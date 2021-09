Leder

På randen av katastrofe

ADVARER: Finansminister Janet Yellen sier at USA står overfor en økonomisk katastrofe om ikke gjeldstaket heves.

Hvis ikke de folkevalgte blir enige må USA på fredag stenge offentlige kontorer. Og hvis ikke Kongressen hever gjeldstaket vil USA om vel to uker ikke lenger være i stand til å betjene statsgjelden.

Det siste har aldri tidligere skjedd. USA har alltid betalt sine forpliktelser. Da Donald Trump var president ble gjeldstaket hevet tre ganger, med støtte fra republikanere og demokrater.

Men nå pågår det et høyt partipolitisk spill i Washington, D.C. Republikanerne stemte denne uke mot et budsjettforslag som ville ha finansiert driften av statsapparatet etter 30. september. Forslaget inneholdt også at gjeldstaket ble hevet.

Finansminister Janet Yellen ber de folkevalgte om å heve gjeldstaket for å unngå det hun kaller en katastrofe. Sentralbanksjef Jay Powell advarer mot alvorlige skadevirkninger.

Hvis ikke staten er i stand til å innfri sine forpliktelser vil det ikke bare få store negative følger for amerikansk økonomi og finansmarked, men også for verdensøkonomien.

Det er vanskelig å ta inn over seg de mulige konsekvensene av at verdens største økonomi og mektigste nasjon kan komme i en situasjon der statsgjelden misligholdes. Bare av den grunn vil krisen sannsynligvis bli avverget i 11. time.

Ingen ønsker å bli sittende igjen med skylden hvis dette går galt. Men enn så lenge fortsetter det politiske spillet på randen av katastrofen i et dypt splittet USA.

Svært mye står på spill, ikke minst for Biden. Dette er kritiske dager for hans økonomiske reformprogram.

Presidenten ønsker å få endelig vedtatt både en stor infrastrukturpakke og de mest omfattende sosiale reformene på flere tiår. Det vil koste flere tusen milliarder dollar. Biden vil øke skatten for de rikeste og dessuten høyne selskapsskatten for å betale for reformene.

Republikanerne mener USA ikke har råd til å gjennomføre Bidens planer. De gikk imidlertid med på å vedta skattekutt og øke statsgjelden i de fire årene Trump var president.

Republikanerne sier at de ikke ønsker at statlige kontorer stenger eller at gjelden blir mislighold. Men de vil stikke kjepper i hjulene for at Biden får vedtatt sine reformer. De bruker anledningen til å påføre Biden et nederlag.

Det er ventet at USA når grensen for hvor mye staten kan låne i midten av oktober. Da må en løsning være på plass.

Både republikanere og demokrater har ansvaret for at USAs gjeldsbyrde har økt kraftig de to siste tiårene. Å øke gjeldstaket har tidligere vært en formalitet. Nå er det blitt en bitter og polariserende kampsak. Det kan sette amerikansk og internasjonal økonomi i spill.