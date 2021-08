Kommentar

Skikrisens absolutte bunnpunkt

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthen får ikke ny tillit som sportssjef. Det opprører landslagssjef Alexander Stöckl.

Akkurat da farsen i Norges Skiforbund neppe kunne bli mer absurd, så ble den nettopp det. Nå har skistyret konkludert uten å ha latt begge parter komme til orde.

Etter at striden mellom skitoppene og sportssjefen i hopp er blitt merkeligere og merkeligere, valgte skistyret torsdag å gi sin uforbeholdne støtte til valget om å skille lag med Clas Brede Bråthen.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og president Erik Røste er i en bitter strid med Clas Brede Bråthen.

Grunnlaget for det var visst en «en grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leder av hoppkomiteen og Skiforbundets eksterne advokat».

Men hvor i den angivelig grundige saksgjennomgangen ble det av å invitere den andre siden til å fremme sin versjon?

I en «grundig» behandling hadde jo også latt Bråthen si sitt. Dette gir assosiasjoner til å avslutte en rettssak etter aktors innledningsforedrag.

Hvis det ikke hadde vært for det åpenbare alvoret, hadde det vært fristende å flire over hvordan det settes stadig nye bakkerekorder i håpløs krisehåndtering.

Hver gang det er grunn til å tro at vi nå vel har hørt det meste i en farselignende historie, dukker det opp nye rariteter.

Etter å ha kommet skjevt ut fra hoppkanten, skulle visst lederen av hoppkomiteen slå tilbake tirsdag denne uken. Forsøket kom knapt over kulen.

Det var ikke så lett å henge med i pressemeldingen Alf Tore Haug sendte ut.

Budskapet ser ut til å gå ut på at Bråthen angivelig skal ha forsøkt å kuppe sin egen jobb, fordi han blant annet hadde fylt ut egen lønn.

Men hva var det egentlig som skjedde?

Komitélederen hadde sendt fra seg et SIGNERT kontraktsforslag.

Dette hevdes det nå at bare var en kladd eller et utkast.

Hallo???

Det er mulig at skiforbundet besitter kontraktskompetanse jeg ikke har, men er ikke hele poenget med å underskrive noe at det innebærer en forpliktelse? Hva slags arbeidsgiver skriver under på en kontrakt uten lønn?

Hvordan kan det være Clas Brede Bråthens skyld at han også signerte, og at han dermed anså dette som en inngått avtale?

Ingenting tyder på at Bråthen forsøkte å blåse opp lønnen eller noe i den dur.

Da er det vondt å se at Haug har en sak her.

Dessuten har han visst fått det for seg at å svare på spørsmål er noe han «selvsagt» ikke kan gjøre. Hvor har han slikt fra?

Kjære hoppkomitéleder, det er slett ikke selvsagt at du skal velge den lukkede linjen.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg står heller ikke frem som noe lederfyrtårn i denne saken. En godt gasjert leder burde vi kunne vente at er i stand til å snakke for seg selv.

Men i stedet skal visst kommunikasjonssjefen uttale seg, på vegne av en toppleder.

Særlig tillitvekkende er det i alle fall ikke at en toppledelse lukker munnen når det blåser. For ingen har jo heller hørt stort fra skipresident Erik Røste i denne saken.

Bedre blir det ikke for Bretten Berg av at TV 2 nå problematiserer innholdet i det lille som er kommunisert ut på vegne av generalsekretæren.

Det ble aktivt brukt som et retorisk våpen fra toppledelsen at presidenten, generalsekretæren og hoppkomiteen angivelig stod samlet i synet på at Clas Brede Bråthens kontrakt ikke skal fornyes.

Nå kan TV2 avsløre det som umulig kan leses på annet vis enn at skiforbundet har spredt desinformasjon.

Ifølge kanalens kilder var det ikke konsensus i hoppkomiteen likevel. Uttalelsen fra forbundet fremstår som en ren retrett.

Hva skjedde med fair play her?

Enda verre blir totalen av hvordan en vond sak er blitt misbrukt, nemlig Daniel-André Tandes ulykke.

Sistnevnte falt som kjent svært stygt i skiflygingsbakken i Planica i vår. I en ekstremt vanskelig tid var sportssjefen limet i miljøet. Bråthen la ned en enorm, menneskelig innsats.

Da det ble klart at Tande var våken, ønsket familien gladnyheten kunngjort. Den jobben påtok Clas Brede Bråthen seg.

Hvorvidt han da tråkket i andres bed, eller om han brukte den eller den Facebook-siden, skal du være greit smålig for å henge deg opp i. Men så smålig er åpenbart ledelsen i Norges Skiforbund.

Helt siden denne saken ble kjent har det vært vanskelig materie å skrive om. Det er det alltid i personstrider på en arbeidsplass, der det må tas forbehold om mulig ukjente sider.

I denne saken er det derimot interessant hvordan det formelle grunnlaget er ute, slik at alle kan vurdere det selv. Clas Brede Bråthen har i åpenhetens navn ønsket at skiforbundet skal komme med det de måtte ha.

Men har de noe som helst, egentlig?

Det som fremgår av den skriftlige dokumentasjonen, som altså er forbundets egen fremstilling, er med respekt å melde en temmelig tynn suppe.

For hver omdreining denne saken tar, blir det vanskeligere og vanskeligere å forstå hva Norges Skiforbund holder på med. Hvor vondt vil ledelsen seg selv?

Og det som uansett ikke lar seg forklare, er en toppleder som tydeligvis trenger andre til å komme med uttalelser for seg.

Hvis du har behov for sufflør i en såpass ledende stilling, er det grunn til å undres om du er rett person for jobben.