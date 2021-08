Leder

Utbyggere har også et ansvar

Utbyggerne bløffer når de påstår at de ønsker lavere boligpriser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten. Vi er redd han har et poeng.

Det er selvfølgelig altfor enkelt å si at høye boligpriser i Oslo og andre pressområder ene og alene skyldes grådige utbyggere. Prisdannelse er mer sammensatt enn som så. Det vet byrådslederen, og det vet Høyre og næringen selv at han vet.

Men Johansen peker på en faktor som også spiller inn. At Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene, blankt avviser problemstillingen, er derfor interessant. Likeså kommunalminister Nicolay Astrups (H) rørende forsvar for utbyggerne.

At forholdet mellom tilbud og etterspørsel påvirker boligprisene, er opplagt. I hovedstaden bygges det færre nye boliger enn behovet tilsier. Det skaper prisvekst. I tillegg har pandemien og en lengre lavkonjunkturperiode medført et rekordlavt rentenivå.

Enkelte av dagens huskjøpere synes å ha liten forståelse for hva et hopp på ett til tre prosentpoeng på boligrenten kan komme til å bety. Noen vil å så måte erfare en lærekurve som både er bratt og ubehagelig. Norges Bank har varslet at en renteøkning sannsynligvis kommer til å skje allerede i høst.

Det skal heller ikke stikkes under stol at vi har et skattesystem som har gjort bolig til et yndet spekulasjonsobjekt. En ting er milliardærer som kjøper opp boligmasse som næring. Men også vanlig folk, såkalt, investerer gjerne sparepengene i bolig nummer to og tre.

Det kan gi bedre avkastning enn banksparing, men betyr også at det blir færre objekter tilgjengelig for salg i et allerede overopphetet boligmarked. Som igjen betyr at førstegangskjøpere, i hovedsak unge folk, ikke har råd til å skaffe seg egen bolig i sentrumsnære områder.

Her kunne Høyre i regjering – hvis det fantes vilje til å hjelpe de unge inn på boligmarkedet – ha tatt konkrete skattegrep. Bolig- og eiendomsbeskatning er verktøy som ville gjøre det mindre gunstig å spekulere i bolig, slik at det ble enklere for folk med helt vanlige lønninger å kjøpe sitt første husvære. Den viljen har ikke dagens regjering.

Tilbake til Raymond Johansens poeng om utbyggernes rolle, er det liten tvil om at mange av dem utnytter denne press-situasjonen.

I et økonomisk system som vårt kan de vanskelig lastes for at de tar ut det prispotensialet som finnes i markedet. Men det blir for dumt at de nekter for at det er slik. Tvert imot finnes det eksempler på utbyggere som er så bevisst suget etter nye boliger, at de senker kvalitetsstandarden til et minimum for å kunne makse inntjeningen på hver enhet.

Det klinger også hult når utbyggerne skylder på kommunal treghet i reguleringsarbeidet. Vel så ofte går det såpass fort i svingene at utbyggere får realisert prosjekter som avviker fra det omsøkte. Det synes ikke kommunalministeren like opptatt av.

Ingen tror eller forventer at eiendomsutviklere er i bransjen for å drive veldedighet. Dette handler ikke om det. Men flere av dem burde erkjenne sitt ansvar for prisveksten i boligmarkedet.

Et krakk vil slå beina under mange. Utbyggere, ikke minst.