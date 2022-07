NEI TIL GRATISARBEID: – Økonomisk trakassering av kunstnere handler først og fremst om trakassering. At så få kunstnere tør å si ifra, betyr ikke at problemet er fraværende, bare at det er et ytringsfrihetsproblem i tillegg, siden offentligheten går glipp av relevante erfaringer og synspunkter, skriver Finn Iunker.

Det er økonomisk trakassering

Norsk Forfattersentrum sendte nylig ut en e-post der de oppfordrer forfattere til å si nei til gratisoppdrag. Initiativet er kjærkomment.

FINN IUNKER, forfatter og dramatiker

Som VG skrev på lederplass 17. februar: «Gratisarbeid hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.» Lederen i VG handlet om motebransjen. Også kulturbransjen har en vei å gå.

Jeg skriver ikke dette for å henge ut noen. Alle frilansere vil gjenkjenne teknikkene nedenfor. Eksemplene ligger noe tilbake i tid, og det er kanskje like greit.

Eksempel 1. I fjor vår avdekket Klassekampen at forfatter Aage Borchgrevink hadde bidratt til NRKs podkast om 22. juli uten å få betalt. Redaksjonssjefen for NRK dokumentar og samfunn forsvarte seg blant annet ved å si at «det er opp til forfatterne om de ønsker å bidra eller ikke.» Jeg kaller denne teknikken det-er-jo-frivillig.

NRK kunne ha lønnet Borchgrevink som konsulent. Likevel definerte de ham som «en kilde», noe som utvilsomt er kostnadseffektivt for NRK. Men de spurte ikke Borchgrevink hvordan han ønsket å definere arbeidet. Jeg kaller teknikken vi-definerer-dette-som.

Eksempel 2. I november i fjor ble jeg oppringt av en researcher i NRK som spurte om jeg ville delta på debattprogrammet Dagsnytt 18. Jeg hadde skrevet en artikkel som blant annet handlet om hvor dårlige kort forfatterne sitter med når de forhandler med forlagene.

På mitt spørsmål om honorar sa researcheren noe slikt som: «500 000 lyttere er ditt honorar.» Denne teknikken kan vi kalle det-er-bra-for-deg. Jeg fortalte henne at jeg hadde sluttet med gratisarbeid.

Dagsnytt 18 er et times langt program der ansatte i NRK lager rammene for det som skal diskuteres, og der eksterne folk lager innholdet. Bare førstnevnte får betalt. De fleste innholdere (beklager, nytt ord) har like fullt en arbeidsgiver som betaler for overtiden. Kostnaden dukker opp i noen annen sitt regnskap, selv om NRK ikke ser noe til den.

Eksempel 3. Et mellomstort forlag publiserer originalskrevne artikler og essays på sine nettsider, i tillegg til intervjuer og utdrag fra bøker. Jeg spurte forlaget hvordan originalbidragene blir honorert. «Å ha tekst på [forlagets nettsider] er høyst frivillig,» fikk jeg vite.

«Det er helt i orden å takke nei, men vår erfaring er at de fleste forfattere ser [forlagets nettsider] som en mulighet og ønsker å være med på dette. Bidragene er altså en del av markedsføringen, og honoreres ikke.»

Mange forlag har egne ansatte, ja, hele avdelinger som driver med salg og markedsføring. Ingen av dem jobber gratis, får vi håpe. Normalkontrakten mellom forlag og forfatter presiserer dessuten hvem som skal gjøre hva: «Forlaget skal aktivt markedsføre boken og på sedvanlig måte sørge for dens utbredelse.»

Eksempel 4. Hvert år rundt skolestart holder forlagene pressekonferanser og presenterer sine høstlister. Tre grupper av profesjonelle er da i sving: forfattere, forlagsfolk og journalister. Forfatterne får ikke betalt.

For ordens skyld prøvde jeg å sjekke dette i fjor. Noen forlag besvarte ikke henvendelsen. Ett forlag mente det var en «bedriftshemmelighet» hvorvidt forfatterne fikk betalt.

Aschehoug stakk seg ut, for de var litt på gli: «Praksis rundt honorering av egne forfattere i lanseringsøyemed [er] noe vi bør se nærmere på».

Er det lov å la forfattere jobbe gratis? For noen år siden stilte lederen i et reklamebyrå et lignende spørsmål i økonomiavisen E24. Stadige tilbud fra studenter og nyutdannede om å jobbe gratis ble alltid avslått, «da vi mener at folk skal få betalt for å jobbe».

Spørsmålet til jobbekspertene i E24 var like fullt: Er det overhodet lov å engasjere noen for å jobbe gratis?

Jeg spurte derfor et mellomstort forlag: «Har [dere] vurdert om det er lovlig å la en forfatter uten vederlag i form av penger lese fra egen bok på en høstlansering (for eksempel)?»

Forlaget svarte: «Forfatteren får en royalty av boksalg, og promotering i forbindelse med utgivelse er i forfatterens egeninteresse.» Dette må tolkes som et nei. De har ikke tenkt på det.

Så vidt jeg vet, er gratisarbeid blant norske kunstnere et nærmest uutforsket område. Statistisk sentralbyrå forstod knapt hva det gjaldt første gang jeg kontaktet dem. Senere har jeg funnet en del tabeller på ssb.no, men ingen relevante. Jeg henvendte meg også til Skatteetaten. Fellesskapet går tross alt glipp av skatteinntekter, små eller store.

Til nå har jeg bare fått til svar at gratisarbeid blant kunstnere er «den bransjens egenart».

Gratisarbeid blant kunstnere er ikke som annet ulønnet arbeid. En tannlege kan trene datterens fotballag, en urmaker kan gå med bøsse under TV-aksjonen, men ingen av dem utøver da egen profesjon.

Norske kunstnere er gjerne spesialister innen eget fagområde, og mange har høy utdannelse. (Jeg har to doktorgrader og mer enn 30 års erfaring.)

Politikere på begge sider av gjerdet kan merke seg at behovet for hjelp fra staten ville være mindre dersom norske kunstnere ble hjulpet ut av gratisarbeidet og inn i arbeidslivet.

Vel, kunstnere kan jo bare slutte å sutre og simpelthen si nei. Det er for så vidt et godt poeng, men husk at teknikkene ovenfor danner et mønster som i dag, nesten fem år etter metoo, burde være gjenkjennelig for alle. Vi kaller det trakassering:

Parten med makt og penger definerer om arbeidet er «markedsføring» eller noe annet. Den andre parten vet: Hvis du er grei i dag, får du kanskje en gevinst i morgen. Hvis du sier nei, sier nestemann ja. Alle gjør det i din bransje. Andre gjør det uten å klage. Det er frivillig og derfor din skyld, rent moralsk. God reklame er-bra-for-deg.

Særlig teknikken det-er-jo-frivillig burde få oss til å stusse. Alle forstår at «frivillig» kan være en kompleks affære når (eksempelvis) en ung politiker på et landsmøte blir bedt med opp på rommet av en erfaren politiker med viktige verv og stor innflytelse.

Økonomisk trakassering av kunstnere, herunder forfattere, handler dels om økonomi. Hvor mye forfattere bør tjene på å skrive bøker, er en diskusjon for seg.

Men jo lettere vi aksepterer at forfattere, med noen få unntak, nesten ikke tjener noen ting på å skrive bøker, desto større burde aksepten være for at de samme forfatterne i det minste tjener anstendig på alt arbeidet de utfører i tillegg til å skrive bøker.

Likevel handler økonomisk trakassering av kunstnere først og fremst om trakassering. At så få kunstnere tør å si ifra, betyr ikke at problemet er fraværende, bare at det er et ytringsfrihetsproblem i tillegg, siden offentligheten dermed går glipp av relevante erfaringer og synspunkter.

Flere billedkunstnere jeg har snakket med, understreker hvor skamfullt det er å jobbe gratis. Det er dobbelt skamfullt fordi de innerst inne vet at de burde si ifra.

Og de kan jo bare si nei.

Artikkelen er skrevet med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.