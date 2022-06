SLITEN: – Det er fortsatt dårlig bemanning, alt for mange arbeidsoppgaver på sykepleierne, lite tid til å spise og ta pauser, og en følelse av at man ikke strekker til og ikke får gjort det man som sykepleier har utdannet seg til å gjøre.

Sykepleier (24): Vurderer å slutte etter to år

Pandemien er over. Alt er tilsynelatende tilbake til normalen. Likevel føler jeg meg utslitt, utbrent og ulykkelig.

HEDDA WISLØFF, sykepleier

Jeg er 24 år og jobber som sykepleier.

Å jobbe med mennesker har jeg alltid opplevd som givende og spennende, og etter en sommerjobb som pleieassistent i hjemmesykepleien, søkte jeg på sykepleierutdanningen.

Jeg ble ferdigutdannet i 2020, rett inn i coronapandemien.

Jeg begynte å jobbe som sykepleier på en sykehusavdeling, og etter hvert også i hjemmesykepleien i kommunen.

I to år har jeg tatt et ekstra tak, stått på og gjort en dugnadsjobb for hele Norge sammen med alle andre flotte sykepleiere.

Vi har virkelig gjort en innsats, og hatt et håp om at alt skal bli mye bedre når pandemien er over.

Likevel føler jeg meg utslitt, utbrent og ulykkelig i yrket, for det har ikke skjedd en eneste synlig endring.

Det er lite forskjell på lønningene, det blir flere og sykere pasienter, det er et stort antall sykepleiere som er sykemeldt av utbrenthet, og det er flere og flere sykepleiere som slutter.

Den applausen og takknemligheten sykepleierne fikk under coronapandemien har ikke kommet til uttrykk på noe som helst vis nå som pandemien er over.

Det er fortsatt dårlig bemanning, alt for mange arbeidsoppgaver på sykepleierne, lite tid til å spise og ta pauser, og en følelse av at man ikke strekker til og ikke får gjort det man som sykepleier har utdannet seg til å gjøre.

Selv om vi skriver avvik når det skjer uønskede hendelser som går ut over pasientene eller helsen til de ansatte, så skjer det ingen endring, for de endringene bestemmes av noen som ikke vet hvordan arbeidshverdagen og arbeidsvilkårene er.

Nå har vi ventet en hel pandemi i håp om at store endringer vil skje, og så skjer det ingenting…

Det hjelper ikke med flere studieplasser dersom det ikke blir opprettet flere stillinger.

Det hjelper ikke med flere nyutdannede sykepleiere når folk slutter etter få år på grunn av en uholdbar jobbhverdag.

Det må skje en endring, og det må skje nå!

Jeg er ingen politiker, men en sykepleier som opplever frustrasjon over at det som bestemmes ikke utgjør en forskjell for oss som jobber «på gulvet».

En helt forferdelig vakt på jobb førte til at jeg skrev dette innlegget.

Jeg skriver vanligvis ikke slike innlegg som dette, men jeg ser ikke hva annet jeg kan gjøre for å bidra til en endring av det yrket jeg virkelig er glad i, men som jeg nå etter to år vurderer å slutte i.