17:07 Oppdatert: 11.06.18 17:38

Barne- og likestillingsministerens nye guttekampanje treffer så feil som den kan gjøre.

Folk spør meg ofte hvordan det var for min del, som en noe tydelig homo, å vokse opp på et lite sted som Stjørdal i Nord-Trøndelag med sine 20.000 innbyggere.

For selv om myten om den åpne, eksotiske storbyen vs. de fordomsfulle, konservative tettstedene er noe overdrevet, har den selvfølgelig en eim av sannhet i seg. Storbyen er kanskje kaldere, men den er også rausere.

«Ikke lov å ha med jenter»

For min del gikk det heldigvis greit. Er det en ting jeg husker fra barndommen, er det derimot at jeg ikke følte meg gutt nok. På fotballbanen ble det gjerne ropt «det er ikke lov å ha jenter på fotballaget» da jeg stilte med nyfrisert bob som jeg var så stolt av, eller at de skumle guttene ropte «Femi-Morten» i skolegården. I barnehagen ville jeg heller fingerhekle enn å blø i «Kongen på haugen», og følelser var alltid mer interessant enn fotballfinter.

Gutter skulle ikke være sånn som meg, skjønte jeg. Dette er selvfølgelig ingen tragedie, men en påminnelse om det vi ofte gjentar når vi diskuterer jenter og likestilling: Samfunnets forventninger til gutter er også begrensende, på samme måte som den er det hos jenter.

Pakkes inn i rosa og blå tepper

I skolen og barnehagen drepes det kvinnelige toppledere og mannlige helsearbeidere hver dag, fordi vi har klare forventninger til kjønn.

Det er som den glitrende feminist-teoretikeren Nina Björk skriver i klassikeren «Under det rosa täcket» fra 1996: Helt fra fødselen blir gutter pakket inn i blått teppe og jenter rosa, og hvert teppe rommer en haug med ulike forventninger. Det blå byr gjerne på råskap, maskulinitet og gjørme i ansiktet. I det rosa ligger gjerne mildhet, empati og prinsessekjoler.

I går la Høyres Linda Hofstad Helleland ut et kampanjebilde for sin nye barne- og ungdomspolitikk, som gjorde det blå teppet enda klammere å bære for landets gutter.

Hensikten var ifølge ministeren god: Gutter trenger menn å snakke med, både i idretten, men også i barnehage og skole. På bildet ser du to gutter på fotballbanen, fulle av gjørme på kroppen og med en fotball i den ene hånden, etterfulgt av teksten: «Gutter trenger mannlige forbilder».

Det er som Eurosko-reklamen fra 2015 : «Gutter vil ha sko de kan leke i, mens jenter vil ha sko de kan pynte seg i». Da havnet Eurosko i et bråk uten sidestykke. Som noen som skrev om Høyres kampanje i går: «1950-tallet ringte og ville ha reklamen sin tilbake».

Helleland og hennes departement ser dessuten ut til å ha manglende peiling på samfunnet rundt seg når de velger fotballarenaen for å trekke frem mangelen på mannlige forbilder. Det finnes som kjent enda ikke én kvinnelig fotballtrener for et lag i eliteserien, og fotballag i barneidretten er heller ikke særlig kvinnebefengt.

Må tas tak i

I verste fall kan denne kampanjen ha en negativ effekt på den sportslige og politiske debatten NRKs glitrende Heimebane startet: Det trengs kvinner i fotballen, især i eliteserien. Når vi lever i et land som ikke har en eneste kvinnelig trener i norsk eliteserie (eller åpent homofil spiller, for den sags skyld), er fotballbanen nærmest en komisk arena å starte sin nostalgiske maskuliniseringsvalgkamp.

Det skal som kjent heller ikke så mye som en gnist til for å sette fyr på antifeminisk grums. Slike bilder kan få mange til å riste på hodet og si: «Det er det jeg alltid har sagt, la menn være menn!». Og akkurat det tror jeg ikke kan kalles for progressiv politikk.

Gutter og jenter trenger mannlige forbilder i skolen, i barnehagen, i helsesektoren og på hjemmebane. Det er som barne- og likestillingsministeren sier til Nettavisen: Norske menn topper NAV-, selvmords og frafallsstatistikken. Det må tas tak i.

Jeg er derimot usikker på om en kampanje som vekker til live høyresidens antifeminister er riktig måte å løse det på.

For enkelt

Det blir for enkelt å legge guttenes problemer ene og alene over på at kvinner er overrepresentert i arenaer hvor guttene befinner seg. Og mye av grunnen til at gutter i dag ikke er godt representert i helse- og undervisningssektoren, kan være fordi de vokser opp med plakater av seg selv med gjørme i ansiktet og forventninger om at «menn skal være menn».

I så måte er Høyres kampanjebilder med på å svekke det den uttalt vil oppnå. Den forsterker kun kjønnsstereotyper og sender gutter i akkurat samme retning som alltid, nemlig inn i trange båser med klare forventninger til skitne, tøffe liv. Ingenting galt med det, men gutter er så mye annet, og det er det slike kampanjer burde vise.