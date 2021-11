Kommentar

Å stikke hånden ned i rykende sodd

Av Hans Petter Sjøli

INNFLYTTER-TRØNDER: Stig Jakobsen, redaktør i lokalavisen Nidaros. Her presentert i en (langt) yngre utgave.

Nordlending og nybakt lokalavisredaktør i Trondheim, Stig Jakobsen, har mildt sagt ertet på seg en hel landsdel etter sitt frontalangrep på den såkalte «trønderrocken». Men som trønder vil jeg si: Han har et poeng!

«Denne lungesykdommen fra Namsos, som gjør at folk synger som om de er ved siste stadiet når de gjør sitt fornødne ...»

«Trenger vi egentlig denne musikalske ufesken trønderrock?»

«Musikkens Eddie «The Eagle» – Åge Aleksandersen.»

Dette er faktiske sitater fra redaktør Stig Jakobsens allerede bannlyste kommentar i Trondheimsavisen Nidaros. Om jeg ikke visste bedre, ville jeg trodd at herr Jakobsen for tiden syslet med tanken om å begå harakiri. Å gå løs på tørre nevene på den trønderske festkulturens fremste attributt ved siden av heimert og tynnkaffe er så dumdristig og, ja, sykt, at det er knapt til å fatte. Vil han seg selv så vondt?

Det er som om en nyslått redaktør i Bergensavisen med tjukktusj skulle gått til frontalangrep på Jan Eggum og Stian Blipp, eller at Sunnmørspostens nytilsatte toppsjef skrev en lederartikkel der hen fastslo at Terje Sporsem er like festlig som Aleksandr Lukasjenko.

For et mot! For en ... idioti!

Og sannelig har han fått høre det. En etter en har de kommet på banen, trønderne, og sablet ned stakkars Jakobsen, og aller helst ville de nok ha satt ham i isolasjon på Munkholmen til evig tid, eventuelt sperret ham inne i en av gruvegangene på Røros.

Selv hadde nok Jakobsen foretrukket begge disse straffemetodene fremfor å bli tvunget til kun å høre på DDE og Chand Torsvik til evig tid, men det er nå så. Han har uansett ikke gjort det enkelt for seg i fortsettelsen.

Jakobsens kardinalsynd er at han ikke forstår at det langt på vei er umulig å skille mellom Trondheim og Trøndelag. Han ønsket nok å fri til urbane trondhjemmere og grave en slags grøft mellom storbyens sofistikerte smak og utkantenes mer, eh, rettlinjede tilbøyeligheter. Men sånn er ikke Trøndelag. Hainn Åge er like svær i Trondheim som han er på Namsos eller på Hitra. Og Rosenborg er (var?) en like sentral trøndersk identitetsmarkør enten man lever livet sitt på aller øverste Singsaker eller på Vellamelen, aller innerst i Beitstadfjorden.

Trønderne er nemlig nasjonalister av rang. Aller helst ville de hatt et eget land. I motsetning til bergenserne, som ser på byen sin som en dannelsens øy i et ellers uopplyst strileomland, er det få utenfor de virkelig kondisjonerte kretser i Trondheim som føler avsmak for resten av den trønderske nasjonen. Trondheim er i norsk sammenheng utvilsomt en storby, men har gjennom flere tiår utviklet seg i en så folkelig og usnobbete retning at man får følelsen av at den trivelige byen langsmed Nidelven er som en monumentalversjon av ditto trivelige klyngetun som Kolvereid eller Kyrksæterøra. Sånn går det når byens rikeste mann ser ut som om han spiller orgel i Four Jets.

Dette forsto ikke Jakobsen da han gikk til angrep på trønderrocken, og nå svetter han nok mer enn hele Rosenborg-troppen har gjort gjennom hele årets sesong. Stakkars mann.

All that aside, som vi sier vi som har forflyttet oss til Østlandet, så har han jo et poeng, da, han Stig. For denne trønderrocken – hainn Åge, hainn Tysland, hainn Rotmo, hainn Ingebrigtsen og hainn Flakne, deinn derre Brøndbo-klanen, hainn Chand – er virkelig ikke musikk for det trente øre, for å si det sånn. Selv er jeg så musikkinteressert og -opptatt at det nesten har gått på bekostning av min rolle som oppdrager av fire avkom. Jeg er altetende, som det heter, og lytter (snikskryt-varsel!) med like stor interesse og innlevelse på Rachmaninovs andre symfoni som jeg gjør når jeg lar John Coltranes mer utflytende blås mose øregangene. I popsammenheng hører jeg heller på Bee Gees og Pet Shop Boys enn på jordnær amerikansk bilstereorock, og aller øverst regjerer popmozarten Jimmy Webb, som nesten ingen andre har et nært forhold til, bortsett fra tidligere kollega Eirik Mosveen og (muligens) et par til.

Men trønderrock? Aldri.

Jeg prøvde meg på den siste platen til Åge, den som har fått så mye skryt og kjærlighet fra anmelderstanden, og jo da, ved første og andre gjennomlytting fikk jeg (overraskende og gledelig) en viss fot. Men etter hvert dalte interessen, og jeg innså stille for meg selv at heller ikke denne økte min forståelse for trønderrockens bestefar og hedersmann, og hans utvilsomme gjennomslagskraft i min egen etniske kohort, og vel så det.

Men for trøndere flest er Åge mannen som inspirerte Springsteen, ikke omvendt. Åge ruver. Han er øntøtsjable. For å si det med den franske sosiologen Bourdieu: Åges storhet er doxa i Trøndelag.

DDEs storhet er kanskje ikke like uomtvistelig, men selv trondhjemmere med mastergrad fra jazzlinja på NTNU og/eller stambord på Café Ni Muser holder det eventuelle DDE-hatet sitt mest mulig for seg selv. Selv er jeg litt mer forsonlig overfor sliteren Terje Tysland, som iallfall har en slags nervøs sjarm, og det største talentet blant trønderrockerne, Hans Rotmo, har, iallfall før han ble radikal i den andre retningen enn den han pleide, skrevet et par-tre sanger som har anstrøk av kunstnerisk geni over seg.

Men det er nå min høyst subjektive og personlige mening, da, og selv om jeg vet at det tiskes og hviskes over trønderske kaffebord om at denne særegne musikksjangeren kanskje har sine skavanker, så blir trønderne kollektivt grinete særlig når folk utenfra går til angrep på den trøndersk-nasjonale kulturskatten som alle er så glade i – iallfall på lokalet, etter et beger eller ti.

Så han Stig har en stri tørn foran seg.

Muligens undertegnede også.