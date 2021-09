QATAR-STRIDEN: – Jeg vil gi honnør til landslaget som har turt å ta det første steget blant spillerne, noe som fikk flere til å følge opp. Norge har løftet problemet selv om mange i internasjonal fotballedelse gjerne skulle holdt dette på styrerommene, skriver Amnestys John Peder Egenæs.

Hvor mange liv koster VM i Qatar?

FIFA må brette opp ermene. Passiviteten er slående. Den nasjonale forbundene må tvinge frem endringer slik at FIFA bruker alle tilgjengelige virkemidler for å presse frem reelle endringer i Qatar.

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International Norge

Helt siden Qatar ble tildelt VM av FIFA i 2010, har Amnesty etterforsket og avslørt ekstremt graverende menneskerettighetsbrudd i landet. Den bittelille Gulf-staten med den magre fotballhistorien hadde nok av penger, men manglet arbeidskraft.

Qatar har omtrent 300.000 innbyggere, og etter hvert har antallet migrantarbeidere steget til nesten to millioner. De fleste fra Asia og Afrika. Det er disse som skal ruste opp landet til VM. Flyplasser, hoteller, veier, en egen by og selvfølgelig stadion – alt bygget av migrantarbeidere. Mesterskapet ville ikke vært mulig å gjennomføre i Qatar uten dem. Det er også de som skal bemanne alt dette.

Amnesty har avslørt menneskerettighetsbrudd knyttet til prosjekter FIFA har et direkte ansvar for, i tillegg til andre områder som ikke direkte kan knyttes til avviklingen av VM.

Mens fotballautoritetene satt stille i båten opplevde migrantarbeidere at de ble utsatt for tvangsarbeid, at de ikke fikk- eller at lønningene ble forsinket, at de ikke kunne slutte i jobben eller forlate landet uten å risikere straff og at de ikke kunne organisere seg for å få kollektiv forhandlingsrett. Så kom det stadig informasjon om døde migrantarbeidere.

I 2017 kom et gjennombrudd. Qatar inngikk et samarbeid med den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO hvor de forpliktet seg til å opprettholde internasjonale menneskerettigheter, samt at de avviklet det juridiske rammeverket for kafala-systemet som hindret migrantarbeidere i å skifte jobb eller forlate landet.

Etter hvert kom en ny minstelønnsstandard, en klagemekanisme for de som mener å ha blitt urettferdig behandlet, et fond for utbetaling av ubetalte lønninger og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsforhold. Viktige reformer som kan forbedre situasjonen for migrantarbeiderne.

Utfordringen er at de ikke går langt nok, og at viljen og evnen til å implementere reformene skikkelig ikke virker å være til stede.

Qatar har endelig offentliggjort tall som viser hvor mange utenlandske statsborgere som har dødd de siste 10 årene – over 15.000. Alle er inkludert uavhengig av alder og dødsårsak. Blant de vanligste dødsårsakene er hjertestans og akutt respirasjonssvikt, i tillegg til en stor andel som står som uoppklart. Dødsårsakene er meningsløse – vi dør alle av at hjertet slutter å slå og at vi slutter å puste.

Det vi lurer på er hvor mange som dør av arbeidsrelaterte årsaker, og hva de er. Vi mangler dødsårsaken i minst 7 av 10 tilfeller. Det tyder på Qatar rett og slett ikke undersøker hvorfor disse migrantarbeiderne dør.

Vi vet at migrantarbeidere er nødt til å ta en helsesjekk når de reiser til Qatar. De fleste er med andre ord i arbeidsfør alder og tilsynelatende friske. Og så vet vi at mange dør.

Qatar kjenner på presset og en kan jo lure på om de har samme mistanke som mange andre, nemlig at den ekstreme varmen og fuktigheten, kombinert med lange og tunge arbeidsdager er årsaken til mange av dødsfallene. De har iallfall regulert arbeidstiden for å stanse utendørs bygningsarbeid i de varmeste timene på sommeren, innført temperaturbegrensninger og muligheten til å be om pauser.

Igjen, forbedringer, men de går ikke langt nok og når maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er så skjevt må førstnevnte tillegges et mer proaktivt ansvar eksempelvis for nødvendige pauser og avkjøling.

Ved en så grov ansvarsforsømmelse er det uakseptabelt at Qatar ikke setter alle kluter til. De må opprette en tverrfaglig spesialenhet for å undersøke alle dødsfallene. Britiske eksperter hevder kun en knapp prosent av alle dødsfall forblir uoppklart der. Det er ingen grunn til at pengesterke Qatar skal være noe dårligere.

Dette er viktig. Skulle man finne at dødsårsaken er arbeidsrelatert så har familiene nemlig krav på kompensasjon.

FIFA må brette opp ermene. Passiviteten er slående. Forbundene må tvinge frem endringer slik at FIFA bruker alle tilgjengelige virkemidler for å presse frem reelle endringer i Qatar.

Supporterne har ristet i de som leder fotballen. Norges Fotballforbund (NFF) har våknet, og står nå frem som et forbund som leder an i forsøket på å presse frem resultater innen fotballen.

Jeg vil gi honnør til landslaget som har turt å ta det første steget blant spillerne, noe som fikk flere til å følge opp. Norge har løftet problemet selv om mange i internasjonal fotballedelse gjerne skulle holdt dette på styrerommene. Dessverre kan det se ut som spillerprotestene er nødvendig for at flere forbund, FIFA og Qatar skal reagere. Qatars tentakler strekker seg langt inn i fotballen, og vi vet at det krever mot å gi en tydelig beskjed.

Vi er uansett stolte av de norske spillerne, som i fotballen skiller seg ut med en tydelig stemme.