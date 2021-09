LØFT FOR DISTRIKTENE? – Når retorikken mot de siste årenes sentralisering etter hvert skal omsettes i konkret og praktisk politikk, vil de rødgrønne partienes iboende spenninger komme til overflaten, skriver historiker Hilde Gunn Slottemo.

En ny politikk for periferien

Senterpartiets skarpe kritikk av regjeringens sentraliserende reformer har skapt håp hos alle som ønsker en ny politikk overfor landets kommuner og lokalsamfunn. Men vil en ny rødgrønn regjering greie å innfri disse forventingene?

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord universitet

Det nærmer seg valg, og distriktspolitikk har vært et hett politisk tema de siste årene. Senterpartiet har flydd høyt, med sitt sakseierskap til sentrum-periferidebattene. Selv om oppdriften har avtatt de siste ukene, blir det langt ifra noen buklanding. Partiet har på en kraftfull måte frontet kritikken av mange av regjeringens reformer. Sentralisering!, har de ropt, og ment at lokal makt er blitt svekket gjennom svakere kommuneøkonomi og en rekke strukturreformer. Nå ser det ut som partiet selv kan bli med i ei regjering, enten bare sammen med Arbeiderpartiet eller i en ny, rødgrønn konstellasjon der også SV er med.

Med et parti som så tydelig har kritisert de siste årenes sentraliserende politikk, hvordan kan framtida komme til å se ut hvis det blir regjeringsskifte? Vil opposisjonen på venstre side greie å samle seg om en felles praksis overfor kommuner og lokalsamfunn? For én ting er partienes distriktspolitiske programmer, noe annet er hvordan sentrale politikere og partiorganisasjoner i realiteten vil forholde seg til lokalt styringsnivå.

Det går flere konfliktlinjer i den rød-grønne regjeringskonstellasjonen, der partiene spriker i sine meninger. Den ene er synet på maktbalansen mellom lokalt og sentralt nivå. Hvilket nivå skal ta viktige beslutninger? Det andre er synet på størrelse og struktur for kommuner og fylkeskommuner.

Senterpartiet har trolig vært det mest konsekvent desentrale partiet. Partiets røtter og tradisjonelle orientering har vært nært knyttet til åker og eng, skog og fjøs. Landbruksnæringa er pr. definisjon stedbundet. Sp har i tillegg vært et ordførerparti, med maktposisjoner og maktbaser i lokalsamfunn over hele landet. Det har balansert den sentrale makta og gjort partiet opptatt av å skape store, lokale spillerom. Partiet har ofte blitt beskyldt for populisme. Hvis begrepet forstås som å snu kappa etter vinden uten å ha en tydelig politisk grunnmur, så stemmer ikke det. Sp har hele tida vært lojal mot sitt politiske prosjekt. Den desentrale maktforståelsen er konsekvent. Partiet fronter små kommuner og lokalt sjølstyre. De er «småskalalokalister», for å bruke historikeren Yngve Flos ord.

Samtidig har partiet i løpet av et par generasjoner endret seg bort fra en tradisjonell borgerlig statsskepsis. I stedet er det blitt stadig mer opptatt av at staten skal finansiere den lokale velferden. Regjering og Storting skal ha ansvaret for at kommunene fungerer godt og har penger nok til å gjennomføre lokalt initiert politikk. Nasjonale myndigheter skal imidlertid ikke bestemme kommunenes størrelse og struktur, bare sørge for budsjettene som trengs lokalt.

Kontrasten til den mulige regjeringspartneren Arbeiderpartiet er stor. Der Sp ønsker små enheter, ønsker Ap store; der Sp vil flytte makt lokalt, vil Ap beholde nasjonal kontroll.

Arbeiderpartiet har endret sitt syn på dette over tid. Partiet har gått fra å være et småskala- til et storskalaparti. Ap så i sine tidlige år med stor velvilje på det kommunale sjølstyret. Sentralmakta var borgerlig, men på lokalt nivå hadde Ap mange sterke politiske miljøer. Partiet ville derfor forsvare og beskytte kommunen mot den borgerlige staten. Sosialismen skulle skapes nedenfra, gjennom kommunene. Det skulle innføres trygdeordninger, biblioteker, helsestasjoner og kinematografer – og en rekke andre tiltak som kom småkårsfolk rundt omkring i landet til gode. Det samme var tydelig i arbeiderpressen. Den hadde mange og sterke lokale redaksjoner, fristilt fra nasjonal styring.

Dette endret seg da Ap fikk regjeringsmakt. Fra 1935 ble partiet en pådriver for sterkere statlig styring av kommunene. De ble nå sett på som et verktøy for en nasjonal velferdspolitikk. Målet var geografisk likhet i landet. Da måtte styringa foregå på sentralt hold. Det ble også nødvendig med større enheter for å sikre effektiv styring med dem.

Den samme utviklinga gjaldt partiorganisasjonen og de Ap-styrte avisene. Makta ble i økende grad samlet i Oslo, med mer sentralisert kontroll av meningsinnholdet. Inspirasjonen var ideen om demokratisk sentralisme: Diskusjoner skulle gå fritt, men når beslutningene var fattet skulle alle slutte lojalt opp om vedtakene. Det samlet og sentraliserte partiet. Fortsatt kan dette prege Arbeiderpartiet.

De siste tre partiene i den rødgrønne opposisjonen har ei kortere forhistorie. Når det gjelder SV og MDG, ligner de på hverandre. Seminartradisjonen er sterk. Dette er de tusen blomstrende blomsters partier. Takhøyden for uenighet er stor, det lokale spillerommet anselig.

SV er samtidig et parti som ønsker sterke statlige løsninger og nasjonal kontroll med kommunene, med geografisk likhet som begrunnelse – akkurat som Ap. Når det gjelder kommunestørrelse, ligner de imidlertid mer på Sp. Det samme gjelder Rødt.

MDG har også noe av den samme åpenheten for mangfold og ulike meninger, med røtter i en grønn, internasjonal grasrotbevegelse. For å fremme demokratisk engasjement, maktspredning og folkelig deltakelse er det et mål at beslutningsmyndigheten er på et lavest mulig nivå, heter det i partiprogrammet. Lokal variasjon er et eksplisitt mål. Hvis partiet kommer over sperregrensen og får en større maktbase i Stortinget, kan det bli interessant om denne ambisjonen står ved lag. For også i MDG ligger det noen spenninger mellom lokal frihet og nasjonal kontroll.

MDG er ikke noe typisk småskalaparti. For å håndtere miljø- og klimautfordringene trengs det større og sterkere kommuner.

Både MDG og SV vil altså ha statlig styring av det som er deres hjertebarn. For SV er det viktig at staten tar et sterkt ansvar for den lokale velferden. For MDG har staten forpliktelser når det gjelder klima- og miljøpolitikken. Den lokale selvbestemmelsen har altså noen tydelige grenser. Noen politikkområder er for viktige til å overlates til lokale politikere. Det samme gjelder Rødt.

Alle disse partiene vil ha makt samlet sentralt for å kunne gjennomføre effektiv politikk på områder som er viktige for dem. Staten må være motoren for kommunene. Men denne sentralismen er likevel med en respekt for lokalsamfunnene og deres lokale handlefrihet.

Den rød-grønne opposisjonen er altså langt fra enige i synet på geografisk maktfordeling og lokal vs. nasjonal styring. Sentralisme er ikke noe som enkelt handler om en politisk høyre- eller venstreside, men er synspunkter som går på kryss og tvers gjennom partilandskapet. Det er også spenninger og inkonsekvenser i det enkelte parti.

De innbyrdes motstridende synene skaper en rekke dilemmaer. Når retorikken mot de siste årenes sentralisering etter hvert skal omsettes i konkret og praktisk politikk, vil partienes iboende spenninger komme til overflaten. Dem må partifolk forholde seg til og håndtere når de kommer i posisjon.

Det vil fordre mye tålmod, mange kompromisser og en rekke måltider med kamel på menyen.