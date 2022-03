Leder

Natos kloke valg

Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato. I en spent og usikker tid for Europa var det en klok beslutning.

Stoltenberg har ledet arbeidet i Nato siden 2014. Hans nåværende periode utløper i slutten av september. Nå blir ikke Stoltenberg sentralbanksjef. I stedet har han sagt ja til å fortsette som generalsekretær i Nato i ytterligere ett år.

Russlands krigføring i Ukraina har ført til den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon i Europa på flere tiår. Nato trenger stø kurs og en generalsekretær med lang internasjonal erfaring og dyp politisk innsikt. Det har Stoltenberg. Kontinuitet er viktig når så mye er i spill. Stoltenberg vet hva som kreves av diplomatiske evner for å holde en allianse med 30 medlemsland sammen. Det har han vist i praksis gjennom åtte år.

BLIR I NATO: Generalsekretær Jens Stoltenberg fortsetter i Nato. Her fra pressekonferansen etter toppmøtet torsdag.

Som generalsekretær er han flere ganger blitt satt på prøve. Og han har bestått. Da Vladimir Putin brukte militær makt for å flytte landegrenser i 2014, gjennom annekteringen av Krim, var det en vekker for Nato-landene. Stoltenberg har vært en pådriver for at medlemslandene skal innfri løftet om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Han klarte å holde den transatlantiske allianse samlet i de turbulente årene da Donald Trump var president. Stoltenberg har ledet Nato gjennom store omstillinger. At alle 30 medlemsland ønsker at han skal fortsette er den største anerkjennelse han kunne få.

Etter Russlands anneksjon av Krim ble de vestlige landenes forhold til Russland svært krevende. Putins krig mot Ukraina har dramatisk forverret situasjonen. Det er verdt å minne om at Stoltenberg gjentatte ganger inviterte Moskva til å gjenopprette dialogen i Nato-Russland-rådet. Da spenningen bygget seg opp, på grunn av russisk militær oppbygging på grensen til Ukraina, inviterte Stoltenberg til forhandlinger. Putin lukket døren resolutt da han angrep Ukraina.

STYRKET NATO: President Joe Biden sier at Nato aldri har vært sterkere og mer forent enn i dag. Her på toppmøtet i Brussel, sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nato står sammen i fordømmelsen av Russlands aggresjon. På ulike måter gir medlemslandene støtte til Ukraina. Men Stoltenberg er også tydelig i hvor grensen går. Nato vil unngå en direkte militær konfrontasjon med Russland. Nato vil ikke eskalere konflikten med å sette styrker på bakken eller i luftrommet over Ukraina.

USA president Joe Biden sier at Nato aldri har vært sterkere og mer forent enn i dag. Da den kalde krigen tok slutt stilte mange spørsmål ved Nato eksistensberettigelse. Hva var hensikten med en vestlig forsvarsallianse etter at Sovjetunionen og Warszawapakten ble oppløst? Spørsmålet stilles ikke lenger. I møte med Vladimir Putins brutale retorikk og militære aggresjon er Nato vårt sikre vern for frihet og demokrati. Nå skal Stoltenberg lede arbeidet med å styrke alliansens forsvarsevne i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Det er betryggende.