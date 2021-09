AP-REFS: – Når vi har lyktes med vårt prosjekt, så skyldes ikke det min ideologiske «gravplyndring». Det skyldes ganske enkelt at Arbeiderpartiet ikke er hva det en gang var, skriver Mímir Kristjánsson.

Et nytt arbeiderparti

Vi har ikke stjålet Arbeiderpartiets klær mens de badet. Arbeiderpartiet gikk selv på loppemarkedet med sine gamle klær, som de ikke synes var fine nok. Der plukket vi dem opp.

MÍMIR KRISTJÁNSSON, stortingskandidat Rødt

Rødt har de siste årene bygget seg opp som et nytt arbeiderparti. Fra å være et parti for spesielt interesserte, øker nå vår oppslutning blant industriarbeidere, ufaglærte og trygda. For første gang får vi også økonomisk støtte fra industriens fagforbund Fellesforbundet i årets valg.

At Rødt ikke lenger lar seg avskrive som et studiesirkelparti, faller enkelte Ap-folk tungt for brystet. I valginnspurten har Jonas Gahr Støre brukt mer tid og krefter på å advare mot Rødt enn mot Høyre. Og nå får han bistand fra tidligere Ap-politiker Ketil Lindseth, som er bekymret for det han mener ideologisk «gravplyndring».

Det er særlig jeg som ifølge Lindseth har gjort meg skyldig i likskjendingen, fordi jeg har dristet meg til å skrive en bok om Einar Gerhardsen. Slik bør man helst bare få lov til om man er medlem av Arbeiderpartiet, selv om nær halvparten av de som stemte på Gerhardsens Ap i 1957 nå åpenbart stemmer på andre partier (Oppslutning: 48,3 prosent i 1957 vs. 23,4 på snitt av målingene i september 2021).

Lindseth har mye rett i sin analyse. Det er riktig at Støres problem er at «problemet er at Arbeiderpartiet er dårligere på å være sosialister enn Rødt, og dermed forsvinner både troverdighet og evnene til å lage egen politikk, som alltid har vært Arbeiderpartiet store styrke.» Ap er mindre tydelige enn Rødt på de sakene som virkelig betyr noe for LO og for mange vanlige arbeidsfolk: Bemanningsbransjen, profitt i velferden, heltid/deltid, trygdekutt, statlig industrisatsing.

Men når Rødt har lykkes med vårt prosjekt, så skyldes ikke det min ideologiske «gravplyndring» (selv om jeg takker for tilliten!). Det skyldes ganske enkelt at Arbeiderpartiet ikke er hva det en gang var. Det Arbeiderpartiet som i 1957 fikk 48,3 prosent av stemmene drømte om et klasseløst samfunn og ville innføre planøkonomi i Norge.

Lederen var en enkel veiarbeider fra Oslo Øst, ikke statsrådsbarn eller mangemillionær. Partiet hadde en klar visjon for samfunnet, og var av og for arbeidsfolk. Man startet statlige selskaper (Statoil) og bygget ut velferdsordninger. Fagforeningene fikk mer makt, og kapitaleiernes makt ble begrensa. Det var «den langsomme revolusjonen», for å bruke et annet kjent Ap-uttrykk fra den gang. Denne historien framstår nå i stor grad å være glemt blant ledende Ap-folk. Som Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen nylig sa om Aps politikere: «De kunne hatt godt av å lese Det kommunistiske manifestet og litt Karl Marx.»

«Det store arbeidende folk», for å bruke Gerhardsens formulering, kunne være sikre på at Ap forsvarte dem. Selv om Arbeiderpartiet under Støre er på bedringens vei, har mange arbeidsfolk i Norge de siste førti årene blitt veldig usikre på om det stemmer lenger. Vi snakker tross alt om et parti som har delprivatisert Statoil og Telenor, innført foretaksstyring i sykehusene, gjennomført en pensjonsreform som etter vårt syn går hardest ut over dem med fysisk tøffest yrker, og dessuten vært med på store skattekutt for de rikeste – seinest i et bredt skatteforlik med regjeringen Solberg, der selskapsskatten ble satt ned betydelig.

Vi har ikke stjålet Arbeiderpartiets klær mens de badet. Arbeiderpartiet gikk selv på loppemarkedet med sine gamle klær, som de ikke synes var fine nok. Der plukket vi dem opp, fordi ingen andre ville gå i dem. Og derfor er Rødt på vei til å bli et nytt arbeiderparti i Norge. For venstresida og arbeiderbevegelsen har natta vært langt, men nå gryr det faktisk mot dag.