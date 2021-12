Leder

Svært aktuell fredspris

ÅRETS VINNERE: Maria Ressa og Dmitrij Muratov på pressekonferanse i Nobelinstituttet.

I dag mottar Maria Ressa og Dmitrij Muratov Nobels fredspris for sitt forsvar for presse- og ytringsfriheten. På en pressekonferanse talte de med mot og overbevisning om hvor viktig denne kampen er.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ressa og Muratov kommer fra Filippinene og Russland, to land som rangeres som nr. 138. og 150. blant 180 land på pressefrihetsindeksen som Reportere uten grenser (RSF) står bak. I verste fall kan journalister bli drept for å fortelle sannheten.

En dyster påminnelse om dette er at en tidligere kollega av Ressa, Jesus Malabanan, onsdag ble skutt og drept i Filippinene.

Ingen er pågrepet for drapet, men Malabanan skal ha mottatt drapstrusler. Han har blant annet dekket myndighetenes særdeles brutale krig mot narkotika.

les også En pris til demokratiets portvoktere

De siste ti årene er 33 journalister drept i Ressas hjemland. I Russland er seks av journalistene i Muratovs avis Novaja Gazeta blitt drept i samme periode.

I store deler av verden er ytringsfriheten under hardt press, eller helt fraværende. Verst er situasjonen i land som Kina, Iran og Saudi-Arabia. Bare tre land rangerer lavere enn Kina på RSFs liste. Men også i demokratiske land angripes pressefriheten.

USA er bare på 44. plass når det gjelder pressefrihet i verden. RSF opplyser at i Donald Trumps siste år som president ble nesten 400 journalister overfalt og mer enn 130 varetektsfengslet.

I fire år kalte Trump journalister for folkefiender. Slik ville han skape mistillit til uavhengige og kritiske medier. Mange ledere følger hans oppskrift.

les også Viktig pris i rett tid

Særlig Ressa, som leder den digitale nyhetstjenesten Rappler, snakket engasjert og innsiktsfullt om utfordringene med å drive faktabasert nyhetsformidling i en tid med store teknologiske omveltninger.

Internettgigantene bruker metoder fra markedsføringen for å formidle nyheter. Når algoritmene favoriserer sterke følelser spres løgner, sinne og hat i sosiale medier.

Ressa og Muratov får prisen på vegne at alle journalister som utøver sitt arbeid under krevende og farlige forhold.

Men leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, la også vekt på at dette er en pris som understreker betydningen av troverdig informasjon i en tid med så mye desinformasjon og propaganda. Dette er en svært aktuell pris og den går til to verdige vinnere.