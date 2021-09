Kommentar

Er karikaturen død?

Av Roar Hagen

Satiren sliter i vår polariserte og nervøse tid. Gravalvoret har inntatt frontene og den som prøver å nyansere, utfordre og kanskje til og med le av partene risikerer eget omdømme.

Er det derfor deler av den engang så stolte dagspressen kvitter seg med sine karikaturtegnere, selve symbolet på frihet, uavhengighet og samfunnskritikk?

I Erle Marie Sørheims ferske bok om karikaturens historie blir vi opplyst om hva karikaturen er, hvordan den oppstod og hva det betyr som en del av demokratiets åndedrett, og hva som er i ferd med å gå tapt.

Sørheim tar oss med til hulemaleriene som fremstiller aktiviteter som kjønnsliv, jakt og natur. I Pompei og Herculaneum er veggmalerier og grafitti bevart for ettertiden med fremstilling av folks ustoppelige grådighet på kroppskontakt, status og sosial posisjonering. Karikaturen hører med i livet til alle tider.

Da Johannes Gutenberg oppfant trykkekunsten rundt 1450 fikk vi en medierevolusjon fullt på høyde med dagens Twitter og Facebook. Plutselig ble det mulig å kommunisere propaganda gjennom løpesedler.

Reformatoren Martin Luther engasjerte den berømte kunstneren Lucas Cranach den eldre til å fremstille pavekirken i karikaturer. Bildene av smådjevler som spretter ut av rompa til paven hadde aldri blitt trykket i noen seriøs avis i dag. Luther forstod karikaturens enestående evne til å påvirke og definere en situasjon.

Den moderne karikaturen var et brudd med tradisjonell kunst. Mannen bak de gigantiske vridde bæresøylene i Peterskirken, Gian Lorenzo Bernini har fått æren av å lage verdens første moderne karikatur. Hans fremstilling av pave Innocens XI er en hjerteskjærende fremstilling av en konkret maktperson, i motsetning til Leonardo da Vincis karikaturer av navnløse mennesker.

Napoleon ble offer for nådeløse britiske karikaturer som inngikk i den politiske kampen om verdensherredømme. Ikke uten grunn fryktet Napoleon karikaturene av seg selv mer enn britisk militærmakt, ettersom han ble konsekvent fremstilt som liten av vekst og latterliggjort. For mange forble han den lille korporalen, uansett.

På denne tiden oppnår karikaturen enorm status i England, og senere i Frankrike, med bruk av litografiet. Igjen er det massemediet som åpner opp distribusjonen, og nå samhandler det med det gryende demokratiet og ideen om ytringsfrihet og nytten av maktkritikk.

Grunnlovsfedrene forstod at maktkritikk er helt nødvendig for å beskytte maktpersoner mot seg selv til samfunnets beste. Vi kan si at moderne karikatur og satirekunst kom med demokratiet og den frie presse. USAs første satiretegning stod i The Pennsylvania Gazette i 1754, og selveste Benjamin Franklin drev med satiretegning.

Politiske karikaturer finner alltid veien til det mest relevante medium. Fra hulemaleri og veggmaleri, løpesedler og litografi til vittighetesblader, som Punch og Simplicissimus, gikk ferden over til avisene som viste seg å ha den sterkeste gjennomslagskraften.

Da Verdens Gang ble grunnlagt av folk fra Hjemmefronten i 1945 var noe av det første de gjorde å ansette den jødiske krigshelten fra Bergen, Salomon Goldfarb, alias Salo Grenning alias Pedro som tegner. De hadde sett hva tegnerne i Storbritannia betydde for motstanden mot nazismen og det totalitære. Så var han også VGs mann livet ut.

Hvor står så den politiske karikaturen i dag? Etter karikaturstriden i 2005, og det blodige angrepet på Charlie Hebdo i 2015 har det kommet et helt nytt alvor i mediebildet. Politikere og redaktører ble skremt, og ingen tegner vil fremstille profeten i dag. Slikt overlates til det mørke nettet.

Den politiske karikaturen klemmes mellom radikale islamister, høyreekstreme, diktatorer som truer kritikere globalt, woke og kanselleringskultur. Som om ikke det var nok, kom medienes utfordrende økonomi i delingskulturen der så mye er gratis.

Trafikk på nett måles i tellemetoden «klikk», og hvilket som helst bilde kan gi flere klikk enn en tankevekkende satirisk tegning. For å sitere en gammel kollega; hvordan kan noe konkurrere med en katt som har fått en tennisball i rektum?

Det algoritmene aldri kan måle er hvordan bilder kan feste seg i minnet, og definere en situasjon. Hvis karikaturer blir borte fra avisene er det i grunnen et dårlig varsel for pressen. Tegninger blir alltid borte fra medier som er på vei ut, og muterer over på noe nytt.

I dette tilfellet til noe vi kanskje ennå ikke ser hva er, men nye medier vil komme. Selv er jeg så heldig å jobbe for VG, og Aftenposten har ansatt ny tegner i tillegg til evig unge Inge Grødum. Tradisjonelle medier må sikre bredden i sitt samfunnsoppdrag, så takk til Erle Marie Sørheim for påminnelsen.