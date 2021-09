Kommentar

Gå ut og klem en venn!

Av Shazia Majid

KLEM EN KOLLEGA: Slik helseminister Bent Høie (H) klemte statsminister Erna Solberg (H) da de annonserte at Norge var åpen igjen før helgen.

Pandemien tok fra oss mye. Vi må ta det meste tilbake. Særlig klemmingen.

Da vår måte å leve på opphørte i mars i fjor, visste vi ikke hva vi hadde i vente. Og godt er det. Men en ting bar bud om harde tider. At det ikke lenger var lov å klemme.

Ingen hadde rukket å skrive det ned med penn på papir, men vi visste det alle sammen. Vi måtte holde oss unna de vi var glad i. Fordi vi var glade i dem.

Bare ni dager etter at Norge stengte ned 12. mars 2020, skrev jeg på Facebook: «Jeg er en klemmer, jeg savner å klemme. Covid-19 er skitt!»

En svunnen tid

Jeg la ved fire gruppebilder, alle fra knappe halvåret før pandemien.

Et med meg og mine barndomsvenninner tett i tett på grusen på The Mall i London. Et med meg og mine to barn kinn til kinn.

Et med mine 11 nærmeste VG-kolleger, på tur til journalistikkonferanse i Hamburg, skviset sammen for å passe inn i samme selfie.

Og et med kolleger i Oxford i England, som jeg måtte forlate i all hast da grensen ble stengt for utlendinger. Og familien min leste det som at heller ikke en nordmann fikk lov til å komme inn i landet. Og jeg bestilte flybilletter med både SAS og British Airways for å være sikker på å få landet på Gardermoen 17. mars.

Hudsulten som gnaget

Rystet av den plutselige omveltningen, og uten verktøy til å håndtere unntakstilstanden ble jeg, og mange med meg, fratatt lindringen som ligger i en klem fra noen du er glad i.

Jeg landet i Norge og kunne ikke løpe til mammas fang for å få trøst.

En drøm var meg blitt fratatt.

Slik så mange drømmer gikk i knas for så altfor mange. Studier, bryllup, dåp, 50-årslag – alt som er fint med livet.

Ettersom pandemien og hverdagen passerte oss i sakte revy i uker og måneder etterpå ble hudsulten for noen et gnag som aldri gikk bort. Et gnag som åpnet dører til noe mørkere.

Jeg ser deg

Et vanskelig liv man hadde holdt i sjakk gjennom den tilliten og nærheten som ligger i en klem fra en kollega, en bestemor, en venn, eller en nabo.

Jeg ser deg, sier klemmen. Jeg liker deg. Bryr meg om deg. Du er en del av min flokk.

Dette var kanskje den eneste bekreftelsen, eneste kroppskontakten de hadde hatt. Nå var den fratatt.

I dag er det lett å glemme hvor vi har vært.

Desperasjonen etter å klemme mor, men tanken på at det i verste fall kan ta livet av henne. I 14 måneder kunne jeg bare se, men ikke røre, min egen mor. Det var rett og slett uutholdelig. For meg, men mest for henne. Hun som var mer isolert enn noen av oss andre i en stor familie. Hun som var den jeg hadde lært klemming fra.

LIVSVIKTIG: Dette bildet av Agnar og geriatrisk sykepleier Sigrid Anker Vik Thomassen er fra mars i år. Da Utsira I Rogaland var en av landets 13 kommuner som fortsatt var smittefrie.

Klemmen og livet

Det gikk mot grunnleggende instinkter. I en tid hvor vi trengte å hamstre klemmer, mer enn vi trengte å hamstre dopapir og gjær.

Det er ikke akkurat rakettforskning. Men om noen likevel trenger empiri for å la seg overbevise:

Klemmer reduserer mellommenneskelige konflikter. Noen ganger før de rekker å oppstå. En god klem bedrer immunforsvaret, bedrer barndom og alderdom, gjøre hjertet godt og senker blodtrykket. For ikke å snakke om klem og psykisk helse.

Anti-klemmerne

Derfor må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår når det ene kule mennesket etter det andre har feiret gjenåpningen med å ha seg frabedt klemming, til og med håndhilsning.

Jeg kan forstå at enkelte av oss har funnet mye glede i lite omfavnelser. Det er absolutt lov.

Særlig er det lov for de av oss som har en frykt for å bli smittet med coronaviruset. Folk er forskjellig. Det skal være stor takhøyde for ulikhetene, at noen er utadvendte, andre er introverte. Noen er sosiale, andre ikke. Noen trenger mindre kroppskontakt enn andre.

Men vi må jo gjør klemming stort igjen.

Et kontaktløst samfunn kan umulig være det vi skal ta med oss videre fra pandemien? I en tid som er blitt betegnet som ensomhetens århundre.

Vi trenger flokken mer enn noen gang. Og den flokken er større enn våre aller nærmeste. Større enn kohorten. En trenger å bli sett og bekreftet av de en omgås ofte eller daglig. Det er gjerne kolleger og andre slike folk, mer enn det er bestemoren.

Det handler om det sosiale limet. Jeg blir fortalt at det er alkoholen som er det sosiale limet. Men for oss som er avholds, er det gjerne klemmen du får når du kommer og går fra festen, som er det sosiale limet.

Ikke ta fra oss den. Det er vanskelig nok som det er.

CORONA-KLEM: En måned etter at Norge stengt ned i fjor vår, var det slik Elias Alstad ved Nordstrand Steinerskole klemte sin lærer Maria Gystad.

Et viktig forbehold

Men altså, det er ikke fritt frem.

Ingen skal bli påtvunget en klem, eller annen fysisk kontakt. Særlig ikke fra ukjente og perifere kjente. Det er viktig å lese signalene. Pandemi eller ikke.

Det var mye klabb og babb i helgen. En hånd som ble hengende i luften, en klem som ikke ble gjengjeldt. Eller det motsatte, en omfavnelse som uteble.

Vi famler litt, nå i startgropen. Som å komme ut av en tunnel, og venne seg til lyset.

Men mitt inderlige håp er at vi ser lyset. At kleinheten er forbigående. At vi skal tilbake dit vi kom fra.

At flere gjør som jeg gjorde forleden. Går bort og sier det som det er. Jeg har ventet i 18 måneder på å gi deg en klem. Kan jeg få gi en klem? Og så få verdens fineste klem tilbake.

Det er jo det klemmen egentlig er. En gjensidig gave. Til folk du liker.

Hvem skulle tro at klemming skulle bli en luksus. Det er en luksus jeg unner alle. Derfor: Gå ut og klem en venn. Vi er endelig frie!