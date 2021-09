Kommentar

Dyrt blir det, uansett - derfor trenger vi Jens

Av Hanne Skartveit

HURDALSJØEN (VG): Enten Jonas Gahr Støre blir statsminister i en regjering med ett eller to eller tre partier, blir det dyrt for oss skattebetalere. Derfor bør Jens Stoltenberg bli ny sentralbanksjef.

De rødgrønne fortsetter sine sonderinger ved Hurdalsjøen Hotell over helgen. Det er liten grunn til å tro at det som skjer her, vil føre til at vi får en mer ansvarlig økonomisk politikk - etter åtte år med Erna Solberg-regjeringens voldsomme pengebruk. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil antagelig også komme til å bruke oljepenger til å smøre samarbeidet med de to partiene han ønsker inn i sin regjering, SV og Senterpartiet.

I tider med svak politisk styring over økonomien, trenger vi en sterk sentralbanksjef. Når det politiske systemet klarer å føre en ansvarlig økonomisk politikk, er en sterk sentralbank mindre viktig.

Oljefondets styreleder

Stortinget vedtar statsbudsjettet, og har ansvaret for statens pengebruk, for inntekter og utgifter. Det er dette som kalles for finanspolitikken. Norges Bank skal bidra til økonomisk stabilitet, gjennom den såkalte pengepolitikken. Det innebærer særlig å bestemme renten. Sentralbanken skal sørge for at det er nok penger i omløp til at økonomien vokser, men ikke så mye at økonomien løper løpsk.

Dagens sjef for Norges Bank, Øystein Olsen, går etter planen av i februar neste år. Jens Stoltenberg har jobben som Natos generalsekretær frem til september, syv måneder senere. Hans etterfølger blir antagelig valgt på et Nato-toppmøte i Madrid allerede til våren.

Jens Stoltenberg bør bli Norges nye sentralbanksjef.

Vår sentralbank, Norges Bank, har gjennom de siste tiårene fått en ny, formidabel oppgave. Oljefondet ligger under banken, og sentralbanksjefen er fondets styreleder. Denne rollen krever enda mer av en sentralbanksjef enn det tidligere sjefer har måttet leve opp til. Både når det gjelder innsikt i økonomi og internasjonale forhold, og evne til å bygge tillit.

Et politisk dyr

Jens Stoltenberg er handlingsregelens far. Denne regelen setter rammene for hvor mye penger politikerne kan ta ut av Oljefondet hvert år. Stoltenberg er nesten manisk opptatt av budsjettdisiplin, av å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Og han nyter bred tillit, både internasjonalt, langs hele det politiske spekteret i norsk politikk, og blant folk flest.

I tillegg til å være et politisk dyr, er Stoltenberg en sosialøkonomisk fagnerd. Den som savner samtaletemaer i møte med den tidligere statsministeren, kan snakke om budsjettbalanse og handlingsregelen. Han har fortsatt permisjon fra forskerstillingen i Statistisk Sentralbyrå. At han ikke har sagt opp denne jobben sier kanskje noe om at han fortsatt har hjertet sitt i dette fagområdet. For Stoltenberg kan sirkelen være sluttet, dersom Norges Bank blir hans neste arbeidssted.

SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fortsetter sine sonderinger over helgen.

Om han selv ser for seg å gå inn i en slik stilling, er et åpent spørsmål. Jens Stoltenberg sier alltid at han er mest opptatt av det han holder på med i øyeblikket. Nå er det Nato. Men om han blir bedt om å ta jobben i Norges Bank, vil det være rart om han ikke vil vurdere det.

Mye kan gå galt

Oljefondet har båret Norge gjennom coronaen. Det har vokst seg større enn noen trodde - eller våget å håpe på. Egentlig er det ikke så lenge siden vi begynte å spare i fondet. Den første kronen ble satt inn i 1996. Mye kan fortsatt gå galt. Fryktelig galt. Det finnes få, om noen, eksempler i verdenshistorien på nasjoner som brått har fått stor rikdom, og som har klart å bevare disse rikdommene gjennom flere generasjoner.

Det sies ofte at tredje generasjon skusler bort familieformuen, fordi barnebarna til grunnleggeren tar pengene for gitt, og ikke forstår og anerkjenner innsatsen som ligger bak. Kanskje er det på samme vis med vår felles nasjonale formue.

Det er vanskelig å se for seg hvordan en ny regjering skal klare å holde seg innenfor de rammene som er lagt for hva Norge har råd til å bruke over offentlige budsjetter i årene fremover. Det gjelder enten møtene på Hurdalsjøen ender med en mindretallsregjering som må forhandle frem kostbare kompromisser i Stortinget. Eller med en flertallsregjering som må finne frem til dyre løsninger bak lukkede dører.

De tre partiene har alle kommet med omfattende løfter. Men det aller meste av de nye pengene som blir tilgjengelige de neste årene, vil gå til å møte eldrebølgen. Det blir lite igjen til annen moro.

Holde Tangen i ørene

En sentralbanksjef hverken kan eller skal overprøve de demokratisk valgte politikerne. Selvfølgelig ikke. Men Norges Bank er en viktig del av den samlede økonomiske politikken. Og særlig med den rollen for norsk økonomi som Oljefondet har fått, er det avgjørende at vi setter en av våre aller beste til å lede styret for fondet.

Den som overtar som ny sentralbanksjef, blir også styreleder for Oljefondsjefet, og fondets sjef, Nicolai Tangen.

Det innebærer blant annet å holde den nye oljefond-sjefen, Nicolai Tangen i ørene, dersom har blir for ivrig etter å markere seg. Og det handler om å beskytte fondet mot alle dem som ønsker at Oljefondet skal spille en mer aktiv, politisk rolle, for eksempel i klimakampen.

I mange tilfeller vil det være riktig å vri Oljefondets investeringer i klimavennlig retning. Men da må det være fordi dette er i tråd med fondets strategi, og fordi det sikrer avkastning, på kort eller lang sikt. Oljefondets jobb er å skaffe inntekter til staten. Det er disse inntektene, ikke selve fondet, som skal brukes for å oppnå politiske mål.

Står solid på egne ben

Jens Stoltenberg ruver i nyere norsk politisk historie. Spørsmålet er om Støre har lyst til å bringe ham tilbake i en sentral stilling i norsk samfunnsliv. Dagens Ap-leder trenger ikke frykte å havne i skyggen av Stoltenberg. Det har han ingen grunn til. Støre har vokst seg inn i rollen, og har fått en trygghet og en autoritet på egen kjøl. Støre står solid på egne ben nå.

Den som blir ny finansminister, får en usedvanlig tøff jobb. Uavhengig av partitilhørighet, vil Norges neste finansminister trenge all tilgjengelig hjelp for å bringe norsk økonomi trygt og ansvarlig gjennom de neste fire årene. Da kan det være nyttig med en Jens Stoltenberg på toppen av Norges Bank.