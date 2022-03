Kommentar

Politikere som feiler og faller – og veien tilbake

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Vi vil neppe like de politikerne vi får hvis alle skal være plettfrie. Heldigvis er det større rom for både tilgivelse og feil enn vi gjerne tror. Både Hadia Tajik, Kjell Ingolf Ropstad og Trond Giske viser hvordan det kan gjøres – og ikke gjøres.

Filmen «Trond Giske - makta rår» viser hvordan Ap-politikeren bygger seg opp ved å reise land og strand rundt i en rødmalt campingvogn.

Når selv en så tilsynelatende perfekt og profesjonell politiker som Hadia Tajik må gå som følge av gamle feil, hvem er da «ren» nok? Det er en bekymring mange uttrykker etter at nok en politiker trakk seg etter en avsløring av pendlerbolig og skattegrums.

På Stortinget er mange politikere livredde for å gjøre feil. Frykten for å bli hengt ut som en slags kjeltring er så sterk at mange blir overforsiktige.

Likevel ser det ikke ut til å ta slutt. Etter den opprivende pendlerboligsaken som førte til at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som både statsråd og KrF-leder, skulle man tro at alle som nærmet seg en maktposisjon gransket både hjerter og nyrer. Likevel klarte både Arbeiderpartiets stortingspresident Eva Kristin Hansen og nestleder og arbeidsminister Tajik å havne i samme fella. Nå står de ribbet tilbake.

En mer alvorlig bieffekt for demokratiet er at tilliten til politikerne ser ut til å ha fått en knekk.

Trøsten for enkeltpolitikerne er at det er større rom for tilgivelse enn man skulle tro når det blåser fra alle kanter. Dessuten er hukommelsen kort. Hvis man går gjennom representantene på Stortinget, vil den årvåkne vite at det er mange som har gjort en eller annen feil. Noen har mistet verv, men bygd opp tillit igjen. For andre har det endt med en ripe i lakken eller at kritikken blåste over. De fleste sakene skal man uansett grave dypt i hukommelsen for å komme på.

Hadia Tajik

Sakens alvor er selvsagt avgjørende. Ifølge statsviter Kim Arild Hammerstad har det aldri skjedd at en politiker har gjort comeback etter en økonomisk skandale.

Mye handler likevel om håndtering. Klarer man å legge alle kortene på bordet tidsnok, kunne mye vært unngått.

En som lyktes med det, er tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen (nå kommentator i E24) da det kom fram at han hadde deltatt på Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA. Han innkalte til pressekonferanse der alle kostnader og all korrespondanse ble lagt fram. En småpinlig seanse, men trolig effektivt.

Det verste for en politiker er å bli drevet fra skanse til skanse, med stadige små drypp av nye saker. Å lyve er en dødssynd, om feilen er aldri så ubetydelig og liten.

Ettersom så få klarer å tømme skapene for skjeletter på egen hånd, er det åpenbart lettere sagt enn gjort. Sannsynligvis er det noen ganske menneskelige instinkter som slår inn. De forsvinner «ned i bunkeren», som man gjerne kaller det.

Man fortrenger, tror at det ikke angår en selv, overbeviser seg selv om at de har rett og omverdenen feil, lytter bare til etterplaprere eller håper at det går over. Både Hadia Tajik og Eva Kristin Hansen virket himmelfallen over at dette kunne gjelde dem da de havnet i pendlerboligtrøbbel.

Fordi politikere selv har så vanskelig for å rydde opp i eget rot, er det lurt å ha et apparat rundt seg. Hvis en statsråd havner i trøbbel, har det vært vanlig at noen på Statsministerens kontor setter seg på vedkommende til alt er kommet fram.

Etter tidligere Sp-leder Åslaug Hagas avgang som statsråd sa daværende statsminister Jens Stoltenberg at «hver gang jeg utnevner en statsråd, understreker jeg at all informasjon som trengs må på bordet. Så får man på det grunnlaget avgjøre om det er et problem eller ikke». Stoltenberg mente derfor det er mulig å være statsråd i Norge og samtidig ikke ha levd et plettfritt liv.

Hvordan det har vært i Tajik-saken vites ikke, men lite tyder på at partiet har hatt særlig grep om situasjonen.

En annen viktig ingrediens, er å be om tilgivelse. På en måte folk tror på. En som har gitt oppriktig anger et ansikt, er Kjell Ingolf Ropstad. Det gjorde inntrykk på mange da han i et intervju med pastor Egil Svartdahl fortalte om tårer, press og anger:

– Som politiker ... så privilegert – og likevel å ønske å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig få tynt ut ... Det burde jeg ikke gjort, sa Ropstad. Til stor kontrast fra de forbeholdne beklagelsene som falt fra de to Ap-politikerne.

Kjell Ingolf Ropstad

Men finnes det en farbar vei tilbake for politikere som havner til dels langt utenfor den smale sti?

Noen ganger er tilfeldighetene så gode at man skulle tro de var regissert av høyere makter. Bare timer etter at Hadia Tajik gikk av som nestleder, var det premiere på filmen om Aps tidligere nestleder, Trond Giske. Hovedplottet i filmen «Makta rår» viser hvordan Giske to ganger prøver å gjenreise seg til et nytt tillitsverv etter at han måtte gå av som nestleder i Ap.

Giske får neppe noen pris for verken oppriktig anger eller åpen krisehåndtering. Han fant seg en annen vei. Måten han gjør det på, er å gå tilbake til røttene. I en gammel, rødmalt campingvogn reiser han land og strand rundt for å snakke med partifolk og velgere.

Politikeren, som engang sto midt i makteliten og skred rundt på røde løpere med høy champagnefaktor, holdt taler på små grendehus foran et titalls tilhørere, en kaffekanne og et fat med vafler. Slik viste han at han var en politiker partiet trengte, og bygde gradvis opp mer støtte.

På samme måte er Ropstad i gang som en slags førstereisgutt på Stortinget, hvor han skriver merknader, tar opp saker og gjør en jobb for partiet der det trengs. Det er også den skjebnen som venter Tajik når hun nå blir menig stortingsrepresentant.

Om de igjen når toppen, er uvisst, men de har alle muligheter til å komme tilbake og bli viktige politikere. Folk tilgir, og vi liker at folk klarer å reise seg igjen. Ikke minst hvis vi opplever at en person har møtt uvanlig sterkt mediepress og mye motgang.

Filmen om Trond Giske hadde ingen lykkelig slutt. I alle fall ikke sett med hovedpersonens øyne. Giske var for utålmodig, ble innhentet av fortiden og snublet på målstreken.

Det alle lurer på er om han nå prøver igjen. Alle gode ting er som kjent tre.

