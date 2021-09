Kommentar

Tre kjemper om Merkels jobb

Om tre uker skal 60 millioner stemmeberettigede tyskere avgjøre hvem som skal styre Europas stormakt etter Angela Merkel. To menn og en kvinne kjemper om å etterfølge henne.

Det er helt i det blå hvilken politisk farge den neste regjeringen får. Ingen vet om den blir rødgrønn, blågrønn, rødblå eller ispedd andre fargenyanser, for å bruke en palett vi kjenner fra norsk politikk.

I april var De Grønne og kanslerkandidat Annalena Baerbock størst i meningsmålingen. Deretter tok kristeligdemokratene og deres kandidat Armin Laschet tilbake ledelsen. Nå er sosialdemokratene landets største parti og Olaf Scholz kan bli mannen som overtar for Merkel.

Tysk politikk har, siden 1949, som regel vært ganske forutsigbar og stabil. Slik er det ikke lenger. Alt er usikkert. Velgerne er på vandring. Hovedsaken er kristeligdemokratenes spektakulære fall. De kan miste en av tre velgere fordi Merkel ikke lenger står på valg.

I praksis har det demokratiske Tyskland i etterkrigstiden vært et topartisystem. Kristeligdemokratene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD) har vekslet på å ha regjeringsmakten, med støtte fra mindre partier. I blant har de to store vært i en koalisjon, som i de siste åtte årene. Nå har De Grønne vokst seg store og blitt en jevnbyrdig konkurrent.

Angela Merkels tid som regjeringssjef, og Europas viktigste politiske leder, er snart over etter 16 år. Hun kan imidlertid bli sittende en stund på overtid, mens regjeringsforhandlingene pågår. Det kan ta tid. Aldri har det vært flere tenkelige regjeringskonstellasjoner.

VIL OVERTA: Annalena Baerbock er de Grønnes kanslerkandidat. Her i samtale med forbundskansler Angela Markel.

Merkels utvalgte etterfølger er Armin Laschet. Men velgerne er slett ikke overbevist. Laschet har snublet mange ganger i valgkampen og han virker forfulgt av uflaks. Noe er selvforskyldt. Det virker som om velgernes negative inntrykk av ham ble sementert i sommer da han, under et møte med flomofre, ble avbildet med et bredt smil og latter.

Annalena Baerbock ble umiddelbart en stor hit da hun ble utpekt til å være De Grønnes kanslerkandidat. Problemet for henne er at oppslutningen har falt når velgerne er blitt bedre kjent med henne. Hennes renomme er blitt skadet av påstander om plagiat og en overdreven CV.

I motsetning til de to andre toppkandidatene har Sosialdemokratenes kandidat, Olaf Scholz, opplevd en rask stigende popularitetskurve. Han i dag finansminister i Merkels koalisjonsregjering. I begynnelsen av valgkampen ble hans muligheter til å bli kansler avskrevet av alle. Nå fremstilles han som valgkampens vinner. Han har vunnet på de andres feiltrinn.

Scholz er kompetent, erfaren og pragmatisk. Han er ingen karismatisk politiker, heller kjedelig, og ingen stor taler. Han minner med andre ord om landsmoder Merkel, og kanskje er det årsaken til hans opptur. Scholz lover fornyelse, men også en videreføring.

LEDER: Finansminister Olaf Scholz og sosialdemokratene har fått økende oppslutning i valgkampen.

I 2013 fikk Merkels parti en oppslutning på 42 prosent i valget til Forbundsdagen. Fire år senere var dette redusert til 33 prosent. Nå er oppslutning kun 21 prosent, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene. Dette kan bli kristeligdemokratenes dårligste valg noensinne. De Grønne har fordoblet oppslutningen fra forrige valg og har nå støtte fra 17 prosent av velgerne. Sosialdemokratene oppnår 24 prosent i de siste målingene.

Siden 1949 har Tyskland alltid hatt flertallsregjeringer. Med ett unntak har det vært koalisjonsregjeringer. De Grønne blir kanskje ikke det største partiet, men de vil kommer ganske sikkert i regjering. De kan samarbeide både til høyre og venstre. Med økt oppslutning vil de stille med gode kort på hånden i regjeringsforhandlinger.

MERKELS UTVALGTE: Armin Laschet skal forsøke å etterfølge Angela Merkel som forbundskansler.

En mulighet er at SPD og De Grønne danner regjering sammen med det liberale partiet Fridemokratene (FDP). FDP har en oppslutning på om lag tolv prosent. Både SPD og De Grønne vil øke statens utgifter og skattlegge de rikeste høyere. SPD vil ha mer sosial boligbygging, høyere minstelønn og bedre pensjoner. De Grønne vil ha en storsatsing på fornybar energi. Fridemokratene er, på den annen side, et liberalistisk parti som ønsker mindre stat og lave skatter.

Det venstresosialistiske partiet Die Linke, med syv prosent oppslutning, kunne vært en alternativ koalisjonspartner for sosialdemokratene. Men Die Linke vil melde Tyskland ut av NATO og Scholz har utelukket regjeringssamarbeid med motstandere av forsvarsalliansen.

CDU/CSU kan også prøve å få til et regjeringssamarbeid med med De Grønne og Fridemokratene. De tre partiene forsøkte for fire år siden, men måtte da kaste kortene. Ingen vil samarbeid med det innvandringsfiendtlige og høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland, som får 11 prosent i meningsmålingene.

Hverken kristeligdemokrater eller sosialdemokrater ønsker en forlengelse av en storkoalisjon. Minst av alt kristeligdemokratene, som for første gang risikerer å bli juniorpartner i en regjering. De vil dessuten, etter all sannsynlighet, behøve en tredje koalisjonspartner.

Merkel har vært drivkraften i det politiske og økonomiske samarbeid i EU gjennom 16 år. Hvem skal nå ta ledelsen? Det er Tysklands valg, men konsekvensene av valget vil skape ringvirkninger i hele Europa.