Kommentar

Det enkleste er å skylde på innvandrere

Av Shazia Majid

FÅR MEST SOSIALHJELP: Folk med innvandrerbakgrunn får sosialhjelp oftere enn andre. Det skyldes at mange ikke har opparbeidet seg rett til andre ytelser, mener eksperter. Dette bildet er tatt i 2009. Flere organisasjoner demonstrerte mot Stoltenberg-regjeringens fattigdomspolitikk.

Barnefattigdommen øker, og den rammer først og fremst barn av innvandrere. Hvem sin skyld er det?

Det har blitt 47 500 flere fattige barn i Norge de siste 15 årene. 87 prosent av disse har innvandrerforeldre.

Jeg vokste opp i en fattig familie på syv. Vi bodde i en fireroms blokkleilighet på Romsås i Groruddalen i Oslo. Prioriteringene var beinharde. Det var vi innforstått med. Det var likevel vondt å ikke kunne delta på linje med andre barn.

Jeg kjenner ingen innvandrere eller barn av innvandrere som på et eller annet tidspunkt ikke har vært fattige.

Urolig for utviklingen

Men jeg tror det er hardere å være fattig i dag. For kontrastene til Velstands-Norge er så stor. Mulighetene i arbeidslivet mye mindre. Det uroer meg.

Fattigdom skaper utenforskap, utenforskap skaper frustrasjon og sinne. (For store) sosiale ulikheter undergraver hele den norske samfunnsmodellen. Den grunnleggende tilliten til myndighetene og borgere seg imellom.

Derfor er denne saken så viktig. Spørsmålene legitime. Hvem har skylden?

Er det innvandrerne? Er det innvandringen? Eller er det politikken? Særlig politikken ført de siste årene?

De brutale kuttene

Det er nemlig under Erna Solberg sin regjering barnefattigdommen har økt «særlig kraftig».

På samme tid er det strammet inn på velferdsgodene. Hullene i sikkerhetsnettet ikke er like finmasket. Og det er blant annet innvandrerfamilier som faller gjennom.

Kuttene er ment å piske folk til arbeidsaktivitet, men er mange og samlet sett brutale for de som er rammet. Innvandrere eller ikke.

Det er kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige. Blant annet gjennom økning i karantenetid dersom man selv sier opp jobben. Ferietillegget ble fjernet, frem til pandemien traff. Nå er det den midlertidig gjeninnført.

Det er kutt i barnetillegg til uføre, kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke. Det er kutt i fri rettshjelp, flere har mistet retten til bostøtte og ikke minst det infamøse kuttet i brillstøtte til barn.

Jobbene som forsvinner

Innvandrerbefolkningen, særlig fra Asia og Afrika, har alltid hatt størst andel arbeidsledige. Er de late? Noen kanskje, de fleste ikke. De vil jobbe. Særlig mennene.

Jeg husker min egen mor og far, og deres generasjon innvandrere. De hadde både to og tre jobber i flere tiår. For de måtte forsørge to familier, kjernefamilien i Norge og slekten i opprinnelseslandet. De tjente kanskje nok, men hadde likevel ikke nok.

De var slitere og jeg er stolt av dem. Men de slet seg ut og ble uføre, og nå får de høre at de var late.

Det man ofte glemmer er at hver eneste lavkonjunktur og omlegging i samfunn og arbeidsliv treffer dem først. Og forsvinner de ut av arbeidslivet, er det så vanskelig å komme inn igjen.

Jobbene som forsvinner grunnet automatisering er jobbene de har levd av. Vaskejobbene er det nå EØS-arbeiderne som tar. Selv det å sitte i kassen på REMA 1000 krever at du tar en personlighetstest på nett.

Moren og faren min hadde ikke hatt en sjans i havet.

Alle har rett

Så kommer altså velferdskuttene på toppen. Kombinert med lettelser i skattleggingen av de rike. Det ser ikke bra ut fra Groruddalen.

Men da er det viktig å huske at regjeringen har forsøkt å gjøre noe med det.

I 2015 lanserte de 64 tiltak mot barnefattigdommen. Flere av dem gode. Men i mange tilfeller adresserer de konsekvensene av kuttene myndighetene selv har innført både før og etter.

SVs partileder Audun Lysbakken har dermed et godt poeng når han sier følgende: «Problemet er urettferdig fordeling, for lave ytelser og brutale og usosiale kutt mot fattige og syke».

Men også arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har et poeng når han sier at vi ikke kan diskutere dette uten å diskutere innvandring.

Eller som Sylvi Listhaug (Frp) formulerer det: «Hvis du fjerner innvandrerbefolkningen fra barnefattigdomsøkningen, så har det knapt vært noen økning.»

Hardt og brutalt. Isaksen hadde neppe brukt de ordene.

Gi dem jobb

Retorikken til side. Det er viktig å diskutere hvor mange nye innvandrere velferdssamfunnet klarer å ivareta, uten at det går utover barna.

Jeg tror ikke det er så mange som SV vil ha det til, men heller ikke så få som Frp skal ha oss til å tro.

Pandemien har gjort det tydelig for alle hvor avhengig vi er av ekstern arbeidskraft. Svensker, dansker, østeuropeere.

Jobbene finnes, også for våre egne med asiatisk og afrikansk bakgrunn. Det vil koste oss litt mer. Men ikke på lang sikt. Om vi ruster dem opp, lærer dem norsk og slipper de til. Innen helsesektoren, jordbruket og bygg og anlegg. Særlig kvinnene.

Må ikke miste troen

Gi dem en sjanse, ikke la ryktet eller navnet gå foran potensialet.

Det er ingen annen vei ut av fattigdommen.

Men i mellomtiden kan vi ikke ta fra dem sikkerhetsnettet. Det er oppskriften på en katastrofe. Særlig for barna. Som ikke har skyld i det. Men som kan vokse opp til å ha mindre tro på fremtiden enn min generasjon hadde.

Det kan vi ikke risikere. For vi er Norge. En av verdens beste land å vokse opp i.

For barnas skyld

Uansett hvem som har skylden, så har vi den befolkningen vi har. Da hjelper det ikke å sette opp hypotetiske regnestykker som fjerner den ene variabelen. I dette tilfellet mennesker – innvandrere.

Vi har et kollektivt ansvar for å ivareta de som havner utenfor. Om de er med eller uten innvandrerbakgrunn.

Samtidig misunner jeg hverken forrige, denne eller den neste regjeringen jobben med å utjevne de sosiale ulikhetene.

Det handler i stor grad om å skaffe flere ufaglærte jobber til innvandrere. De kan ikke trylles ut av en hatt.

Men det er mulig å lære folk norsk og gi dem utdanning. Det må vi ta oss råd til. For barnas skyld.