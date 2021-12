Kommentar

Innvandrere mer utsatt for covid-traumer

Av Shazia Majid

NY FORSKNING. En norsk studie viser at innvandrerbakgrunn gir økt risiko for å utvikle PTSD-symptomer blant personer som har hatt covid-19.

Alvorlig covid-19 har rammet innvandrere hardest – også psykisk. Vi må vite mer for å hjelpe flere. Men da må sykehusene få lov til å registrere landbakgrunn.

«Jeg har hatt selvmordstanker».

Det er ikke det du forventer å høre fra en småbarnsfar i begynnelsen av 40 årene.

Den pakistanskfødte mannen hadde ingen underliggende sykdommer. Han trente seks dager i uken, jobbet mer enn heltid og var aldri syk. Han brukte fritiden som fotballtrener for barnelag.

Det var før februar i år.

Da ble han alvorlig coronasyk.

«Jeg kan ikke gjøre noe av det lenger. Alt ble borte på et blunk».

En kropp som han ikke lenger kjenner igjen – et liv som ikke lenger er hans – sjokket er så enormt at det har gjort ham psykisk syk. Det er ikke lett for ham å si, for i det pakistanske miljøet snakker man ikke om psykiske problemer.

Men mannen er ikke alene.

Melder om PTSD-symptomer

Innvandrere viser seg å ha markant høyere risiko for å utvikle symptomer på den alvorlige psykiske tilstanden posttraumatisk stress lidelse (PTSD) – etter å ha blitt syke med covid-19.

Det viser en helt ny og banebrytende norsk studie ledet av forskere ved Akershus Universitets sykehus (Ahus).

PTSD er en kronisk og lammende psykisk tilstand som kan utløses som en reaksjon på katastrofale livshendelser.

Symptomene er blant annet sterke minner om traumet, «flashbacks», søvnvansker, konsentrasjonsvansker, og en kropp i alarmberedskap.

Forskerne kartla en rekke forhold, slik som underliggende sykdom, sivilstatus, alvorsgraden ved covid, utdannelsesnivå, kjønn og hvorvidt de covidsyke var født i utlandet eller ikke.

Å være innvandrer og bli alvorlig covid-syk viste seg å ha en signifikant sammenheng med utvikling av PTSD-symptomer.

I tillegg har kvinner og personer med tidligere depresjoner en generell overhyppighet av PTSD i befolkningen. Noe som også viser seg i studien.

Men hverken det å være kvinne, eller å ha hatt depresjoner gjorde disse gruppene mer utsatt for PTSD, slik tilfellet er med innvandrere, ifølge studien.

Det harde livet

Ettersom pandemien skrider frem blir det klarere og klarere at personer med innvandrerbakgrunn er blitt hardest rammet av coronaviruset.

De har hatt høyest andel smittede, sykehusinnlagte og døde med covid-19.

Og nå viser det seg altså at dette også kan ha gjort noen av dem psykisk syke i større grad enn andre grupper som har hatt samme sykdomsforløp.

Hvorfor er det slik?

Noe av svaret ligger antagelig i livene mange av dem lever.

En 50 år gammel pakistanskfødt drosjesjåfør som selv havnet i respirator på grunn av covid i mars i år forteller om den enorme byrden han har båret, også mens han kjempet for livet.

Han følte at han ikke kunne dø fra kona. Hun var helt avhengig av han.

Kona er ikke i arbeid, er ikke så bevandret i det norske samfunnet. Hverken barna og kona visste om familiens økonomiske gjøren og laden, før han plutselig ble lagt i kunstig koma. Nå vet de alt.

«Vi kan ikke engang bli syke, uten å bære en hel verden på våre skuldre. Hele familien er avhengig av oss», forteller han om de pakistanske mennene.

Pakistansk-norske menn, flere av dem yngre, med aktive yrkesliv, er blitt alvorlig coronasyke. Noen av dem har dødd. Den yngste han kjenner til ble 39 år.

Utrygge og redde på sykehus

Småbarnsfaren er den av de to mennene som har slitt mest psykisk etter covid-19. Han forteller om konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, og å ikke makte den minste ting, som å kle på barna, eller komme seg opp av sengen.

Han snakker norsk flytende. Men mange av de som har havnet på sykehuset gjør det ikke.

Helsepersonell i Oslo og Akershus som har behandlet covid-pasienter med innvandrerbakgrunn forteller om store språkproblemer. Om at kommunikasjonen blir enda vanskeligere med smittevernutstyr, munnbind og visir foran ansiktet.

Det gjør pasienter utrygge og redde.

I tillegg er mange av pasientene nyere i Norge, ikke alle har den tilliten til norsk helsevesen som befolkningen ellers.

Og ikke minst det å være alene og i isolasjon. De kommer gjerne fra storfamilier hvor ingen noensinne blir forlatt til seg selv. Om de så enn vil. Og så opplever de å kjempe for livet på egen hånd.

Det som er en katastrofal livshendelse for noen, trenger ikke være det for en annen.

Mangler viktig informasjon

Det som dog er hevet over tvil er behovet for å vite mer.

Spørreundersøkelsen i studien var på norsk. Den ble sendt ut digitalt, og ble ikke besvart i like stor grad av respondenter bosatt i de innvandrertette bydelene i Oslo.

Vi trenger mer forskning.

Ahus-studien er et viktig første skritt. Men den åpner for flere viktige spørsmål enn den gir svar.

Svarene fordrer noe som fortsatt ikke er lov i Norge. Nemlig å registrere landbakgrunn i helseregistre. For alle skal behandles likt. Det er en god tanke i fredstid.

Men kan være direkte skadelig under en pandemi som har rammet så skjevt.

Det skulle vært gjort et pandemi-unntak. Vi går glipp av livsviktig kunnskap.

«Det er helt vanvittig».

Frustrasjonen er stor blant leger og sykehusansatte. De har ikke lov til å spørre sine pasienter om hvilken landbakgrunn de har.

Haster med unntak

FHI vet mer om coronasyke enn de behandlende legene. For de kan koble landbakgrunn med andre registre, uten å spørre noen. Forskere på sin side må spørre om lov i forbindelse med konkrete forskningsprosjekter. En slik godkjennelse kan ta tre år.

«Det er for sent», blir jeg fortalt. Og jeg er enig.

FHI har gitt oss data på smitte, sykehusinnlagte og døde brutt ned på landbakgrunn. De kan ikke si noen ting om hva som skjer inne på sykehusene. Og hva som skjer etterpå.

Dette er kunnskap vi trenger her og nå.

For dette er en av de få gangene vi trenger å behandle ulikt, for å gi likeverdig behandling. Nemlig den helsehjelpen alle har krav på.