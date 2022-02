TID FOR SAMHOLD: Angrepet på Ukraina stiller beslutningstagere både i opposisjon og posisjon i Norge en krevende posisjon. Dette er ikke tidspunktet for å drive valgkamp, skriver kronikkforfatteren.

Ikke tid for partipolitikk

Det er viktigere enn på lenge at Stortinget og regjeringen jobber konstruktivt sammen. La oss ikke bruke krisen i Europa til markeringspolitikk.

TRYGVE SVENSSON, leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Det står mye på spill nå. Siden 1989 har vi ikke hatt en mer kritisk – ja, ekstrem – situasjon i Europa enn den Putin har skapt med det totalt illegitime angrepet på Ukraina. Hva Norge gjør i en slik brennbar situasjon er avgjørende for norsk sikkerhet både på kort og lang sikt.

Norsk utenrikspolitikk har selvfølgelig aldri vært et teselskap. Likevel har det vært lang tradisjon for at man har stått samlet i de store utenrikspolitiske spørsmålene. Som et lite land i verden er vi avhengig av stabilitet, forutsigbarhet og tydelighet utad. Alliansene våre internasjonalt bygger på det.

Derfor blir jeg litt bekymret når jeg for eksempel går inn på Facebook og ser at Høyre har sponset en kampanje frontet av tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, for anledningen med en digital plakat om at det er «uforståelig» at norsk luftrom på det tidspunktet ikke var stengt. Faktum i saken er at norsk luftrom ble stengt to timer etter det danske luftrommet. Dette bør Høyre enten ha visst eller ant at ville komme. Å fremstille de to timene som en viktig forskjell mellom partienes linje overfor Russland virker i alle tilfeller lite gjennomtenkt. En i realiteten lite viktig forskjell. Hvor klokt er det da av Høyre å spisse til konflikten i valgkamp-stil om utenrikspolitikken i situasjonen vi står i?

Spørsmålene om sanksjoner mot Russland, om flyforbud, om oljefondets russiske investeringer, og at vi nå eksporterer militært materiell – er ikke enkle spørsmål. Sistnevnte dreier seg om å endre en utenrikspolitisk linje som har ligget fast siden 1959. Det bør ikke avgjøres gjennom kampanjer i sosiale medier. Regjeringen, og ansvarlige politikere på Stortinget har som ansvar å stille seg spørsmålet: Hva tjener norsk sikkerhet?

Det er våre sentrale politikere og styringspartienes ansvar å ta de vanskelige avveiningene og finne ut hvor stor nytte de ulike grepene vi gjør har for Ukraina og hvordan hensynene veies opp mot hverandre. Regnestykket er ikke bare komplisert, men er også raskt i endring. Avgjørelsene tas her og nå, i samarbeid med et dedikert embetsverk. Å delta i sanksjoner sammen med en større gruppe land, er et annerledes spørsmål enn å delta sammen med en liten gruppe land, som igjen er et annerledes spørsmål enn om Norge skal være først ute.

Vi kan egentlig være ganske stolt av måten vi har gjort det i Norge i utenrikspolitikken. Gjennom den Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, har vi anrettet oss på en måte i utenriks- og forsvarspolitikken som er annerledes fra alle andre politikkområder. Denne komiteen – bestående av utenriks- og forsvarspolitikerne på Stortinget, samt lederne for partigruppene og stortingspresidenten – er det sentrale organet for utenrikspolitisk diskusjon. Gjennom denne ordningen ivaretas stabiliteten i utenrikspolitikken, og dessuten – diskusjonene har som ene formål – at the end of the day – å styrke utenriks- og forsvarspolitikken.

Politiske kampanjer fra partier har derimot alltid et tilleggsformål: Å på sikt styrke oppslutningen, på bekostning av andre parti.

Det er forståelig at det kan går fort i svingene. De er mange som mener mye sterkt akkurat nå. Slik skal det være i et demokrati. Men de som har det konstitusjonelle ansvaret for vår sikkerhets og forsvarspolitikk må vi kunne forvente klarer å samarbeide.

Angrepet på Ukraina stiller beslutningstagere både i opposisjon og posisjon i Norge en krevende posisjon. Dette er ikke tidspunktet for å drive valgkamp. Det er en tid for samhold.