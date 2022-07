22. JULI: – De alvorlige og vidtrekkende konsekvensene terrorangrepet fikk forplikter oss til å gjøre alt vi makter for å forebygge at noe lignende skjer igjen, skriver Hadia Tajik.

Hva lærte vi av 22. juli?

Elleve år senere lever vi fortsatt med påfallende mangler i opprydningen etter det verste angrepet på norsk jord i fredstid. De største svakhetene ligger i tomrommene mellom etatene, og vår evne til å ta hatet på alvor før det fører til vold og drap.

HADIA TAJIK, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

De målretta angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF-erne på Utøya den 22. juli 2011 var en nasjonal katastrofe. 77 ble drept, flere fikk alvorlige skader og svært mange lever med psykiske senvirkninger. Foreldre som ikke fikk barnet sitt hjem fra sommerleir i live kjenner savnet etter dem hver dag.

De alvorlige og vidtrekkende konsekvensene terrorangrepet fikk forplikter oss til å gjøre alt vi makter for å forebygge at noe lignende skjer igjen.

Vi må særlig jobbe langs tre spor: Bedre beredskap, sterkere forebygging og vår evne til å møte hatefulle og antidemokratiske holdninger.

På ingen av områdene er vi ferdige. Vi har så vidt begynt.

De største svakhetene ligger i tomrommene mellom etatene, og vår evne til å ta hatet på alvor før det fører til vold og drap.

«Vi må se bakover for å kunne se framover», står det i amerikanernes kommisjonsrapport etter terrorangrepene mot World Trade Center og Pentagon 11. september 2001. Det er sant for oss også.

«Det som skilte det som gikk godt fra det som gikk dårlig var knyttet til ‘holdninger, kultur og lederskap’», skrev Gjørv-kommisjonen, som evaluerte beredskapen etter 22. juli. Dette har senere blitt fulgt opp med en rekke tiltak.

Likevel viste evalueringen etter terrorangrepet 10. august 2019, der 17 år gamle Johanne ble drept og muslimer i Al-Noor Moskeen ble angrepet, noen påfallende svakheter: PST ville at Oslo politidistrikt skulle skaffe mer informasjon om han som senere ble gjerningspersonen bak angrepet. Oslo politidistrikt oppfattet ikke at de fikk den beskjeden. «Saksbehandlingen etter PSTs forespørsel til OPD var preget av et noe uavklart forhold mellom PST og OPD når det gjelder hva slags roller og ansvar de to organisasjonene har i denne typen saker», skrev evalueringsutvalget etterpå.

Ferieavvikling i PST gjorde at en forhøyet trusselvurdering knytta til høyreekstreme angrep ikke ble formidlet til offentligheten, og heller ikke til moskeene før høytiden Eid ul-Adha.

Da angriperen kom med våpen, vernevest, hjelm og kamera, var det to muslimske besteforeldre som la angriperen i bakken inne i moskeen, og bidro til å forhindre at flere liv gikk tapt.

Nå skal angrepet utenfor London pub 25. juni der to ble drept bli evaluert. Allerede har konstituert PST-sjef Roger Berg erkjent at PST og Oslopolitiet ikke hadde tilstrekkelig lik forståelse av trusselbildet i tida etter angrepet. Det er en styrke at denne erkjennelsen kommer tidlig. Det vitner om vilje til læring.

Men det er en åpenbar svakhet at rutinene for informasjons- og kommunikasjonsdeling mellom sikkerhetstjenesten og hovedstadens

politidistrikt fortsatt er mangelfullt.

Med dette bakteppet er det påfallende hvordan de politiske debattene om beredskap ofte handler mest om struktur: Antall tjenestesteder og hvor de skal ligge, og i mindre grad om klare ansvarslinjer, ledelse og organisasjonskultur.

Dette er det nok flere årsaker til. Struktur er mer konkret og lettere å ha meninger om. Manglende fokus på kultur kan lett bortforklares

med «kultur uansett ikke kan vedtas». Nei. Men kulturer kan formes, og ledelse starter alltid på toppen.

Vår evne til å forebygge ekstremisme er et påfallende svakt punkt i oppfølgingen etter 22. juli. Siden da har vi opplevd bølger av fremmedkrigere, vokst opp i Norge, som har dratt for å dø og drepe i Syria i den voldelige islamismens navn. Norge skal til og med være blant landene i Europa med flest borgere som har deltatt som fremmedkrigere der, sett opp mot eget folketall.

Hvorfor klarer vi ikke å avverge denne rekrutteringen til ekstremisme? I flere tilfeller har til og med bekymrede ansatte i barnevern, skole eller helsevesen forsøkt å ta tak.

Det er noe av grunnen til at regjeringen nå har satt ned en ekstremismekommisjon. Den skal også ta for seg enkeltsaker der personer har brutt terrorbestemmelser i straffeloven. Formålet er å se på hvordan «svikt kan oppstå i og mellom ulike etater, sektorer og nivåer», og å skape

rom for snakke uten at de som sitter på erfaringene risikerer å påføre seg selv eller andre rettslig ansvar for svikten.

Jeg tror det er helt nødvendig for å få til den åpenheten som trengs. Bare slik kan vi virkelig lære.

MARKERING: 22. juli-markeringen i 2010, ti år etter terrorangrepet.

Jeg har selv operert med en svært liberal forståelse av hva ytringsfriheten skal kunne romme. Det innebærer for min del at jeg tidligere har gått mot PSTs ønske om å forby forherligelse av terrorhandlinger. Ytringer som ikke er oppfordringer til eller trusler om vold, mener jeg fortsatt at ikke skal forbys, uansett hvor grove, krenkende eller smertefulle de kan være.

Tidligere har resonnementene mine stoppet der.

Men det holder ikke lenger. Vi må snakke om hva vi fyller vår offentlighet med og hvordan vi møter usanne og konspiratoriske utsagn.

I fjor advarte PST mot at ekstremister bruker ulike strategier for å oppnå målet om samfunnskollaps. Vold er bare ett av virkemidlene.

Noen av dem velger volden strategisk bort. De vil heller påvirke befolkningen kulturelt og intellektuelt, med formål om å skape oppslutning mot mangfold og flerkultur. Volden kommer senere, når de har skapt legitimitet for den. «Metapolitikken bruker demokratiske prosesser for å fremme illiberale og antidemokratiske verdier. Således utgjør strategien en trussel mot det liberale demokratiets sentrale verdier som kulturelt og religiøst mangfold», skrev PST.

Makter vi i å ta PSTs tydelige advarsel innover oss? Eller skjer glidningen i hva vi aksepterer av virkelighetsfjerne, usanne og konspiratoriske utsagn så sakte at vi ikke merker hva som har skjedd før det er for sent?

Faren er stor for at vi helst debatterer det fysiske og konkrete, som operasjonssentraler og tjenestesteder. Og i for liten grad det som er vanskeligere å måle: Tomrommet mellom etater som forsøker å dele informasjon. Temperaturen og konsekvensene av den offentlige debatten.

Evnen til å se og ta tak i mennesker på vei inn i ekstreme miljøer.

Vi må se bakover for å kunne se fremover. Når vi elleve år senere fortsatt ser så sentrale mangler, blir det enda viktigere at debatter om læringen etter 22. juli ikke bare forbeholdes den 22. juli.