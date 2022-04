Kommentar

Dramaet i virkelighetens «Borgen»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

I tv-serien «Borgen» vikles Grønland inn i stormaktenes jakt etter olje. I virkeligheten er det vel så mye landets mineraler de kjemper om.

I tv-serien «Borgen» vikles Grønland inn i stormaktenes jakt etter olje. I virkeligheten er det vel så mye landets mineraler de kjemper om. Paradoksalt nok kan mangel på gruvedrift og metall i Europa gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

Den danske tv-serien «Borgen» er blitt noe så usannsynlig som en seersuksess som tar oss med på innsiden av en regjering og en politisk redaksjon. Samspillet mellom politikere, kommentatorer og politiske journalister kunne potensielt blitt underholdning for svært spesielt interesserte, men er blitt en stor snakkis både i og utenfor Danmark.

En solid dose intriger, begjær, komplekse personligheter og ikke minst den karismatiske hovedpersonen Birgitte Nyborg hjelper nok på populariteten.

.I sesong fire er handlingen lagt til Grønland. Et stort oljefunn blåser liv i landets store drøm om å løsrive seg fra Danmark, men alt er ikke så vel.

Med på kjøpet for å oppnå økonomisk selvstendighet følger både klimautfordringer, sårbar natur i arktis, urfolkrettigheter og problematisk tilstedeværelse fra stormaktene Kina, USA og Russland.

Grønlands rike naturressurser - og strategiske beliggenhet, er det mange som vil ha kloa i. Men ikke nødvendigvis bare oljen.

Mandag kom en ny rapport som er en kraftig påminner om hva kritisk mangel på metaller betyr. Gruvedrift høres kanskje forurensende og gammeldags ut, men det som gjemmer seg i fjellene er helt nødvendig for å nå det grønne skiftet.

Sjeldne mineraler og jordarter er nemlig viktige ingredienser i produksjon av kraftige magneter og elektronikk, som brukes blant annet i smarttelefoner, elbiler, solceller, vindturbiner og hydrogenteknologi.

Rapporten, som er laget av det belgiske universitetet KU Leuven på oppdrag for bransjeforeningen Eurometaux, synliggjorde behovet for produksjon av metaller som litium, kobolt, aluminium og silisium. Høye energipriser og Russlands invasjon i Ukraina har i tillegg ført til kraftig prishopp og bekymring for leveranser i metallmarkedet.

Rapporten synliggjorde behovet for produksjon av metaller som litium, kobolt, aluminium og silisium. Dette er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi skal ikke mer enn et år tilbake før verdens øyne var stivt festet på valget i Grønland. Det handlet nok lite om en plutselig interesse for det grønlandske lokaldemokratiet, men desto mer om landets naturressurser.

Strid om det australske gruveselskapet Greenland Minerals skulle få utvinne sjeldne jordarter fra Kvanefjell på Grønlands sydspiss hadde ført til at regjeringen ble oppløst og måtte skrive ut nyvalg. Som i tv-serien «Borgen» var det nettopp et kinesisk selskap som hadde kjøpt seg inn i det australske gruvelselskapet.

Det venstreorienterte partiet, Inuit Ataqatigiit, vant forøvrig valget på sin motstand mot gruvedrift. Kritikerne fryktet at giftige og radioaktive stoffer som uran ville forurense naturen: «Vi har levd her i tusenvis av år. Vi skal ikke levere videre et forurenset land».

Australierne måtte forlate Grønland, men interessen er ikke forsvunnet av den grunn.

USA, Kina og Russlands interesse for Grønland og de arktiske områdene handler selvsagt om den strategiske plasseringen, som gradvis blir mer sentral når isen smelter. «Den polare silkeveien» kan forkorte sjøreisen betydelig sammenlignet med Suezkanalen.

Strid om utvinning av sjeldne jordarter fra Kvanefjell på Grønlands sydspiss førte til at regjeringen ble oppløst og måtte skrive ut nyvalg.

Grønland har også vist seg rik på sjeldne jordarter og mineraler som er helt avgjørende i den teknologiske utviklingen. De er ikke bare råstoff i grønn teknologi, men også kritiske bestanddeler i høyteknologi som kampfly, missiler, våpen, PC-er og medisinsk utstyr. De er essensielle, men vanskelige å få opp av jorden og sette i produksjon.

Tv-dramaet er ikke langt unna virkeligheten når det gjelder synet på Kina. Danmarks etterretningstjeneste har uttrykt bekymring for det den omtaler som Kinas økende interesse for investeringer i Grønland. Det gjelder både forskning, mineralutvinning, infrastruktur og turisme. Danske myndigheter grep inn da kinesere ville bygge tre flyplasser på øya.

Det er ikke uten grunn. Så langt har Kina dominert markedet for sjeldne jordarter. De har ikke bare kontroll på naturressursene, men også den beste teknologien og en rekke patenter. Det bekymrer stadig flere, deriblant EUs president Ursula von der Leyen.

Også Norsk Industris Stein Lier-Hansen frykter avhengighet av Kina. Han har etterlyst økt utvinning av mineraler i Norge, og spør hvor «klimapolitikerne og pådriverne for det grønne skiftet» er i denne saken.

Gruvedrift og mineralutvinning passer nok ikke like godt inn i glansbildet av det grønne skiftet. Men er ikke desto mindre viktig.

