KROPPSPRESS: – Hele barndommen og ungdomstiden min gikk mye av sommeren ut på å stresse med hvordan kroppen min så ut, og det er ikke uten grunn, skriver kronikkforfatteren.

La folk være i fred med kroppene sine!

På samtlige bilder fra ungdomstiden har jeg redigert og retusjert kroppen min. Det angrer jeg på i dag.

GURO HELENE SØRDALEN

Da jeg var yngre kjente jeg på det kroppspresset nesten alle gjør i ungdomsårene. I tillegg til alt det, kjente jeg på en annen type kroppspress i tillegg.

For en stund siden fant jeg noen bilder av meg på stranda og i bikini som er tatt for ca ti år siden. Det ligner på meg, men det er noe vesentlig som mangler. En så viktig del av kroppen min, som jeg er ekstremt stolt over i dag.

Det at jeg har redigert bort arret mitt på samtlige bilder fra ungdomstiden gjør meg trist, men aller mest sint. Jeg blir ikke sint på jenta som står der med lav selvtillit og forvridd kroppsbilde, jeg blir sint på grunn av alt det som ligger bak.

Hele barndommen og ungdomstiden min gikk mye av sommeren ut på å stresse med hvordan kroppen min så ut.

Jeg ble nemlig nyretransplanert i 2002, og har flere arr fra operasjonene.

Jeg husker fremdeles følelsen jeg fikk, av alle blikkene og kommentarene.

Jeg var ikke mer enn åtte år da jeg opplevde den første episoden jeg husker ordentlig godt. Jeg var på ferie i Syden med familien og lekte med bestevenninnen min ved bassenget. Vi lekte havfruer, hoppet fra kanten og stod på hendene i vannet.

En jente som var på samme alder kom bort til oss, hun pekte på arret mitt og spurte hva som hadde skjedd og hvorfor jeg så sånn ut.

Før jeg i det hele tatt fikk begynt å svare kom moren hennes løpende og dro henne bort fra oss. «Nei hysj, da. Tenk om det var du som så sånn ut. Nå går vi.»

Jeg var klar til å svare, jeg. Det var jo bare et vanlig spørsmål om hva som hadde skjedd. Akkurat som man spør om hva som har skjedd når man har blåmerke på kneet, eller hvor man har kjøpt en kjole. Det var et vanlig spørsmål. Det ble til noe negativt i det moren uttrykte holdningene sine.

Det er naturlig at barn stiller spørsmål, jeg har aldri hatt noe i mot det. Men jeg har noe i mot foreldre som lærer barna sine at man ikke skal stille spørsmål og prate. Det skaper avstand og en enda større frykt for det som er annerledes.

Jeg var bevisst på at kroppen min var annerledes før det også, og jeg hadde dårlig selvfølelse med arret lenge før det. Men det er den første opplevelsen jeg kan huske, som virkelig satt seg.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var én uheldig opplevelse, men dette er gjennomgående. Jeg har ikke ord for hvor ofte jeg har opplevd kommentarer, peking og stirring.

I dag har jeg ingen problemer med å vise kroppen min, jeg er stolt av den. Men veien dit har vært lang og tøff, og jeg kjenner fremdeles tankene komme snikende innimellom.

Min oppfordring i sommer til alle med en normbrytende kropp er: Gå med det du vil, du er sexy akkurat sånn som du er.

Og en liten ting til. Annerledes er ikke det samme som dårligere.

Arret mitt er annerledes, det er ikke så mange som har et likt et, noe som gjør meg spesiell. Det er som et eget lite kunstverk på magen.

Min oppfordring til alle dere andre: La folk være i fred med kroppene sine. Vi er mennesker alle sammen.

Noen har arr, noen bruker hjelpemidler, noen har fregner, noen har føflekker, vi har forskjellig hårfarge, forskjellig hudfarge, vi har forskjellig personlighet, ulike interesser og alt dette er med på å gjøre oss til den vi er.

Bare fordi du ikke har sett noe før, betyr det ikke at det er skummelt.

Innlegget ble først publisert på Sørdalen sin Facebookside