Leder

Bruk stemmeretten!

ET PRIVILEGIUM: I dag kan alle Norges stemmeberettigede være med og avgjøre hvem som skal få lov til å styre Norge de neste fire årene.

I dag skal folket bestemme hvordan Norge skal styres de kommende fire årene. Ta del i dette, gå til valgurnene og la din stemme bli hørt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For hvert enkelt stemme teller.

Det er ikke en floskel. Det er sant. Det har alltid vært sant. Og ved årets valg er det om mulig enda mer sant.

Et levende demokrati er avhengig av at så mange som mulig deltar i det. Det er mange måter å gjøre det på. Å avgi stemme er den viktigste.

Her har vi mye å gå på.

Langt fra toppåret

Flere nordmenn stemte i gamle dager. 1965 er toppåret da 85,4 prosent av den voksne befolkningen avla sin stemme. Og den gang valgte flertallet å gjøre det slutt på tiår med Ap-styre.

I 2017, altså sist vi hadde stortingsvalg, stemte 78,4 prosent. Det er fortsatt mange, men ikke mange nok.

Særlig fordi tallet legger skjul på de gruppene som ikke bruker stemmeretten sin like ofte.

De med lavere utdanning, de unge, særlig unge menn, og folk med innvandrerbakgrunn.

De som ikke stemmer

Ingen stemmer mindre enn innvandrere og barn av innvandrere. Litt over halvparten i denne gruppen stemte ved siste stortingsvalg. Ved kommunevalg er deltagelsen enda lavere.

Dårligst er valgdeltagelsen hos folk med bakgrunn fra Asia og Afrika. Dette er også den største stemmeberettigede innvandrergruppen i Norge. Det gjør det til et demokratisk problem.

Men alt er ikke mørkt. Ved siste valg var det en svak økning.

I dag kan denne økningen forsterkes. Og kanskje har klimaspørsmålet også ført til økt mobilisering blant de unge. Det vil i så fall bedre representasjonen og styrke det norske demokratiet.

Og ikke minst bidra til å avgjøre valgresultatet.

Noen få kan avgjøre

Alt tyder på et regjeringsskifte. Samtidig er det spådd at både Rødt, MDG, KrF og V kommer til å havne over sperregrensen. Enkelte steder er marginene ørsmå.

Det er snakk om et fåtall stemmer som kan vippe et parti ut eller inn av Stortinget. Som kan avgjøre om det er Jonas Gahr Støre (A) som får styre med SV og Sp, eller om han blir tvunget til å samarbeide med partiene han helst ikke vil samarbeide med, altså Rødt og/eller MDG.

Eller om det er Erna Solberg som overrasker alle og blir sittende slik hun har gjort i åtte år.

Et privilegium

Det hevdes gjerne at stemmeretten er en borgerplikt. At det er et moralsk ansvar hvert enkelt borger av et demokrati skal bære.

Ofte hører man også at de som ikke stemte ved valget, ikke har grunn til å klage i etterkant dersom de skulle være misfornøyde med tingenes tilstand.

Men å avgi stemme er ingen formell plikt. Ikke her i Norge. Vi står fritt til å la være om det er det vi ønsker. Enten fordi vi ikke kan, eller fordi vi ikke vil.

Men tenker mange nok slik får vi et dårligere, mindre representativt demokrati.

Å stemme er et av de få privilegium alle kan nyte. Uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Det bør vi feire. Og vi gjør det best ved å avgi stemme. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan.