Hvem kan stanse krigen?

Av Per Olav Ødegård

ALLIERTE: Vil Xi Jinping legge press på Vladimir Putin. De to møttes 4. februar i Beijing, på åpningsdagen for vinter-OL.

Kinas president Xi Jinping kaller situasjonen i Ukraina for svært urovekkende. Han har god grunn til å være bekymret.

En langvarig krig i Ukraina tjener ikke Kinas interesser. Russland er Kinas viktigste strategiske partner. Det passer dårlig inn i Xis langsiktige planer at Russland blir politisk og økonomisk isolert på grunn av en brutal invasjonskrig.

EU ønsker at Kina skal bruke sin store innflytelse i Russland for å stanse krigen. EUs utenrikssjef Josep Borrell har to ganger vært i kontakt med utenriksminister Wang Yi siden krigsutbruddet.

Han har antydet at Kina kan være en velegnet megler. Tirsdag ringte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron til Xi Jinping.

TOPPMØTE: President Emmanuel Macron på det digitale toppmøtet med president Xi Jinping og forbundskansler Olaf Scholz tirsdag. Tema var krigen i Ukraina.

Ingen har bedre mulighet til å organisere fredssamtaler enn Xi. Kina har en allianse med Russland, men også nære forbindelser til Ukraina.

Vestlige land har unisont tatt Ukrainas parti. Kina utsteder kun vage oppfordringer til de krigførende parter om å vise tilbakeholdenhet.

Kinas unnfallenhet er oppsiktsvekkende med tanke på at landet har ambisjoner om å bli en ledende global makt. Ikke kun økonomisk, men også politisk.

Kina avholder seg fra å stemme over Ukraina-resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, vil ikke kritisere Russlands invasjon og er sterkt imot sanksjoner mot Putins regime.

Kina trår særdeles forsiktig i et storpolitisk minefelt. Det gir en slags mening hvis strategien er å opptre som fredsmegler. Det har vi foreløpig sett lite til.

Men en kinesisk talsmann sa før Xis telefonmøte med Macron og Scholz at landet gjerne vil spille en konstruktiv rolle for å få i stand fredsforhandlinger.

I den britiske avisen The Times skriver tidligere utenriksminister William Hague at Xi er den eneste leder som kan stanse krigen i Ukraina. Han argumenterer for at det dessuten er i Kinas interesse å forkorte krigen dramatisk.

Tegnene er tydelige. Det vestlige samhold kommer styrket ut av krisen. Russland blir alvorlig svekket.

Det gir Xi grunn til bekymring. Desto større burde hans motivasjon være for å få partene til forhandlingsbordet. Da ville Kina vist seg som den politiske stormakt de ønsker å være.

Men så langt har ikke Xi levert annet enn uforpliktende oppfordringer.

EVAKUERTE BARN. Israels statsminister Naftali Bennett tar i mot evakuerte barn fra et barnehjem i Zhotomyr på Ben Gurion-flyplassen 6. mars.

Andre politiske ledere har drevet er mer aktivt diplomati. Israels statsminister Naftali Bennett har vært i Moskva og Berlin. Han snakker hyppig med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som ba ham starte en dialog med Kreml. Bennett konsulterer også med europeiske ledere og USA.

Ifølge den israelske avisen Haaretz er det en forsiktig optimisme, samtidig som det understrekes at en mulig løsning vil kreve smertefulle innrømmelser fra partene.

Tyrkia har invitert Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til et møte i Antalya på torsdag. Tredjepart i samtalene er den tyrkiske utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Russiske og ukrainske representanter har møttes flere ganger i Hviterussland i løpet av krigen, men møtet i Tyrkia er bemerkelsesverdig fordi det er på høyt politisk nivå.

Zelenskyj tar til orde for direkte forhandlinger med Vladimir Putin. De kan trenge en tredjepart, en som begge har tillit til. Det finnes flere kandidater, men ennå har ingen klart å stanse krigen.

